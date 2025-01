Alcaraz se derrumba ante Djokovic

Enric Gardiner Madrid Martes, 21 de enero 2025, 14:17 | Actualizado 14:28h. Comenta Compartir

Novak Djokovic volvió a dar una lección de experiencia a Carlos Alcaraz. El serbio, que superó unos aparentes problemas físicos en el primer set, se clasificó para sus duodécimas semifinales en el Abierto de Australia al derrotar al español (4-6, 6-4, 6-3 y 6-4) en un decepcionante partido del murciano.

No estuvo a la altura Alcaraz en los momentos importantes y se despistó cuando Djokovic tiró de sus clásicas tácticas. El serbio mostró problemas en la ingle al final del primer set, desapareció de la pista durante varios minutos y cuando volvió, pese a que cedió ese primer parcial, no volvió a exhibir molestias físicas.

Su movilidad mejoró con el paso de los minutos y no tuvo piedad de un Alcaraz que perdonó cuando peor estaba el serbio. De haber ganado el segundo set, el serbio difícilmente podría haber remontado, pero le dio vida y no hay animal más peligroso en este deporte que el chacal de Belgrado con una bombona más de oxígeno.

Djokovic, al que muchos tildarán de teatrero por sus recurrentes problemas físicos, se ha alimentado de estas molestias en su historia en Australia y ya ganó dos títulos aquí con lesiones. En 2021 lo hizo con una rotura abdominal y en 2023 con una rotura en los isquiotibiales. A meses de cumplir los 38 años y a quizás unos días de convertirse en el ganador de Grand Slam más veterano de la historia (superando los 37 años y un mes con los que lo consiguió Ken Rosewall), creer que el serbio finge es cuanto menos grosero, porque el problema no es la estrategia de Djokovic, el problema es que Alcaraz no sabe lidiar con ella.

Le ocurrió ya en la final de Cincinnati 2023, cuando el serbio sufrió un golpe de calor, y le volvió a suceder este martes en Melbourne. En cuanto Djokovic empezó a moverse raro y a correr menos, Alcaraz no supo qué hacer. Durante los minutos que duraron las dudas del serbio en el segundo set, el murciano debería haber dado una estocada. Puesto el partido 2-0 y doblegar a Djokovic a partir de ahí.

Pero con 5-4 en contra, Alcaraz perdió su servicio en blanco y puso la alfombra para que Djokovic, con un nivel ascendente y excelso, llegara hasta el cuarto set con 'break' a favor. En ese momento, con 2-0 para el serbio y 2-1 en sets, la realización mostraba que la estadística del torneo le daba un 6% de remontar al español. Casi imposible.

Moralmente, Alcaraz estaba fuera, mientras que Djokovic estaba demostrando al mundo de nuevo que ni es tan viejo, ni está tan lejos de los jóvenes ni, por supuesto, está descartado para ganar otro Grand Slam, el 25 de su carrera deportiva.

Desesperado

El último set fue otro golpe encima de la mesa, un intercambio entre las manos a las orejas de Djokovic, pidiendo apoyo, y los gritos de desesperación de Alcaraz, que no encontraba solución a los momentos importantes del partido. Porque no fue un monólogo de Djokovic, Alcaraz tuvo oportunidades, un total de tres puntos de rotura en los que no pudo casi ni competir al serbio. El mejor de la historia fue el mejor y Alcaraz, que aspira a ello, recibió otra lección de veteranía.

Eso sí, no se fue con mala cara de la Rod Laver Arena, tras regalar varios de sus utensilios a la grada, recibió el aplauso de Djokovic y el reconocimiento del público y encaró un vestuario en el que aparecen el nombre y la fotografía de los anteriores campeones. Él tendrá que esperar, aunque aún tendrá dos oportunidades, en 2026 y 2027, para ser el más joven en la historia en ganar el Grand Slam. Australia sigue siendo la horma de su zapato, nunca ha pasado de cuartos de final.

«Tengo mucha admiración por lo que ha hecho Carlos y por todo lo que ha logrado. Es un gran competidor y una mejor persona. Desearía que el partido de hoy hubiese sido la final», aseguró el serbio, que se enfrentará a Alexander Zverev en semifinales. El alemán venció a Tommy Paul (7-6 (1), 7-6 (0), 2-6 y 6-1) y volverá a enfrentarse a Djokovic en Grand Slam por primera vez desde el US Open 2021.