La UD quiere fichar en Córdoba: gusta el goleador Antonio Casas

Lunes, 11 de noviembre 2024, 15:37 | Actualizado 16:09h.

No descansa la UD pese al parón liguero por selecciones ni a su gira institucional por Estados Unidos. Luis Helguera continúa buscando matices a una plantilla que, con Diego Martínez, parece haber dado un salto de calidad y un golpe sobre la mesa. El director deportivo busca un delantero con gol y en Córdoba vinculan al ariete Antonio Casas (30/3/2000), que acaba contrato en junio de 2025, con Las Palmas.

El delantero de La Rambla (Córdoba) lleva seis tantos en Segunda División con el Córdoba CF esta temporada, siendo una de las sensaciones de la categoría de plata. Tras pasar por las canteras del Real Madrid y del Sevilla, se fue a jugar a Segunda RFEF con los verdiblancos, donde se salió y, con 17 goles en 31 encuentros, lideró el ascenso del Córdoba a Primera RFEF en la campaña 2021-22. En la 2022-23 jugó 37 partidos y anotó siete tantos. Ya en el siguiente curso, con 14 dianas en los 32 enfrentamientos que disputó, capitaneó otro ascenso de los andaluces, pero esta vez a Segunda División.

En el pasado mercado de verano se especuló con una venta a Portugal por una cantidad cercana al millón de euros, pero no terminó de fructificar. Al final se quedó para seguir goleando en el Córdoba y, ahora que se va acercando el mercado invernal, su nombre está en la agenda de varios clubes de superior categoría. En tierra de califas aseguran que ya ha habido contactos entre los gestores deLas Palmas y sus agentes para acometer su fichaje.

El jugador es consciente de que le quedan meses de contrato con su club y que ha llegado la hora de dar un salto de calidad y de ambiciones. Y, según ha podido saber este periódico, renovar no está ahora mismo entre sus deseos de futuro inmediato. Así pues, el proyecto amarillo, con Diego Martínez a los mandos, le seduciría como para cambiar de aires en enero.

«Pese a sus 183 centímetros va muy bien de cabeza, sabe jugar de espaldas y, cuando está metido, es diferencial», asegura el periodista de BeSoccer Juanma Velasco que sigue la actualidad del Córdoba. «Casas podría ayudar mucho a Las Palmas, es muy peleón. Podría ser hasta titular, tiene nivel de Primera», aclara.

Posibles salidas: Marc, Sinkgraven...

Con todo, para poder acometer cualquier llegada, la UDtendría, primero, que aligerar la plantilla, ya que no tiene fichas libres ahora mismo. Arriba, además, cuenta Diego Martínez con Fábio Silva, Oli McBurnie, Jaime Mata, Sandro Ramírez y Marc Cardona.Este último tiene mercado en Segunda División y no se descartaría una cesión para que goce los minutos que no está teniendo en la máxima categoría.

Otros que también podrían salir cedidos para poder acometer fichajes son Daley Sinkgraven, Fabio González e Iván Gil. Tampoco se descarta la rescisión de Álvaro Valles en caso de necesidad para poder inscribir en caso de que haya incorporaciones.