Pejiño maneja ofertas, pero todavía no le ha pedido a la UD marcharse cedido

Tranquilidad absoluta en las oficinas de Pío XII. Con los deberes bien hechos, la serenidad de saber que con Diego Martínez el rumbo es el correcto y con la seguridad de estar lejos de los puestos de descenso, la vida se vive mejor. De momento, Luis Helguera, director deportivo, planea con calma el mercado invernal, que abrirá el día 2 de enero de 2025.

Para entrar, todo sea dicho, habrá que salir. Y, por lo pronto, tan solo Iván Gil ha transmitido su deseo de marcharse, por eso de su cesión al Eibar con compra obligatoria en caso de ascenso. No hay más jugadores de la primera plantilla que hayan expresado sus ganas de ser cedidos para ganar protagonismo. Tampoco Pejiño, futbolista muy cotizado en la Segunda División.

En la entidad amarilla son conscientes de que Pejiño maneja ofertas, pero todavía no ha comunicado nada a la UD. El gaditano no está entrando en los planes de Diego Martínez, como tampoco entró en los de Luis Carrión. No ha tenido continuidad y, ni siquiera, oportunidades en la máxima categoría para poder demostrar si tiene valía o no.

Y si Pejiño pide salir a modo de préstamo a algún equipo de Segunda -el Zaragoza está apretando-, Las Palmas no le va a poner ningún tipo de impedimentos siempre y cuando beneficie los intereses económicos del club, que siempre estará por delante. Se barajaría, en todo caso, la misma fórmula que con Iván Gil:cesión y compra obligatoria en caso de ascenso a la élite.

Fabio, Sinkgraven...

Tampoco es el caso de Fabio González ni de Daley Sinkgraven. Ninguno juega ni entra en los planes. De hecho, en sus posiciones son las últimas opciones a elegir. Ninguno de los dos ha transmitido a la Unión Deportiva su deseo de cambiar de aires para sentirse nuevamente futbolistas.

Martínez, partícipe de fichar

Por otra parte, Diego Martínez, ambicioso como es, vería con buenos ojos incorporar a algún futbolista en el mercado invernal. No es la prioridad del club, pero el entrenador no es nada conformista y todo lo que sea tener mejores armas para seguir creciendo y compitiendo por puestos más altos en la tabla clasificatoria sería de agrado.