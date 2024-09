McBurnie, el nuevo ídolo de Gran Canaria: «A tus pies»

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 4 de septiembre 2024, 15:54 | Actualizado 16:05h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

«Eres el jugador que llevamos temporadas anhelando». Pocos conocían a Oli McBurnie y, probablemente, poco conocía el bueno de McBurnie a la UDLas Palmas, pero hubo flechazo. El delantero escocés llegó a Gran Canaria para convertirse en el nuevo ídolo de la afición amarilla. Tan solo cuatro jornadas después, y aunque todavía no sabe lo que es gritar un gol con su nueva camiseta, ya tiene a toda la hinchada enamorada.

Pocos entendieron tan pronto lo que significaba un escudo. McBurnei acabó contrato con el Sheffield United y, a la llamada de Las Palmas, ni se lo pensó. Creía que Gran Canaria era el lugar idóneo para él y su familia. Su hermano pequeño solía ver los partidos de LaLiga y casualmente de los equipos que más y mejor le hablaba era de la UD. Tal vez por eso Oli no necesitó tiempo alguno para adaptarse a las órdenes de Luis Carrión. Pasó de la Premier League a la Liga española como el que se cambia los calcetines.

McBurnie siente el juego con una pasión desmedida que está calando en lo más hondo de cada uno de los aficionados de la Unión Deportiva. En cada encuentro se deja el alma hasta que ya no le queda aliento. Aún no ha marcado, pero no lo ha necesitado para llevarse la ovación de su nuevo público. Es, todo sea dicho, el tercer máximo asistente de LaLiga, solo por detrás de Lamine Yamal (4) y Mingueza (3). Dos pases de gol ha dado ya el escocés.

Una foto suya, señalando a Alberto Moleiro, a quien le dio el pase para que hiciera, con un golazo de bandera, el 1-0 ante el Madrid en el duelo que acabó con empate por 1-1, se convirtió en una lluvia de elogios, halagos, reconocimientos y todo tipo de muestras de cariño. «Eres el jugador que llevamos temporadas anhelando, te ganaste el cariño y el respeto de esta afición desde el primer día», escribió Migue (@miguesosas) en su perfil de X -antiguo Twitter-. «A tus pies», rezó Marta (@MaartaLR). «Eres una bestia, eres todo lo que soñábamos tener de delantero, somos felices viendo cómo luchas, quédate siempre con nosotros», dijo @Splinter_Army.

mi hermano @AlbertoMoleiro es demasiado bueno. estoy cansado, vamos 💛💙 pic.twitter.com/1cby4e0auS — Oli McBurnie (@oli_mcburnie) August 29, 2024

Además, lo de McBurnie no solo se queda en el campo, fuera de él también está siendo la gran sensación de la UD. Unos aficionados le llevaron una pancarta a la salida del primer partido liguero donde ponía que le «cambiaban» un bote de afterson por su camiseta.

McBurnie se ha ganado ya a todo el Gran Canaria. Europa Press

En una entrevista reciente para Open Goal habló con admiración de la «calidad» de sus compañeros y, sobre Alberto Moleiro, con cara de locura, puso en valor que «solo tiene 20 años».

Lo de McBurnie en Gran Canaria es solo el principio. La hinchada está deseosa de poder cantar por fin un gol suyo y espera hacerlo tras el parón liguero de selecciones, el domingo 15 de septiembre (18.30 horas) contra el Athletic Club. El escocés es la gran sensación y se lo ha ganado a pulso gracias a su determinación en cada pelota disputada, sus carreras para tapar salidas de los rivales y, cómo no, con un fútbol añejo que sabe a gloria. Ya avisó en su presentación que su misión «era marcar goles».

Es el octavo jugador de las grandes ligas con más duelos aéreos ganados Pasar de Sory Kaba a Oli McBurnie está siendo un absoluto regalo para una Unión Deportiva Las Palmas que necesitaba un futbolista así como el comer o respirar. El escocés ya es el octavo jugador de las grandes ligas que más duelos aéreos ha ganado. Cuenta 15 vuelos ganados ya Oli en estas cuatro primeras jornadas del campeonato doméstico. Es el quinto de LaLiga española con mejor registro. Además, lleva dos asistencias en su haber y ha hecho méritos para haber besado la red en alguna ocasión. Contra el Mallorca el gol de la UD se contó en propia puerta, pero mucho tuvo que ver McBurnie para que subiera al marcador. En Leganés tuvo una acción descomunal, tras un control de espaldas y una volea brutal que le negó Juan Soriano. El gol llegará.