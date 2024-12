No cambies, UD

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 6 de diciembre 2024, 12:57 | Actualizado 13:28h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Esta UD evoca, indefectiblemente, a un momento de felicidad, de confianza y seguridad, el ego en lo más alto y con sus futbolistas sintiéndose en la capacidad de poder con el que le pongan enfrente. Vienen de ganarle al Barça en Monjtuic, lo que nadie ha hecho hasta ahora en la presente temporada, tarjeta de presentación inequívoca de un equipo rompedor y rebosante de energía. Aliviado en la clasificación y con argumentos explícitos al lomos de jugadores en plenitud.

Más no se le puede pedir al elenco de Diego Martínez, cuya transformación ha sido tan asombrosa como implacable. Ahí están sus números, con doce puntos de dieciocho posibles. Un tiro. En su regreso a casa va a tener el añadido de la vitamina de su gente, un factor tangencial como pocos. Todo acompaña, en su suma, en puertas del parón navideño y al que se quiere llegar por encima de la veintena de unidades para terminar de cincelar esa salvación serena que se persigue.

Ampliar Moleiro, uno de los jugadores de a UD al alza. UD Las Palmas

Todo pasa por no patinar frente al Valladolid, colista y con un desastre de cuidado a cuestas: plantilla sospechosa, entrenador interino y la directiva de Ronaldo Nazario siendo objeto de maldiciones en Pucela. Caos total pero que no quita que salten once al campo y puedan complicarle la vida al que recoja la pierna.

Hizo bien Diego Martínez en el ejercicio de memoria que conviene más que nunca («sabemos de primera mano lo peligroso que te hace la necesidad») para que nadie baje la guardia. Todo lo bueno que se ha hecho en los últimos días, tanto en Liga como en Copa, requiere refrendo y eso viene ganando de nuevo. Desde la fortaleza que da el estado anímico actual y con la tropa activada. Favoritísima la UD, lo cual no garantiza nada, el choque viene condicionado por el contrate entre anfitrión y visitante. La coyuntura perfecta para meter un latifundio entre medias. Una oportunidad total en el camino de la salvación.

Ampliar Diego Martínez no quiere euforias de ningún tipo.

No se prevén demasiadas novedades en una UD que funciona. Si acaso algún matiz (Essugo de vuelta) o duda razonable (Ález Muñoz o un renacido Mika Mármol en el lateral zurdo). Poco más porque tampoco se han dado motivos para moverle la silla a los que están, por mucho que la competencia interna esté en plena ebullición, léase McBurnie con su reciente doblete copero. El único que se cae es Januzaj, cada vez más de cristal con su cadena interminable de lesiones.

Toca lo que toca. Eso se espera en el Gran Canaria. Una UD que luzca armadura y colmillo frente al último de la cola que, en condiciones normales, ni puede ni debe alterar el orden establecido. Como decía Vujadin Boskov, fútbol es fútbol. Avisados todos.

Alineaciones probables:

UD Las Palmas: Cillessen; Viti, Álex Suárez, McKenna, Mármol; Essugo, Kirian, Javi Muñoz; Sandro, Moleiro y Fábio Silva.

Real Valladolid: Hein; Luis Pérez, Juma, Comert; Javi Sánchez; Rosa, Luis Pérez, Juric, Moro; Iván Sánchez y Sylla.

Árbitro: Díaz de Mera (comité manchego).

Hora: 13.00 horas.

Estadio: Gran Canaria.