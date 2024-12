Sandro y el desafío de superarse

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 17 de diciembre 2024, 13:43 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Ha tenido que esperar Sandro a su tercera temporada con la UD para liberarse de las cadenas de las lesiones, afinar el punto de mira y convertirse en uno de los líderes indiscutibles del equipo por rendimiento, goles y ascendente, sin pasar por alto su pedigrí de canterano.

En plena madurez profesional, cumplidos los 29 años, y empoderado en posiciones de llegador, escorado a la banda para explotar su punta de velocidad y explosividad, Sandro es uno de los motivos fundamentales de que la UD esté como esté. Ha aportado hasta la fecha 6 goles que han tenido incidencia directa en la captura de siete puntos y, por encima de ese acierto continuado, ha emergido como uno de los grandes argumentos en el frente ofensivo.

Atrás queda la campaña pasada en la que únicamente fue capaz de anotar un tanto en los 27 encuentros en los que intervino, un parámetro que tenía atravesado y que se vio condicionado, hay que decirlo, por cuestiones físicas, con lesiones puntuales que le impidieron alcanzar su tope.

«Siempre he dicho que con mayor continuidad es más fácil que las cosas salgan bien», subrayaba tras su doblete frente al Valladolid de hace dos jornadas aludiendo, precisamente, a la importancia capital que está teniendo en su relevancia el poder enlazar jornadas y engrasar la musculatura.

En el actual campeonato ya purgó, a finales de septiembre, con una lesión muscular que parecía el peor de los presagios. Se perdió tres partidos, justo en el tránsito de Luis Carrión a Diego Martínez, y hasta ahora. Sin obsesionarse con sus cifras en cuanto a remates a la red, este Sandro recuerda al que deslumbró con la camiseta del Málaga en la temporada 2016-17, etapa en la que alcanzó su mejor cosecha en el área rival con 15 goles en 31 apariciones, sumando Liga y Copa del Rey.

A nueve tantos de ese techo, y por las sensaciones inmejorables que le invaden, mezclando a la perfección con Silva y Moleiro arriba, motivadísimo por lo que está viviendo con el equipo en Primera División, ya en su presentación en 2022 no reprimió sus emociones al decir que se cumplía «el sueño que tenía desde niño», no va a renunciar a mejorar esta capítulo y se ve en disposición de hacerlo, con más de medio calendario por delante y un nivel de acierto más que estimable, por mucho que el pasado domingo el larguero le impidiera aumentar su cuenta particular en el choque ante la Real Sociedad.

Sandro explotó en su etapa en el Málaga a base de goles. Efe

En el Málaga, primero con Juande Ramos y luego con Míchel en el banquillo, firmó un año de ensueño, con un promedio realizador de medio gol por encuentro que ya luego nunca volvió a encontrar en sus numerosos destinos (Everton, Sevilla, Real Sociedad, Valladolid, Huesca y Getafe). Los 7 goles que firmó con la UD en la campaña del ascenso, la 2022-23, constituyen su mejor marca desde los tiempos en La Rosaleda y, con el mismo escudo quiere culminar su mejor campaña en la máxima categoría.

Ahí tiene un reto al alcance y que reportaría, también, un gran beneficio al grupo, que es lo que privilegia.