CCOO y UGT convocan una próxima huelga general en el sector del transporte

CCOO y UGT han convocado una huelga general en el sector del transporte por carretera, con fechas aún por anunciar, según han informado este viernes las dos organizaciones sindicales.

Los sindicatos informarán de los días en los que tendrán lugar los paros y de los motivos por los que se han convocado el próximo lunes, 7 de octubre.

Los representantes de ambos sindicatos explicarán en una rueda de prensa los motivos de la huelga y las fechas en las que tendrá lugar.

También en los aeropuertos

Por otra parte, UGT, CCOO y USO han avisado este viernes de sus planes de convocar una huelga para todos los trabajadores de las empresas de la Asociación de Empresas de Servicios Auxiliares para el Transporte Aéreo (Aseata), que prestan servicios de 'handling', por el «incumplimiento» del convenio de unas cuantas compañías.

Así, los sindicatos han hecho públicos sus planes para convocar estos paros, sin anunciar fechas ni duración, como último recurso «ante los reiterados y sistemáticos incumplimientos tanto de convenio como de los dictámenes de la comisión paritaria» de South, Aviapartner, Menzies, Azul Handling, Swissport y Groundforce, según han explicado en un comunicado conjunto.

Entre sus críticas, señalan que las empresas mencionadas no están cumpliendo con los ajustes salariales de los trabajadores, que no reconocen los niveles retributivos del convenio colectivo y que no aplican los turnos laborales según los acuerdos, por lo que existe «abuso de la jornada laboral» al aplicar cambios sin tiempo de preaviso suficiente.

Por todo ello, consideran que el incumplimiento de los acuerdos por parte de estas empresas no deja «otro camino que el de la conflictividad como herramienta» para defender a los trabajadores.

En el comunicado, también solicitan a las empresas y a Aseata que reconsideren su postura y se comprometan a un diálogo« efectivo y resolutorio» para evitar el desarrollo de esta acción.