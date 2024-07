La UD se hace fuerte con el Betis

El guardameta solo quiere jugar en el club verdiblanco, pero desde la directiva amarilla se advierte que «por menos de seis millones no se toca». Su cláusula está en 30 kilos

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 31 de julio 2024, 17:47 | Actualizado 18:34h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El culebrón Álvaro Valles parece no tener fin. Y es que su corazón solo late por unos colores: el verde y el blanco del Real Betis Balompié. Sin embargo, desde las altas esferas de la UD advierten que por menos de seis millones de euros no se venderá. La cláusula del portero de La Rinconada asciende a 30 millones, por eso, la directiva amarilla no permitirá una oferta menor a los 6 kilos.

Las cifras que maneja el Betis no convencen, ya que apenas se llega a los 5 millones de euros. Los registros que alcanzó Álvaro Valles la pasada campaña fueron para enmarcarlos, por ello se considera que es un número bastante pobre para el guardameta andaluz. De momento, existe la confianza de que el conjunto andaluz acabe pasando por el aro y supere la oferta. Para ello, deberá haber acuerdo formar entre las tres partes. Pero la UD no cederá en nada.

En algún momento tendrá que romperse la cuerda que tensa cada día más el arquero del equipo de Luis Carrión. Valles no ha disputado ni un solo encuentro de pretemporada y su horizonte profesional sólo pasa por Heliópolis. Por su parte, el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, con sus argumentos, mantiene su postura de sentarlo en la grada si no renueva con el cuadro isleño.

Y en esas estamos, pero el tiempo sigue su curso inexorable y se acortan los días para solucionar este embrollo de una vez por todas. Hasta el 30 de agosto puede pasar de todo. Cabe recordar que el Olympique de Marsella (7,5 millones de euros más dos en variables) y el Villarreal CF ya han puesto una oferta por el cancerbero encima de la mesa. Ahora, Jörgensen, portero del Villarreal, ha fichado por el Chelsea. El club londinense se hizo con sus servicios por 24,5 millones de euros. Sin duda, una de las ventas del verano 2024.

Noticia relacionada La UD rescinde el contrato de Mfulu Iván Martín Chacón

Al-Shabab, este viernes a las 12.00 horas en La Orotava

La UD Las Palmas y el Al-Shabab FC se medirán este viernes, en el Estadio Los Cuartos, en La Orotava (Tenerife), a las 12:00 horas. El conjunto de Luis Carrión afrontará el quinto encuentro amistoso de la pretemporada, con la intención de vencer al equipo árabe y consumar el primer triunfo de la era Carrión tras dos derrotas y dos empates.