Alcaraz se deleita con el sufrimiento en Wimbledon

Sufrir es ley de vida para Carlos Alcaraz en Wimbledon. Si el duelo ante Frances Tiafoe, salvado en cinco parciales, fue lo más parecido a un parto que se puede encontrar en el All England Club, lo vivido ante Ugo Humbert (6-3, 6-4, 1-6 y 7-5) no se quedó atrás. No hizo falta en esta ocasión un quinto set para deshacerse del francés, pero sí varios episodios de sufrimiento y una caraja monumental con el servicio para poder estar entre los ocho mejores de Wimbledon por segunda vez en su vida.

La brillantez del juego de Alcaraz, indudablemente presente, aún no se despliega durante tres horas seguidas y son esas desconexiones las que le meten en líos como el que tuvo que desenredar en el All England Club. El murciano parecía haber espantado los nervios y los problemas de lo que ocurrió contra Tiafoe en dos primeros sets excelsos, que parecían anticipar una victoria por la vía rápida, la de mayor mérito del torneo por la entidad del rival.

Si bien Humbert no es uno de los denominados cocos, sí que es un jugador con experiencia en hierba, donde ganó el mayor título de su carrera en Halle el año pasado. Además, es zurdo, característica no baladí, ya que Alcaraz nunca había ganado a un zurdo en esta superficie. Su único partido contra un jugador así fue en Queen's hace dos semanas y lo cedió contra Jack Draper. En Grand Slam, sin embargo, su registro es impoluto ante zurdos. Siete partidos y siete victorias.

Con 2-0, resultado que nunca ha perdido, Alcaraz lo tenía prácticamente hecho, pero en lugar de ejecutar a su rival, se perdió en una ya clásica laguna. En media hora cedió tres veces el servicio, pese a no haberlo perdido en la hora y media anterior, y se dejó ir en un set que se escapó por un doloroso 1-6.

La reacción fue entrar en un carrusel de roturas de servicio en el que salió con cinco saques perdidos de los últimos seis y con un 4-4 en el que tuvo que salvar un 0-40 que era poco más que una sentencia del set.

Reacción

Tras espetarle un «no sé qué hacer» a su banquillo, Alcaraz resolvió el entuerto y se libró de meterse en un quinto parcial. Envalentonado por los gritos de Humbert, que subió los decibelios según se complicó el encuentro, y por una central que con el techo cerrado parece una olla a presión, Alcaraz certificó el pase en cuatro sets y se mete en los cuartos de final de Wimbledon por segundo año consecutivo.

«Jugar contra zurdos siempre es difícil. En Queen's lo hice por primera vez y creo que he aprendido un poco de ese partido. Me he sentido bien hoy, he jugado un alto nivel. He intentado no pensar que jugaba contra un zurdo», admitió Alcaraz, que igualó los dos cuartos de final que logró aquí Juan Carlos Ferrero y se convierte en el quinto español en la historia que lo consigue, junto a Rafael Nadal, Feliciano López, David Ferrer y el propio Ferrero. Además, el de El Palmar iguala los nueve cuartos de final de Nadal antes de los 21 años y podría sumarse a Boris Becker, Bjorn Borg y Mats Wilander con diez en el próximo US Open.

Su próximo rival está en el aire, ya que saldrá del duelo entre Roberto Bautista y Tommy Paul, que se retrasó varias horas este domingo por la lluvia. Dado el poco margen por el atardecer en Londres, es posible que no dé tiempo a finalizarse hasta el lunes, lo que daría a Bautista o a Paul un día menos de descanso que a Alcaraz.