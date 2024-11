Martínez: «En la vida no todo es blanco o negro, hay muchos matices»

El entrenador de la UD considera que hay distintas vertientes futbolísticas y no se cierra a ninguna, al tiempo que augura un auténtico partidazo, este domingo a las 13.00 horas, en el Metropolitano

«Todo en la vida no es blanco o negro», así ha empezado la rueda de prensa previa al partido frente al Atlético de Madrid, este domingo a las 13.00 horas, el técnico de la UD Las Palmas, Diego Martínez. «Las dos vertientes me gustan», dijo al ser cuestionado si se considera más Cholista (conservador) o Guardiolista (juego de toque y más vistoso).

Cuestionado por el once que se verá mañana en el Metropolitano ante un rival «tremendo», expuso que: «Siempre todo es modificable, a falta de un entrenamiento todo puede pasar. Cada vez tenemos más opciones porque nos vamos conociendo más. El compromiso, rendimiento y trabajo de los jugadores se palpa día a día. Quieren aportar al equipo. Posiblemente sea uno de los choques más exigente de toda la temporada. Pero nos tenemos que quedar con el estímulo del equipo que hemos sido en los últimos encuentros, con rendimiento y resultados óptimos».

Seis puntos de seis. «Hay que matizar que siempre hay que mejorar. Hasta en nuestro mejor nivel nos va a costar ganar partidos. Tenemos que superar nuestras expectativas. Somos un equipo humilde con talento pero que no tiene muchas facilidades. El margen de mejora lo tenemos nosotros mismos. Cada partido es distinto, queremos mejorar con balón con la intención de hacer daño al rival y gestionar los tiempos de partido. Debemos potenciar nuestras fortalezas, está claro. Cada punto que ganemos son determinantes para obtener la salvación a final de curso», aseguró el míster vigués de la UD.

En cuanto a las conclusiones que saca después del encuentro copero con el Ontiñena, incidió en que: «Existe el factor tiempo y de desplazamiento. Esto añade complejidad extra y carga extra, por eso gestionamos la plantilla para esos dos partidos en cuatro días. Estoy muy contento con el rendimiento del equipo. En muchos momentos hicimos un muy buen juego. Me quedo con la actitud, la constancia y la consistencia que hemos tenido. Volumen alto de finalizaciones, buena circulación en un campo complicado por el terreno de juego y me voy contento. No todo es lineal, que la tendencia ascendente siga para arriba».

Sobre el rival, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, Martínez explica: «Para jugarle al Atlético no hay opción A ni opción B. La opción es la de multirespuesta. Tendremos el balón y les esperaremos. Ellos tienen mucho ritmo de juego en el último tramo, tenemos que ser fuertes tanto mental como físicamente. Debemos saber manejar la intensidad de los del Cholo Simeone porque el acierto y el desacierto en las áreas marcan la diferencia. Siempre hay partidos dentro de los partidos. Por lo tanto, la vida no es blanco y negro».

Por último, quiso insistir en el aspecto mental: «Ha mejorado y todo viene de la mano de los resultados, la energía es más positiva. Trabajar más fuerte y la dedicación es más alegre. Sobre el joven Valentín Pezzolessi dijo: »Nuestro radar es grande. Ahora lo importante es dejar a Valentín con su desarrollo, me comentan que están muy contentos y su evolución desde la base. Hay que seguir exigiéndole para alcanzar el nivel de Primera. No hay que someterle demasiado aún«, concluyó el míster amarillo.