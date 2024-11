Efe Barcelona Sábado, 30 de noviembre 2024, 15:48 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Sandro Ramírez, delantero de la UD Las Palmas, y autor de un gol en la victoria de este sábado en el Estadio Olímpico Lluís Companys (1-2), ha asegurado que su equipo ha «hecho historia», tras ganar a domicilio al Barcelona por primera vez desde 1971.

«Sabíamos que veníamos a un campo muy complicado y que teníamos que hacer las cosas muy bien, así que estamos contentos por el trabajo del equipo, que ha sido sensacional hasta el final. Teníamos el plan de partido bien preparado y ha salido a la perfección. Hemos hecho historia«, ha resumido el atacante.

En declaraciones a Movistar+, Sandro ha dicho que «los jugadores que han entrado desde el banquillo lo han hecho para conseguir la victoria» y ha admitido que este triunfo supone «tres puntos muy importantes» con los que con contaban al inicio de la temporada.

«Si algo tenemos es que creemos en nosotros mismos y trabajamos toda la semana para conseguir victorias como esta«, ha apuntado el delantero de la UD Las Palmas, quien ha comentado que le está »yendo bien« desde el final de la temporada pasada tanto en la faceta goleadora como en lo que respecta a las lesiones.

Por último, Sandro, canterano del Barcelona, ha confesado que siempre es «especial» para él medirse a su antiguo equipo: «Cada vez me enfrento al Barcelona, el club me lo dio todo desde pequeño y me enseñó a madurar como futbolista y persona, es especial. Estoy contento de enfrentarme al club de mi vida». «La ley del ex se vuelve a cumplir otra vez», ha bromeado.