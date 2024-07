Badosa no puede con Vekic y se despide de Wimbledon La española cede en tres sets en un partido marcado por las interrupciones de la lluvia

Enric Gardiner Domingo, 7 de julio 2024, 19:55 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Un paso más es lo que le faltó a Paula Badosa para clasificarse por primera vez en su carrera para los cuartos de final de Wimbledon. La española cedió ante Donna Vekic (6-2, 1-6 y 6-4) en un partido que estuvo marcado por las interrupciones, que obligaron a suspender el partido en tres ocasiones.

El duelo ante la croata se paró con 5-2 30-0 en el primer set para Vekic, con 5-1 para Badosa en el segundo y la última vez con 4-3 para Vekic en el tercero.

Badosa se recuperó muy bien de los dos primeros parones, pero en el tercero notó la carga física de haber tenido que lidiar con el encuentro y con los parones durante prácticamente siete horas, desde las 11:00 de la mañana a la que debería haber empezado hasta alrededor de las 18:30, cuando acabó.

«La última vez me notaba un poco más el cuerpo... Este torneo se caracteriza por esto y hay que aceptarlo. Ella ha jugado muy bien los dos últimos juegos y toca aceptarlo», reconoció la española en rueda de prensa.

Este torneo es positivo en muchos aspectos para Badosa porque, por primera vez desde Roma en 2023, ha sido capaz de ganar tres partidos seguidos. Es la primera vez lo logra desde que sufrió hace un año el problema en la espalda que le tuvo media temporada fuera de combate.

Ahora, Badosa, que se ha asegurado meterse la número 63 del mundo, lo que supone un salto de treinta posiciones respecto a antes de Wimbledon, pensará ya en la gira norteamericana, con el objetivo final del US Open. La tenista española podría haber disputado los Juegos Olímpicos, gracias a su ránking protegido, pero priorizó utilizarlo en el US Open y no hacer tanto cambio de superficie, como el que supondría pasar ahora de la hierba a la tierra batida y después al cemento.