Jueguen y háganlo con honor

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 29 de noviembre 2024, 12:19 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Hará falta fútbol, un día pluscuamperfecto y la conjunción de cada uno de los astros. En partidos de este calibre, enfrente todo un Barcelona, no alcanza con cumplir y correr. Además de rozar la excelencia y de llevar la capacidad agonística al límite, tiene que soplar el viento a favor y, a ser posible, que al de enfrente lo que le pueda salir mal, le acabe resultando peor. Metafísica o fútbol, la UD encara este sábado un partido de los elegidos, esos que entran en los libros de historia si hay gesta, que alguna vez ocurrió, dicho sea de paso.

Aunque haya que irse a las tinieblas de 1971 para localizar la última hombrada en territorio culé, nunca es tarde y menos en los tiempos que corren, con toda la presión para el anfitrión y los muchachos de Diego Martínez dispuestos a romper la quiniela. Precedentes, inercias y argumentos juegan en contra de la épica. Hay que admitir que, aunque eso no asegura nada, los parámetros previos respaldan la lógica de que el líder no admitirá rebeldías. Pero a noventa minutos, hay que jugarlo. Y el Barça es ahora más terrenal que nunca después de que Real Sociedad y Celta le desataran las costuras y enviaron al resto el mensaje de que se puede.

A la UD le lastimó lo ocurrido ante el Mallorca, derrota grosera en las formas, con un VAR a última hora absolutamente injustificable, y que le devuelve cierta urgencia clasificatoria, aunque la plaza que le toca sea de las menos reparadoras posibles. Hasta la fecha, en la temporada en curso, lo máximo que ha sacado un foráneo es rozar el sueño, como le aconteció a un Getafe que cayó por la mínima (1-0) y a última hora casi caza el empate. Al resto se le tramitó por la vía rápida y sin opción a debatir nada. He ahí el desafío de entrada: competirle al ogro. Orden, intensidad y evitar el tembleque. Y, si se salva ese inicio frenético, creérselo.

En la UD tiran de memoria reciente para armarse de osadía: el Madrid salió pidiendo la horas del Gran Canaria y sin el botín de la victoria y un meritorio ejercicio de supervivencia en el Metropolitano pese a terminar cayendo. Trazos interesantes para terminar de hilvanar.

Ampliar Diego Martínez, entrenador de la UD Las Palmas.

Puede que ni con eso alcance, pero no va a quedar en el intento. Diego Martínez ya fue capaz con el Granada de hacer lo que ahora se pretende. Entonces estaba Messi como en esta ocasión se aguarda a Lamine Yamal. Mal asunto si aparece el vértigo por la admiración. Once contra once no hay lugar para perderse en fascinaciones. Que pase lo que tenga que pasar, pero sin bajar la cabeza y teniendo muy presente el escudo que se lleva en la pechera. Y además de ese discurso que apela al corazón, también consignas orientadas al pragmatismo. Porque los once que va a sacar Martínez, más los que luego ejerzan de relevos, no van de excursión ni intención tienen de servir de recreo a nadie. Desde un sudor coral generoso, con todos corriendo en manada y alimentando el sistema de ayudas, puede cimentarse lo que parece impensable.

Ampliar Yamal regresa a la competición para medirse a la UD.

Cambio obligado atrás

La baja de Álex Muñoz en el lateral zurdo obliga a retocar la defensa, algo que no se preveía días atrás. La opción de Mika Mármol en el carril izquierdo parece la más lógica pese a que Benito también podría ejercer ahí o incluso McKenna, abriendo sitio en el eje a Herzog o al aludido Mármol. Sin embargo, se impone la opción menos traumática y que no genere tanto alboroto, por lo que el catalán, relegado en las últimas jornadas, tiene todas las opciones de regresar al once y lucir ante un Barça que, no lo olviden, conserva el 50% de sus derechos.

Alineaciones probables:

FC Barcelona: Peña; Koundé, Iñigo Martínez, Cubarsí, Balde; Pedri, Gavi, De Jong; Yamal, Olmo y Lewandowski.

UD Las Palmas: Cillessen; Viti, Álex Suárez, McKenna, Mármol; Javi Muñoz, Essugo, Kirian; Sandro, Moleiro y Silva.

Árbitro: Cordero Vega (comité cántabro).

Estadio: Olimpic Lluis Companys.

Hora: 13.00 horas (Movistar).