McKenna: «Venir a la UD me supone un reto especial» El central escocés considera que está «listo» para afrontar una temporada en la que espera «disfrutar» del estilo de juego amarillo

Scott McKenna (Escocia, 1996) tomó la palabra en su presentación como jugador amarillo antes de ponerse el mono de trabajo junto a sus nuevos compañeros.

El central procedente del Nottingham Forest expuso que: «Oliver McBurnie influenció mucho para su llegada. Me ha hablado muy bien sobre la estructura del club y, a pesar, de que ya estuve en Gran Canaria para ver las instalaciones y me gustaron, él me terminó de convencer«.

«Me gusta el modelo de juego de la UD Las Palmas, dominar al contrario y ser verticales de cara a puerta». Además, aseguró que ha estado entrenando con la selección absoluta (durante la pasada Eurocopa) con chicos jóvenes «y también por su cuenta» para estar listo ante esta oportunidad.

Para Scott, es un reto importante estar en la UD en el que espera disfrutar de su juego y «adaptarse a los distintos sistemas y tácticas« que proponga el entrenador. Está capacitado.