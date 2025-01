Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Martes, 14 de enero 2025, 01:00 Comenta Compartir

Canarias cierra el año 2024 con un récord absoluto en la llegada de turistas y roza los 18 millones de visitantes, entre extranjeros y nacionales. Según los datos depurados de turistas del Gobierno de Canarias y extraídos de las estadísticas de pasajeros de los aeropuertos (con 52,8 millones de viajeros entre nacionales, residentes y extranjeros), publicadas ayer, en el conjunto del año 2024 llegaron a las islas un total de 15,5 millones de visitantes extranjeros, lo que supone un repunte de casi un 10%. Las islas cierran, en vista de estos datos, un ejercicio récord en el que han llegado al archipiélago casi 1,4 millones de turistas foráneos más que un año antes. Cada mes supone casi 120.000 visitantes más.

A los turistas extranjeros hay que sumar la llegada de visitantes nacionales: en los once primeros meses del año llegaron a las islas 1,8 turistas peninsulares, un 2% más que un año antes, según los datos de Frontur. Si se realiza una estimación del turismo nacional del conjunto del año -los datos oficiales los dará a conocer el INE en las próximas semanas-, el resultado alcanza los dos millones de visitantes nacionales. Entre los peninsulares y los extranjeros Canarias cerró el año a las puertas de los 18 millones de turistas.

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricua, destaca que 2024 ha sido un buen año pero apunta a que no solo hay que mirar las cifras de llegadas de turistas sino también las pernoctaciones, que han caído un 10% respecto a 2017 -cuando se produjo el anterior récord turístico-, lo que recortó el año pasado los niveles de ocupación. De hecho, como señala, mientras que los turistas extranjeros llegados crecen casi un 10%, los que han entrado en alojamientos turísticos que no sean vivienda vacacional crecen menos de la mitad, un 4,3%. «Crece mucho en la vivienda vacacional y no pasa nada pero hay que tenerlo en cuenta», manifiesta Mañaricua.

De los datos de turistas publicados por el Gobierno de Canarias sobre la depuración de datos de los pasajeros, se extraen dos conclusiones fundamentales: el británico es el líder absoluto en Canarias, con más del 40% de las llegadas y Tenerife, tiene la hegemonía del turismo en las islas en volumen, tras recibir algo más de 6,2 millones de turistas extranjeros en 2024 y más de 900.000 nacionales. En total, más de siete millones de visitantes.

Gran Canaria, por su parte, cerca de 4 millones de turistas extranjeros y en torno a 550.000 nacionales. En total, unos 4,5 millones de turistas. Lanzarote cierra con algo más de 3,3 millones de turistas (el grueso, unos 3 millones de extranjeros) mientras que Fuerteventura ronda los 2,5 millones de visitantes, con la mayoría, 2,3 millones, de foráneos. La Palma cerrará el año con 120.000 visitantes.

Turistas por mercados

El turista británico, como se apuntaba anteriormente, es el líder indiscutible en las islas. En 2024 llegaron casi 6,3 millones de visitantes del Reino Unido, lo que supone un alza en más de medio millón de personas respecto al año anterior. El mercado británico dobla el número de turistas alemanes a las islas, con la llegada de casi tres millones de personas en 2024.

El crecimiento de los británicos es muy destacado en Lanzarote, donde los visitantes del Reino Unido son seis veces más numerosos que los alemanes: 1,6 millones frente a 275.000. En Tenerife los británicos triplican al turista alemán con casi 2,8 millones frente a 864.000. En Gran Canaria y Fuerteventura las cifras entre ambos mercados son más parejas y rondan el millón.

En este sentido, Mañaricua advierte del riesgo de «depender del hilo británico». «Canarias ha crecido mucho este año gracias al Reino Unido pero si es mercado flaquea vamos a tener problemas», señala Mañaricua.

Al cierre de 2024 solo hay tres mercados en negativo frente al año anterior: Suecia, Dinamarca y Portugal.

Temas

Canarias

Turistas