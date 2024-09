La UD Las Palmas convive en el abismo y se ancla en la mediocridad

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 26 de septiembre 2024, 19:58 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La UD Las Palmas abraza a la desgana, se ancla en la incertidumbre y convive en la mediocridad. No sabe lo que es ganar un encuentro desde el pasado mes de febrero y tampoco se atisban síntomas de que se pueda romper el maleficio a corto plazo. No le dio el conjunto amarillo pese a comenzar ganando con el gol de Moleiro. Desvanecieron los de Carrión, exhibiendo fatiga y hasta cierta falta de rumbo. El resultado (1-1) fue injusto para un Betis que mereció más.

Cuando nadie había roto a sudar y todavía había gente bajando las escaleras, Moleiro quiso levantar a todos del asiento. El diamante tinerfeño regateó a tres jugadores en el medio del campo, tirando un caño de terciopelo para, acto seguido, lanzar al vuelo a Fabio Silva, que erró el mano a mano contra Rui Silva. Dos minutos y ya había avisado la UD.

Quería e iba a morder por el primer triunfo del curso, aunque la electricidad tuviese obsolescencia. Y vaya que quería la victoria el conjunto amarillo. Viti, cuestionado por muchos, cogió el balón en el costado y percutió hasta servir en bandeja la pelota a Moleiro en el segundo palo, que solo tuvo que mandarla a la red con su bota izquierda (1-0, min. 9).

Se agigantaba Las Pamlas, con Kirian más adelantado y con Essugo abarcando todo el centro del campo, ayudado además por un Enzo Loiodice recuperado para la causa. Solo avisó el Betis en un desajuste atrás, cuando Sinkgraven reculó demasiado y Ruibal entró solo por su espalda. Cillessen escupió el centro y, en el rechace, Assane la mandó a las nubes. Aquí llegaban los mejores momentos del Betis, pudiendo Abde haber empatado en el 32, pero Álex Muñoz sacó bajo palos.

Sinkgraven agarra a Lo Celso. Cober

Justo antes del descanso tuvo que pedir el cambio Sandro por problemas físicos. McBurnie cogió el relevo y Silva cayó a la banda. Ya con el tiempo cumplido y pasados los dos minutos que había añadido el colegiado, en el 48, Lo Celso puso las tablas (1-1) tras un buen pase de Diao y un error en defensa de Herzog.

Tras el intermedio, ya con Sinkgraven en el banquillo y Benito como lateral izquierdo, Carrión pedía a los suyos más colmillo. El Betis, con Lo Celso a los mandos y Assane ganando los balones al espacio, no pensaba regalar nada. McBurnie no la olía, Fabio Silva acusaba el desgaste en la banda y Kirian no lograba desatascar. Moleiro, por su parte, perdía brillo mientras caía la tarde.

Enzo estorbó tanto a Cardoso que evitó el fuego cuando el estadounidense se disponía a poner el segundo gol verdiblanco. Essugo, en un ejercicio escandaloso de supervivencia, ganaba todos los duelos e incluso se atrevía a mandar un zapatazo que casi se cuela en la portería de Rui Silva. No le faltó mucho.

Debut de Pejiño este curso

A Loiodice se lo comía el partido y pedía el cambio a gritos. Tardaba Carrión en mover fichas y fuera tenía balas como Pejiño, todavía sin debutar, o Januzaj. También las piernas frescas de Javi Muñoz. Y, en el 74, acudía el preparador catalán a Muñoz y Pejiño. Dejaban sitio Essugo, reventado, y Fabio Silva. Bakambu se estrelló con el palo y todo quedó en tablas. Januzaj tampoco pudo dejar su sello.

Pero ni con esas Las Palmas iba a ser capaz de encontrarse con un triunfo que se resiste desde el pasado mes de febrero. Se quedó sin gasolina, de manera sorprendente y antes de la cuenta, el conjunto entrenado por Luis Carrión, que seguirá colista de la tabla clasificatoria y que el próximo lunes visitará a un Villarreal que solo ha perdido ante el líder Barça.