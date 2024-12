Sandro le pone el lazo a la UD

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 22 de diciembre 2024, 19:29 | Actualizado 19:41h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Pues sí, la UD va a tener una dulcísima Navidad, 22 puntos en la mochila y un estado general de felicidad que tiene a la afición hinchando el pecho. La victoria ante el Espanyol que cierra el año, por encima de las formas, sin que fuera un encuentro de inspiración, resuelto con un cañonazo de Sandro, procura el mejor de los escenarios para el 2025 que viene y confirma que la fórmula mágica de Diego Martínez, talismán donde los haya, mantiene su vigencia y efecto.

La apuesta de quitar a un driblador, Moleiro, para meter a un velocista, Marvin, con esa fórmula de mantener a Essugo, Kirian, Campaña y Javi Muñoz en el once, lo que arrincona al lateral al último, no terminó de encajarla bien la UD, empachada y lenta de piernas hasta el descanso frente a un Espanyol aseado, que vino a no complicarse la vida y vivió a sus anchas porque tampoco le complicaron. Esas diferencias sobre el papel y la clasificación entre uno y otro se terminaron minimizando a base de voluntad, la que puso el visitante en proteger su área a base de acumular hombres y sincronizar sudores.

A Las Palmas no le alcanzó con la voluntad porque, en general, anduvo algo torpe, sin que le saliera nada. Sandro dejó algún escorzo, no hubo noticias de Silva más allá de un codazo que le costó la amarilla y lo único potable que se vio arriba fue un testarazo de Marvin, a rosca de Campaña, que se fue muy cruzado. Ese ritmo cansino, de interrupciones, el encajaba a la perfección a un Espanyol feliz con el paso del tiempo sin novedades. En el colmo del bostezo, Essugo se permitió aliviarse yendo a vestuarios con una carrera estruendosa. Y para que la UD no jugara con diez, Cillessen se tiró al suelo alegando lo que solo él sabía. El meta se recuperó, curiosamente, en cuanto apareció por el césped de nuevo el gigante portugués, lo que permitió reanudar el pleito en paridad numérica. Cosas y trucos del fútbol.

Pero no, definitivamente no fue una primera mitad para presumir, muy por debajo de las prestaciones que venía teniendo el equipo y acumulando tarea para después del descanso. También con susto, porque el único remate entre palos en esta fase correspondió a Puado, pero no le dio potencia ni colocación y el cuero acabó en las manos de Cillessen.

Ampliar Essugo, rodeado de rivales en una acción de la primera mitad.

Algo no debió gustarle demasiado a Martínez, que así lo evidenció dando cancha a Januzaj y Fuster desde el inicio de la reanudación. Profundidad y talento para darle electricidad a una UD hasta entonces plana y previsible. La puesta en escena no acompañó porque volvió a tenerla el Espanyol, esta vez más nítida. Roca debió verlo muy fácil porque se dejó ir con un derechazo que fue directo a Cillessen cuando lo más fácil era mandarla a la red. Centro de Oliván, aclarado defensivo y aviso de los buenos. Por lo que fuera, la UD seguía en tono discreto y gris, irreconocible ante el espejo. Una hora de partido sin nada que contar.

Todo estaba en que alguien se pusiera la capa de héroe y se diferenciara. Fue Sandro al lanzamiento de una falta lejana y centrada. Derechazo con rosca para superar la barrera y clavarla sin opciones para el portero. Formidable su ejecución, celebradísima por el respetable porque olía a sentencia, por mucho que quedara por delante. Justo o no, la UD se agarró a la buena estrella de un futbolista que está bendecido. Y a renglón seguido, Fabio Silva y Kirian a punto estuvieron de convertir el asunto en goleada. Lo que tiene el poder de verse por delante y que terminó siendo más que suficiente.

- Ficha técnica:

1. UD Las Palmas: Cillessen; Javi Muñoz, Álex Suárez, McKenna, Mika Mármol; Essugo (Januzaj, min. 46), Kirian (Álex Muñoz, min. 85); Marvin Park (Manu Fuster, min. 46), Campaña (Loiodice, min. 78), Sandro; y Fábio Silva (Mata, min. 81).

0. Espanyol: Joan García; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Oliván; Roca (Jofre, min. 69), Tejero (Edu Expósito, min. 75), Pol Lozano (Romero, min. 85), Král, Puado; y Cheddira (Véliz, min. 69).

Gol: 1-0, min. 67: Sandro.

Árbitro: César Soto Grado (Comité de La Rioja). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Fábio Silva (min. 17), Marvin Park (30), Álex Suárez (59) y Loiodice (80), y a los visitantes Puado (19) y Pol Lozano (83).

Incidencias: partido de la decimoctava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Gran Canaria ante 23.743 espectadores. Realizó el saque de honor la grancanaria Marta Mangué, leyenda del balonmano nacional e internacional. Antes del comienzo se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del joven Héctor Dumpiérrez, exentrenador y analista de la cadena de filiales de la UD Las Palmas. E