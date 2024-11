Sinner completa su temporada de ensueño con el título de maestro

Enric Gardiner Domingo, 17 de noviembre 2024, 19:04 | Actualizado 19:24h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Jannik Sinner afianzó este domingo su posición como el mejor tenista del mundo con uno de los títulos que faltaban en su colección, la corona de maestro. El italiano derrotó al estadounidense Taylor Fritz (6-4 y 6-4) y consiguió su primer título en las Finales ATP para cerrar una temporada de ensueño en la que ha sido número uno, ha ganado dos Grand Slams (Abierto de Australia y US Open) y tres Masters 1.000.

Con este triunfo, Sinner ha ganado las Finales ATP invicto, lo que le entrega 1.500 puntos y un bote de 4,4 millones de euros, el segundo premio más grande en la historia del tenis, solo por detrás de los casi siete millones que se embolsó hace unas semanas en la exhibición de Arabia Saudí. El botín de puntos abre una brecha de casi 4.000 unidades con el segundo en la clasificación, el alemán Alexander Zverev, el único que parecía poder plantarle cara en el torneo disputado en Turín, pero que cayó en semifinales ante Fritz.

El estadounidense, sin embargo, como le suele ocurrir en esta clase de partidos, se vino abajo en la final del torneo de maestros y no pudo ser capaz de dar la cara como se requiere. Ya le ocurrió en la final del US Open, cuando también se impuso Sinner. Dos roturas, una en cada set, fueron suficientes para doblegar a Fritz, que no hizo nada mejor que el italiano en todo el encuentro. Sinner metió más 'aces' (14 por 8), concedió menos bolas de rotura (1 por 6), hizo más golpes ganadores (28 por 20) y cometió menos errores no forzados (17 por 21).

Sinner siguió con la inercia de todo el torneo y consiguió un hito que no lograba nadie desde 1986. Ganó el torneo sin perder un solo set, como Ivan Lendl en 1986, cuando lo logró en dos ocasiones, porque el torneo por entonces se disputaba dos veces al año, en enero y diciembre. No solo lo ha ganado el transalpino sin perder un set, si no que no ha cedido más de cuatro juegos en ninguno de ellos. Ni Roger Federer, Novak Djokovic o Pete Sampras, los hombres que han ganado en más ocasiones este título, lograron esto.

Este triunfo cierra una temporada espectacular de Sinner, que se ha cimentado como el mejor del mundo. Ha conseguido 70 victorias este año, el que más del circuito, y solo ha perdido seis partidos, la mitad de ellos contra Carlos Alcaraz. En total, ha ganado ocho títulos, incluyendo dos Grand Slams (Abierto de Australia y US Open), tres Masters 1.000 (Miami, Cincinnati y Shanghái), dos ATP 500 (Róterdam y Halle) y las Finales ATP.

Su temporada, tristemente, también será recordada por el doble positivo en Indian Wells que no fue anunciado y que recurrió y ganó. Este caso, sin embargo, aún no está cerrado, porque la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha pedido una sanción de uno a dos años para el italiano, que defiende su inocencia y alega que fue un error de su masajista, quien ya fue despedido.

