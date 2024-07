Desgarradora despedida de Eric Curbelo de la UD: «Me voy sin querer irme»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de julio 2024, 11:13 | Actualizado 11:32h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Canterano ejemplar, compañero querido y aprecido en el vestuario y futbolista que siempre rindió cuando le pusieron en el campo. Eric Curbelo, que debutó en la UD en 2019 de la mano de Paco Herrera, se sinceró este martes en sus redes sociales y confirmó que su salida del club, confirmada recientemente, tiene para él «un sabor agridulce» porque no deseaba este desenlace. «Me voy sin querer irme«, confesó».

«No es fácil desaparecer sin saber muy bien por qué. Y me queda la tristeza por no haber podido demostrar que tenía nivel para jugar en Primera División. Pero tengo la conciencia tranquila«, subrayó.

Y abundó: «No esperaba nada de lo vivido en estos últimos años, a mí solo me gustaba jugar al fútbol en la calle con mis amigos. Desde pequeño soñaba con jugar en el estadio y un día, de repente, estoy en Las Palmas Atlético ascendiendo a Segunda B y quién me iba a decir que a partir de ahí, íbamos a hacer historia con el primer equipo«.

Tras agradecer a la afición, compañeros y personal del club el apoyo que le han brindado («son mi casa y mi familia«), admitió que mira ya al futuro »con ganas de sumar nuevos retos« y demostrar lo que lleva dentro.

Curbelo maneja varias ofertas de Segunda División para continuar su carrera, siendo su destino más probable el Sporting de Gijón.

