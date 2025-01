Badosa vuelve a superarse y alcanza las semifinales del Abierto de Australia

Enric Gardiner Madrid Martes, 21 de enero 2025, 14:27 Comenta Compartir

Por primera vez en su carrera, Paula Badosa está entre las cuatro mejores en un Grand Slam. La catalana venció a Coco Gauff con mucha solvencia (7-5 y 6-4) y jugará las semifinales del Abierto de Australia contra la gran favorita, Aryna Sabalenka.

Badosa, que nunca ha escondido que pensó en dejar el tenis debido a los problemas crónicos de espalda, estaba fuera de las cien mejores del mundo hace menos de un año y ahora es candidata a conseguir su sueño, un Grand Slam.

«He vuelto donde pertenezco», aseguró la española tras la victoria ante Gauff. «A mi equipo le gustaría escuchar que dijera que no tengo nada que perder a partir de ahora, pero mi sueño siempre ha sido ganar un Grand Slam y no me sentiré libre hasta que lo consiga. Estaré satisfecha cuando cumpla mi sueño. No me iba a conformar con los cuartos».

La victoria ante Gauff supone quitarse una losa de encima, esa que sustentaron las derrotas ante Tamara Zidansek en Roland Garros 2021 por 8-6 en el tercer set y ante Emma Navarro en el pasado US Open, y además lo ha hecho ante la tercera mejor jugadora del mundo y una mujer que la había derrotado en los tres últimos enfrentamientos.

Además de haber confirmado ya su vuelta al 'top ten' de la WTA -podría escalar hasta la séptima posición si gana el torneo-, Badosa tendrá la oportunidad este jueves de ser la primera española en una final de un Grand Slam desde Garbiñe Muguruza en 2020 en este mismo escenario. Su rival será la número uno del mundo, Sabalenka, que perdió su primer set del torneo contra Anastasia Pavlyuchenkova (2-6, 6-2 y 6-3). La bielorrusa llegó a ir con 'break' en contra en el tercer set, pero remontó y se enfrentará por octava vez a Badosa.

La española le ganó en dos ocasiones, ambas en 2021, pero ha perdido los cinco últimos precedentes, incluyendo los tres que jugaron en 2024, en Miami, Stuttgart y Roland Garros.