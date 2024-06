La UD Las Palmas protagoniza la campaña de abonados del CD Tenerife

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de junio 2024, 16:03 | Actualizado 16:21h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El CD Tenerife presentó este jueves la campaña de abonados para su 47ª temporada en Segunda División y ha sido muy mencionado en redes sociales por el protagonismo de la UD Las Palmas en el vídeo.

El spot muestra a una pareja que está a punto de casarse cuando, de repente, la novia descubre que su futuro esposo lleva una pulsera de la UD en el antebrazo al ponerle el anillo de matrimonio. La mujer sale corriendo, abandona a su novio en pleno atril y se encuentra con una mujer con el escudo chicharrero tatuado en el brazo. No lo duda y le planta un beso en la boca.

Las reacciones no han tardado en producirse tanto de aficionados blanquiazules como de amarillos. «No sé a quién de la isla vecina se le ocurrió que citar a la UD en su spot era buena idea...» o «No avivo el pleito insular, no me gusta. Por eso mismo la campaña del Tenerife me parece una reverenda porquería» son algunos de los comentarios que seguidores amarillos han escrito en X (antes Twitter).

A algunos aficionados del conjunto chicharrero tampoco les ha convencido el spot y han mostrado su descontento en redes. Uno propone hacer entre todos los aficionados «otra campaña de abonados». Otro comenta que el vídeo promocional le deja «sin palabras» y que no le transmite «nada».

