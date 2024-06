Kirian será el líder y primer capitán de la UD Las Palmas

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de junio 2024, 09:19 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La figura del líder en el deporte siempre ha sido clave. Pero ser un líder no es solo pegar cuatro gritos y marcar un gol importante. Es conseguir que el equipo trabaje de manera efectiva, tanto de manera individual como colectiva. Que sea ejemplo, dentro y fuera del campo. Que se gane el respeto, tanto de compañeros como de aficionados e incluso árbitros o rivales. Y ahí supo lucir con destreza y maestría el curso pasado Kirian Rodríguez cuando Jonathan Viera dijo adiós a la UDLas Palmas. Cogió el brazalete y ya no lo soltó nunca. «Si me toca ser capitán toda la temporada, será divertido», decía por aquella época el tinerfeño.

Es por ello que una de las líneas maestras de la nueva UD que viene es la de dar más voz y voto a Kirian Rodríguez, eligiéndole como el primer capitán del conjunto amarillo. La decisión está tomada y, en vistas a la revolución que habrá en la plantilla, se comunicará durante la pretemporada, a la vuelta de las merecidas vacaciones. El centrocampista también bromeó diciendo a «quién lo iba a decir, un chicharrero siendo capitán de la UD». Después de este primer curso portando la cinta azul en su brazo izquierdo, ahora ya nadie duda de que es el indicado para ello.

Kirian (5/3/1996) renovó su contrato con Las Palmas hasta 2028 y su valor de mercado, según el portal especialista Transfermarkt, está ya en los 12 millones de euros. Será pieza angular del nuevo proyecto, capitaneará con los galones que se ha ganado en el césped y en la caseta y no se escucharán ofertas por él. El club se remitirá a su cláusula de rescisión en caso de que se presente algún interesado en Pío XII.

Kirian, listo para colgar una falta. Europa Press

Durante su primera temporada en Primera División, el tinerfeño se convirtió en la sensación de la UD Las Palmas, haciéndose virales algunas de sus arengas o respuestas a los rivales, como cuando le contestó en el túnel de vestuarios al delegado del FC Barcelona. Sonó, y de hecho estuvo, en la prelista de Luis de la Fuente para acudir a la Eurocopa. Al final nunca le convocaron, pero méritos hizo, y de sobra, para recibir la llamada.

Marcó seis goles en los 36 partidos que jugó

Disputó 36 partidos en la máxima categoría del fútbol español, sumando 3.219 minutos y marcando seis goles. De hecho, fue el pichichi de la UDLas Palmas a pesar de ser mediocentro. También regaló dos asistencias. Pero, lo más importante, es que siempre dio la cara y estuvo a la altura. Dentro y fuera. Siendo referente, creciendo en el día a día y recibiendo elogios desde todas las partes de España.

Ahora, y tras su consagración en la élite, el club considera que su figura debe cobrar aún más protagonismo. Será el eje de la nueva UD, portará brazalete y tratará de integrar el grupo que se viene, cargado de cambios y nuevos futbolistas. La confianza en el tinerfeño es plena.