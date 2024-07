Manu Fuster: «Vengo a ser importante en la UD»

Iván Martín Chacón Marbella (enviado especial) Viernes, 19 de julio 2024, 11:57 | Actualizado 12:31h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Manu Fuster (Valencia, 1997) es un mediapunta con mucho gol y magia en sus botas que se ha incorporado a la UD Las Palmas en el mercado estival. Codiciado por muchos equipos de primer nivel, el futbolista valenciano se decantó por el juego del combinado amarillo porque se le ajusta como «anillo al dedo».

-¿Sabía usted que la UD Las Palmas le seguía desde que jugaba en el Guijuelo, allá por la temporada 2018-19?

-Sabía que el interés era de hace tiempo, pero nunca pensé que desde hace seis años. En el mercado invernal fue cuando empezamos a hablar. Es cierto que el verano pasado también tuve alguna conversación con Luis Helguera, pero, por aquel entonces, no se podía dar. Tuve en liga (Segunda División B) a Las Palmas Atlético, y por ahí igual se habrán fijado más en mí. Pero sabía que el interés era real.

-¿Se ha adaptado bien al estilo del nuevo técnico Luis Carrión?

-Llevamos poco tiempo, pero la dirección deportiva hace muy bien su trabajo, no de ahora ni de hace un mes, sino siempre. Se pueden tomar el tiempo que haga falta detrás de los jugadores porque firman futbolistas que puedan encajar en la UD Las Palmas. Yo creo que puedo ser uno de ellos. Carrión sigue una línea continuista de lo que ya había, con ese ADN tan característico del fútbol grancanario. Aunque los primeros días si que es verdad que hay que coger un poco de carga de piernas y no se puede ver tanto el estilo pero poco a poco va dando sus matices.

-¿Qué tal ha sido su integración con los nuevos compañeros?

-(Resopla) Buah! Una pasada. Pero más por ellos que por mí. Al final es fácil integrarse en un grupo tan sano. Hay mucha gente joven con ganas de triunfar y de demostrar que valen para estar en Primera División. Los que no han tenido oportunidad, lo dan todo. Me siento identificado. Estamos en un grupo que todos buscan lo mismo y que quieren seguir creciendo.

-Aún se está cogiendo ritmo en pretemporada, pero ¿cree que esta UD le puede venir como anillo al dedo para desplegar su buen fútbol?

-Sí, este juego se adapta a mi forma y estilo. Desde temprano acepto formalmente la oferta. El principal motivo es que creo que se puede adaptar a mí y podemos seguir creciendo, que esa es la idea: que la UD se mantenga en Primera y que monte ese bloque sólido de jugadores de élite. Creo que puedo encajar a las mil maravillas, como anillo al dedo.

-¿Cómo valora el club, la isla, la gente? ¿Le han recibido bien?

-Sí, genial. Vengo de un sitio donde me han dado mucho cariño como es Albacete. Ha sido una despedida increíble, pero cambiar de club no es fácil. Sin embargo, cuando vienes a un club como Las Palmas lo hace todo más sencillo, dentro de las dificultades que siempre tiene cambiar de aires. Tengo buena relación con la dirección deportiva, ya que llevo hablando con ellos desde hace tiempo. Me han ido encarrilando. Gran Canaria es el paraíso, quien no ha tenido la oportunidad o suerte de vivir en la isla, viene de vacaciones. Estoy muy feliz de poder estar aquí.

-Manu Fuster era codiciado y deseado por muchos equipos, ¿cuál fue la clave para convencerle?

-Bueno, al final la confianza que te da Luis Helguera. Me dijo que encajaré muy bien aquí, que llevan años detrás de mí. Además, que van a pagar el traspaso, que no lo suele hacer, y que apuestan por mí. Esas palabras a uno le llegan. Espero ser importante, vengo a ayudar, pero todo jugador viene a jugar y divertirse. Siempre que pueda estaré dándolo todo y da igual el rol que tenga, daré mi mejor versión. Quiero ser titular.

-¿Qué tal con Luis Carrión, cómo está siendo esta primera toma de contacto?

-No lo conocía personalmente, pero sí me había enfrentado en numerosas ocasiones a él contra el CD Numancia, Efesé Cartagena y Real Oviedo. Lo he sufrido mucho, ahora toca disfrutarlo. Cuando vas a jugar contra un equipo de Luis Carrión sabes que vas a sufrir. Va a tener el balón, te va a jugar bien y van a crear muchas ocasiones. Estos primeros días ha estado muy bien, bromista, cercano al jugador. Pero a la vez duro cuando tiene que serlo con el entrenamiento. Ahora estamos esperando a ver el primer test. Estamos deseando jugar ya.

-Entre todas las caras nuevas, ¿con quién ha hecho más amistad, conocía a algún futbolista?

-No. No había coincidido con ningún jugador. Con el que más migas he hecho es con Javi Muñoz, Mika Mármol e Iván Gil. Ese grupito de peninsulares (entre risas). Benito ha hecho de hermano mayor desde que llegué. Me ha hecho sentir como en casa diciéndome que estaba para lo que necesitara. También me aconsejó a donde tenía que ir en la isla y a donde menos. Siempre es necesario. La UD es un equipo de buenas personas. Es difícil encontrarse familias dentro del vestuario. Me han acogido a la perfección.

-A los delanteros se les pide una cifra goleadora, a usted como interior o mediapunta igual ¿se le podría pedir una cifra de asistencias?

-Creo que también tenemos que hacer goles en este estilo de juego. Los extremos, mediapuntas, interiores tienen que marcar porque en este fútbol de toque y combinativo, la presencia en el área rival la dan esos jugadores desde segunda línea. No me voy a fijar un número pero hay que marcar para conseguir resultados. Este último año he tenido la suerte de hacer varios goles desde lejos y dar asistencias también. Va a ser difícil conseguir mi registro del Albacete, pero espero tener incidencia en varios goles.

-¿Cómo se caracteriza Fuster dentro del campo?

Asociativo, vertical y compañero.