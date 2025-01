La victoria que más necesitaba Nani Roma

David Sánchez de Castro Miércoles, 15 de enero 2025, 12:22 | Actualizado 12:42h. Comenta Compartir

La gran final del Dakar 2025 ya está aquí y es en uno de los mayores infiernos del mundo. El desierto de Rub al-Jali, donde se alberga el Cuarto Vacío o Empty Quarter para los anglófonos, abrió este miércoles sus puertas a la caravana del raid más duro del mundo dispuesto a hundir o encumbrar a quienes se atrevan a retarlo. En la corta especial de este miércoles, prolegómeno perfecto de este jueves, ya se vio que no habrá margen para el fallo.

Y es que la estrategia cobró un protagonismo absoluto en los escasos 120 kilómetros cronometrados que se disputaron en la décima etapa. Tanto en coches como en motos está todo por decidir, pero es en las dos ruedas donde Daniel Sanders lo tiene más cerca… si puede resistir. No abrir pista en las dunas del bucle de Shubaytah, donde se ha instalado el vivac hasta el viernes, es crítico para todos, por lo que ganar era un objetivo que casi nadie perseguía este miércoles. Prueba de ello que es que, pese a las escasas diferencias entre el ganador (Michael Doherty, su primera victoria) y el décimo clasificado (Tosha Schareina) son apenas 10 minutos.

El valenciano lleva varios días tirando de mente fría. La inoportuna caída del martes le dejó tocado, más en lo moral que en lo físico, lo que unido al cansancio acumulado por los diez días de competición ya le están empezando a pasar factura. En esta jornada Schareina se dejó dos minutos frente a Daniel Sanders, lo que aumenta la distancia entre ellos a los 16 minutos y medio. Algo que, ni mucho menos, es inasumible, visto que quedan por disputarse los más de 300 kilómetros en las infernales dunas del Cuarto Vacío.

«Al final he aminorado la marcha para no tener que abrir mañana. Me encuentro bien físicamente pese a haberme caído ayer. Solo siento el cansancio típico de las casi dos semanas de carrera. Mañana podré salir detrás de Sanders. Tiene una ventaja importante, de 17 minutos, así que será difícil, pero todo es posible», señalaba de manera escueta Schareina a su llegada al vivac.

Hundimiento de Al-Attiyah

Si en motos fue una etapa con mucho planteamiento mental, en coches no lo fue menos. La navegación está siendo especialmente crítica para los pilotos de las cuatro ruedas, y con solo tres etapas por disputarse cada error pesa el doble. Bien lo explica Nasser Al-Attiyah, quien, salvo milagro, no podrá conseguir su sexto 'touareg' en este 2025. Este miércoles, de nuevo, se perdió al inicio de la especial y acabó cediendo en meta más de 20 minutos con respecto al ganador y casi 10 más con Henk Lategan, que volvió a recuperar el liderato de la general. «Es el día más decepcionante de mi vida», resumía de manera muy gráfica Al-Attiyah, que ya se despide del todo.

La victoria de la jornada fue para Nani Roma. El veterano piloto español, único de la Armada en ganar un Dakar en motos y en coches, se reivindicó en una etapa en la que se resarció del mal inicio y que, por fin, podrá dedicar a su hijo Xavi, parapléjico a causa de un accidente con solo 15 años. Roma pudo demostrar que es capaz de superar todas las dificultades que la vida le pueda poner, como el durísimo varapalo a su hijo o el cáncer de vejiga que le hizo perderse la edición de 2023. Toda una reivindicación propia y de Ford, que estrenó su palmarés dakariano y saldrá de su estreno con cierto buen sabor de boca tras la decepción de la primera semana.

La batalla final por la victoria del Dakar 2025 se disputará este jueves entre Lategan y Al-Rajhi. La diferencia entre ambos es de apenas dos minutos y medio, lo que convierte el bucle de Shubaytah en una etapa crucial y definitiva para la resolución en la categoría de coches. Sobre el papel, parte con cierta ventaja el saudí frente al sudafricano, pero todo apunta a que será una etapa en busca de no fallar más que en acertar. Puede dar fe el propio Al-Rajhi, que casi vio hundidas sus esperanzas en una inoportuna duna en la que se quedó atascado. Si vuelve a tener otro problema similar este jueves, la corona será para Lategan.

