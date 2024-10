Los posibles beneficiados: Iván Gil, Manu Fuster, Marc, Enzo, Pejiño y ¿Álvaro Valles?

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Martes, 8 de octubre 2024, 10:13 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Los cambios suelen traer oportunidades. Luego hay que saber aprovecharlas, claro. En el mundo del fútbol, cuando cesan a un entrenador y apuestan por otro, se abre un abanico de posibilidades en el once titular que todos quieren corresponder. Ahora, sin Luis Carrión, hay varios futbolistas que podrían verse beneficiados. Aire fresco para el banquillo de la UD Las Palmas y, quién sabe, para los actores secundarios.

En esta retahíla de acontecimientos que estará marcada por la destitución de Luis Carrión esperan su oportunidad jugadores que, hasta el momento, están prácticamente inéditos. O que apenas la han olido. De hecho hay quienes ni han debutado en lo que va de competición pese a la nefasta racha amarilla, siendo colista y con nueve encuentros de manera consecutiva sin vencer -seis derrotas y tres empates-.

Por poner nombres: Iván Gil no ha jugado ni un minuto en toda la competición pese a dejar muy buenas sensaciones durante la pretemporada, Manu Fuster solo ha sido titular en un encuentro en el que no mostró el potencial que sí logró exhibir en Segunda División con el Albacete, Marc Cardona acumula 39 minutos, Enzo ha perdido todo el peso que tenía en el equipo, Pejiño participó un rato ante el Betis y a Álvaro Valles se le ha vetado después del culebrón del verano. Todos ellos son conscientes de que ahora nace una nueva vida deportiva que deben aprovechar. Convencer al nuevo inquilino del banquillo se antoja capital para gozar de mejor salud sobre el césped del Gran Canaria.

AIván Gil, al que ni han visto correr por el recinto de Siete Palmas todavía, se le trajo gratis del Andorra luego de que hiciera un gran año. Sí, cierto es que, como Manu Fuster, por el que sí se pagaron cerca de dos millones de euros, venían de la categoría de plata del fútbol español. Pero es que ninguno de los dos ha gozado de momentos para poder mostrar sus virtudes, que las tienen. Manu fue uno de los mejores de toda la Segunda División y espera poder cuajar a partir de la jornada 10, que será ante el Valencia en Mestalla el lunes 21 a las 20.00 horas tras el parón liguero por selecciones.

Marc, Enzo y Pejiño no tuvieron protagonismo con Carrión C7

Otros que ya estaban la campaña anterior y que han perdido prácticamente el protagonismo que tenían son Enzo Loiodice y Marc Cardona, que aunque ninguno lograse hacerse con un sitio fijo en el once titular a las órdenes de García Pimienta, sí que tenían más minutos. Es más, Marc fue el que mejor promedio goleador tuvo de todos los delanteros el año pasado -marcó cuatro goles en 724 minutos-. Pejiño, por su parte y pese a tener ofertas de Segunda, como la del Cádiz, decidió quedarse para convencer a Carrión luego de que no la oliera con su antecesor. Pero una lesión le hizo parar y, después, solo entró un rato ante el Betis.

¿De la grada al campo?

Caso especial el de Álvaro Valles, quien no quiso renovar porque deseaba fichar por el Real Betis. La entidad verdiblanca no cumplió con las expectativas económicas de la UD, que tasó al arquero en 10 millones de euros, ofreció solo cuatro y luego se retiró de la puja. Ramírez ha cumplido su palabra, pues avisó por activa y por pasiva que, o renovaba, o se quedaría en la grada animando al equipo el año que le queda de contrato. De momento, con Carrión no ha entrado en ninguna convocatoria, pero Las Palmas tampoco ha sido capaz de dejar su portería imbatida en las nueve primeras jornadas ligueras, cosa que se antoja fundamental, primero, para competir y, segundo, para poder salvar la categoría.

Del nivel de Valles no duda nadie, todo lo contrario. El curso pasado estuvo muy cerca de ser llamado por la selección española para competir en la Eurocopa que luego acabó ganando. También peleó por el Zamora cuando mejor estuvo la UD.

El nuevo entrenador que venga podría llegar con la condición de repescar al cancerbero para la causa, que no es otra que la de lograr la permanencia. ¿Volverá a jugar Valles? La UD le necesita.