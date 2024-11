Un equipo feliz que no quiere parar

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 22 de noviembre 2024, 16:25 | Actualizado 16:55h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Una UD fuera de descenso, luciendo buena fachada y convertida en una de las revelaciones del campeonato de un tiempo a esta parte. Será la mano de Diego Martínez, talismán desde que llegó al banquillo con nueve puntos de doce posible, será la definitiva activación de jugadores como Silva, Moleiro, Essugo o Kirian, deslumbrantes en el escaparate por su eclosión y presencia, lo cierto es que el equipo nada tiene que ver con aquel grupo deprimente que era carne de cañón semanas atrás.

Ahora se vislumbra un bloque feliz, no hay mejor pegamento que los resultados, y dispuesto a mantener el vuelo. La da igual que le pongan delante, superadas pruebas de máxima dificultad como las visitas a Mestalla o Vallecas o un Girona de Champions, por lo que el cruce de esta ocasión frente al Mallorca se inserta dentro del plan dispuesto por el entrenador y en el que lo inmediato es lo único que existe e importa.

Vivir al día como la mejor receta para sembrar un futuro sereno y equilibrado, un porvenir libre de espinas en la tabla. Así ha ido sorteando trampas la UD cuando tocó fondo y hubo que recurrir a Martínez por la vía de urgencia. Un ejercicio de equilibrismo meritorio y, también, merecido, con ración generosa de sudor y cuota sustancial, también, de responsabilidad y valentía. El jefe pidió un paso adelante desde el compromiso y, de repente, todos se pusieron a correr como lobos y a ver cada balón como una cuestión trascendental. Así se disparó el casillero de puntos. De no ganarle a nadie en ocho meses a hacerlo con todos, exceptuando ese paréntesis previsible del Atlético en el Metropolitano.

Ampliar Diego Martínez, durante una sesión de trabajo,

De vuelta al Gran Canaria, con la afición de nuevo en romance con los suyos, el plan pasa por persistir. Se hace reconocible el elenco, cuyo once se recita de memoria, siempre abierto a alguna permuta que no desnaturaliza su cimiento, eléctrico desde el arranque y con piernas y pulmones para sostenerse. La UD corre mucho y bien, no regala esfuerzos y orienta sus empujes.

Test exigente

Este sábado toca un Mallorca que anuncia trinchera por su naturaleza camaleónica, capaz de llevar todo el juego a su área y, en milésimas, ganas cincuenta metros por la profundidad que le da Muriqi, un delantero que vive del autoabastecimiento y acostumbrado a ganarse las habichuelas en soledad, peligrosísimo siempre por su facilidad genética para el remate. Su capacidad de hacer daño es directamente proporcional a su paciencia y constancia. Y a balón parado emerge como el elegido más fiable. Secar a Muriqi hará crecer las opciones propias y tanto McKenna como Álex Suárez, llamados a compartir su zona de influencia, asumen de buen grado la tarea.

Ese Mallorca que se encoge y se estira asoma como amenaza en la progresión lineal de Las Palmas que no echa cuentas pero que sabe de la importancia de no dejarse nada por el camino en Siete Palmas. La próxima semana toca visitar al Barcelona, misión imposible sobre el papel, lo que barniza de más valor los tres puntos de esta jornada.

Ampliar Jav Muñoz puja por hacerse sitio en la zona ancha del equipo.

Será una UD habitual, con sus piezas bien definidas y consolidadas. La recuperación de Marvin aumenta el fondo de armario en un equipo que funciona, lo que impone la máxima de que nada se toque. Desde Cillessen a Silva, de punta a punta, los elegidos están dentro de las expectativas con la tranquilidad que aporta, igualmente, una nómina de relevos con capacidad. Hay banquillo, que dirían los castizos, por si las cosas se tuercen.

No hay que poner en lo peor y menos con esta UD, que invita a ir al estadio y a esperar lo que la gente quiere: corazón y pujanza.

- Alineaciones probables:

UD Las Palmas: Cillessen; Viti, Álex Suárez, McKenna, Álex Muñoz; Sandro, Javi Muñoz, Essugo, Kirian; Moleiro y Fabio Silva.

Mallorca: Greif; A. Sánchez, Valjent, Raíllo, Mojica; Robert Navarro, Samú Costa, Morlanes, Darder; Dani Rodríguez y Muriqi.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité Gallego).

Hora: 17.30 horas.

Estadio: Estadio de Gran Canaria.