El parón de selecciones podría traer alas a Carrión: Pejiño y Januzaj deberían estar disponibles a la vuelta

Tiempo para resetear mente, piernas y, cómo no, recuperar jugadores. El parón de selecciones -dos semanas sin jugar- vendrá bien a la UDLas Palmas para seguir creciendo, analizar dónde han estado los fallos en estas cuatro primera jornadas y saber porqué duerme en puestos de descenso. También para sumar efectivos, ya que tanto Pejiño como Januzaj deberían estar terminando sus respectivos procesos de recuperación luego de caer lesionados durante la pretemporada.

Pejiño, que estaba recuperando sus sensaciones durante la preparación estival a las órdenes de Carrión, después de contar poco o nada el curso pasado para García Pimienta, tuvo que frenar por una rotura fibrilar en el bíceps femoral izquierdo. El club comunicó que su tiempo estimado de baja dependería de la evolución. Lo cierto es que, de aquí al próximo partido liguero, contra el Athletic Club de Bilbao el domingo 15 de septiembre (18.30 horas), habría pasado ya mes y medio de su percance físico.

Lo mismo pasa con Januzaj, que se rompió en Barranco Seco durante el amistoso ante el Tamaraceite y se marchó entre lágrimas y en ambulancia, pero Carrión rebajó la tristeza afirmando que «estará bien en tres semanas», al mismo tiempo que halagó la mentalidad con la que había llegado a Gran Canaria el extremo cedido por el Sevilla. «Eso no es problema. Me sabe mal por él, porque tenía unas ganas increíble. Me sorprendió muchísimo las ganas que tiene, la mentalidad, su pensamiento», dijo el preparador amarillo en sala de prensa al ser preguntado por el estado físico del belga.

Con todo, Luis Carrión podría tener alas en sus extremos, donde hasta el momento han participado Alberto Moleiro, Sandro Ramírez y Jaime Mata en mayor medida, pero donde también han participado BenitoRamírez, Manu Fuster o Viti Rozada.

Se espera como agua de mayo a Januzaj, jugador de un talento descomunal y que llegó a Gran Canaria cargado de ganas de reivindicarse en la Liga española, después de salirse en la Real Sociedad y marcharse al Sevilla, donde apenas pudo tener continuidad y de donde no salió de muy buenas maneras.

También tiene ganas de lucir estampa y dejar su mejor sello un Pejiño defenestrado la temporada pasada por un Pimienta que nunca le dio carrete pese a ser pieza clave en el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. El de Barbate, muy del agrado de Carrión, tiene ahora una oportunidad de oro para demostrar que le sobra calidad para competir en la élite.