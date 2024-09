Viñayo: «Aceptamos con naturalidad que nos va a tocar perder más partidos que ganarlos»

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 16 de septiembre 2024, 19:32 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Tranquilidad y cabeza alta en la UD Las Palmas pese a que la tabla clasificatoria de la Primera División la señale como penúltima. No saltan las alarmas de manera interna y dentro del club existe la certeza de que llegarán los buenos resultados pese a «luchar contra equipos que son mejores que nosotros».

Patricio Viñayo, director general de Las Palmas, aseveró en el marco de la presentación del acuerdo entre Turismo Gran Canaria, la UD y el Norwich City, que siempre hay que tener «mesura» y que deben «aceptar con naturalidad que en Primera División va a tocar perder más partidos que ganarlos».

La receta será «mantener la calma» en los momentos en los que haya «más dudas», si bien Viñayo matizó que esas dudas están más en el «ambiente» que de manera «interna» en el club insular. «Sin calma todo puede ir a peor», avisó en Barranco Seco, durante el acuerdo, que refuerza las conexiones históricas entre Gran Canaria y el Reino Unido, busca aprovechar la sinergia de dos mercados con gran atractivo turístico.

Una situación reconocida. «Tenemos los mismos puntos que teníamos en la jornada 5 la temporada pasada. Todo el mundo dio por hecha la permanencia tres o cuatro meses antes y luego tuvimos que ponernos las pilas porque parecía que no sería suficiente», resaltó Patricio.

Ampliar Pablo Llinares, Carlos Álamo, Patricio Viñayo y Sam Jeffrey. Cober

Al mismo tiempo, el director general de la Unión Deportiva recordó que «hemos recibido en casa a tres equipos que, sobre el papel, son mejores que nosotros. Línea por línea no podemos discutirle al Athletic, pero nos queda la sensación de que el público en la segunda parte creía que podíamos remontar».

«Cada partido es una historia y una cadena de acontecimientos, donde influye el factor humano. Si en una plantilla uno de los miembros no tiene su mejor día, las cosas se ponen cuesta arriba», continuó con el análisis de Las Palmas, que suma dos puntos de 15 posibles. «Nosotros sabemos perder y, a veces, no sabemos ganar. La campaña pasada creíamos que iba a ser un paseo militar y no lo era», añadió Viñayo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco.

«Siempre desde la mesura y el apoyo al jugador y al cuerpo técnico. Cuando más abatidos se encuentren, es el secreto de nuestro crecimiento, ya que no somos flor de un día», dijo.

La historia de la UD es significado de lucha y superación. Y queda todavía toda la Liga por delante. «Somos un club que estuvo mucho tiempo sin estar en Primera División, cuando subimos se repartieron las necesidades económicas y el escenario en el que estamos hoy es prueba de ello. Después de descender no hemos dejado de intentar siempre por ascender», comentó el mandatario.

Eso sí, habrá que sufrir. En Primera División nadie regala nada y la salvación se cotiza al alza. «Nada nos garantiza una permanencia tranquila. Fíjate lo que supondría hablar de puestos UEFA. El crecimiento debe ser paulatino, sin picos de euforia. Si uno, en un mundo tan loco como el del fútbol, inyecta un poco de cordura, habrá momentos de duda, pero a la larga saldremos siempre ganando», declaró Viñayo con seguridad.

Ampliar Un acuerdo para el crecimiento Turismo de Gran Canaria, la Unión Deportiva Las Palmas y el Norwich City Football Club han firmado hoy un importante convenio de colaboración que fortalecerá la proyección internacional de la marca turística de Gran Canaria. El acto tuvo lugar en las instalaciones de la UD Las Palmas en Barranco Seco y contó con la presencia de destacadas figuras, como el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo; el director-gerente de Turismo de Gran Canaria, Pablo Llinares; el director general de la UD Las Palmas, Patricio Viñayo; y el director comercial y de Marketing del Norwich City FC, Sam Jeffrey. Este acuerdo, que refuerza las conexiones históricas entre Gran Canaria y el Reino Unido, busca aprovechar la sinergia de dos mercados con gran atractivo turístico. La colaboración entre Turismo de Gran Canaria, la UD Las Palmas y el Norwich City FC aportará un notable valor promocional, potenciando la visibilidad de la isla en Europa y más allá de nuestras fronteras. Pablo Llinares, director-gerente de Turismo de Gran Canaria, subrayó la importancia de la activación publicitaria vinculada a la UD Las Palmas. «El año pasado realizamos una campaña con cuatro jugadores en lugares emblemáticos de la isla, generando un gran impacto viral. Este año repetiremos esa acción, además de realizar la foto oficial del equipo junto a Turismo de Gran Canaria, que será difundida en redes sociales. También trabajaremos en las activaciones LED del estadio y en colaboración con Norwich City, que llevará nuestro logotipo en la manga del primer equipo», afirmó. Destacó también que el Norwich City es un socio clave en esta colaboración, felicitando al club inglés por su compromiso y excelente trabajo conjunto. «Además de las acciones publicitarias, hemos realizado activaciones con jugadores emblemáticos tanto en Gran Canaria como en Inglaterra, y el retorno de inversión fue del 50% más que el año anterior», comentó. Sam Jeffrey, director comercial y de Marketing del Norwich City FC, expresó su orgullo por formar parte de este acuerdo. «Estamos encantados de seguir colaborando con la UD Las Palmas y Turismo de Gran Canaria. La temporada pasada, nuestro equipo lució el logotipo de Gran Canaria en las camisetas durante los playoffs. Además, realizamos visitas promocionales a la isla, centradas en la gastronomía local y lugares como la plantación de café de Agaete», comentó, añadiendo que el convenio ha sido nominado a un importante premio internacional de colaboraciones, compitiendo con grandes marcas como el FC Barcelona y Ferrari. Por su parte, el director general de la UD Las Palmas, Patricio Viñayo, destacó la relevancia de esta asociación para la expansión de la marca Gran Canaria a nivel mundial. «Desde el inicio de nuestra relación con el Norwich, vimos el potencial de la conexión entre ambos clubes. Hoy celebramos tener más de seis millones de seguidores en redes sociales, y continuamos trabajando para llevar el nombre de Gran Canaria a mercados como México y Estados Unidos», afirmó. «Este convenio no solo fortalece nuestra presencia deportiva, sino que también nos posiciona como embajadores de la isla en el mundo».

