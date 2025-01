Schareina se queda corto pese a una colosal victoria en el Cuarto Vacío

David Sánchez de Castro Jueves, 16 de enero 2025, 15:12 | Actualizado 15:41h. Comenta Compartir

La batalla en el desierto de Rub al-Jali determinó quiénes serán los ganadores del Dakar 2025, o al menos eso parece. Y es que tanto en coches como en motos hubo victoria de los candidatos y no de los que llegaban líderes al jueves, con la diferencia de que en las dos ruedas está prácticamente sentenciado y en las cuatro no.

El valenciano Tosha Schareina se irá de esta edición del raid más duro del mundo con, al menos, una victoria de etapa. El piloto de Honda se llevó la jornada tras salir al ataque sin paliativos, dominando desde el principio sobre las durísimas y altísimas dunas del Cuarto Vacío, ese terreno inhóspito equivalente a casi cuatro veces España. Desde la duodécima posición del día, era consciente de que iba a tener mucho que ganar y poco que perder, habida cuenta de que los más de quince minutos que le separaban de Daniel Sanders eran prácticamente insuperables.

Eso no le privó de sus ganas. Tampoco que se acortara en casi 100 kilómetros la especial cronometrada del día después de que la niebla matutina hiciera imposible despegar a los helicópteros y, por seguridad, la organización hiciese que se detuviese la etapa en el kilómetro 152, a la altura del avituallamiento de repostaje del día. Menos kilómetros para atacar, pero las mismas ganas, Schareina enganchó el mejor tiempo desde los primeros puntos de control, pero no fue suficiente. Y es que Sanders sabía que después de sus buenas jornadas en las etapas previas tenía las de ganar y el colchón de dieciséis minutos y medio era más que suficiente. Solo tenía que no equivocarse y se podía permitir no ir a tope.

Así, cuando se contabilizaron los tiempos en el punto de neutralización de la jornada, Schareina se confirmó como el ganador del día y aunque Sanders entró muy por detrás, a 7:31 exactamente, no le valía para darle la vuelta a la clasificación. Solo quedan 61 kilómetros por delante, los de la especial que pondrá fin al Dakar 2025, y abriendo pista será harto improbable que haya un cambio de guion.

Salvo imprevisto, Schareina tiene prácticamente garantizado el segundo puesto del podio final, ya que su compañero Adrien Van Beveren está a casi seis minutos y es su primer perseguidor. La lucha del francés está con Luciano Benavides, cuarto, pero a casi siete minutos. De esta manera, se puede decir que Sanders ya es virtualmente campeón del Dakar 2025 en la categoría de motos y que le dará a KTM su victoria número 20 precisamente en el año en el que afrontan su desaparición.

Al-Rajhi, a un paso de culminar el sueño saudí

A nadie se le escapa que el Dakar, como la Supercopa de España de fútbol, el Gran Premio de Fórmula 1 o la LIV Golf son formas de promoción y 'sport washing' del régimen de los Saúd para ablandar la imagen de Arabia Saudí en todo el mundo. Y están a punto de añadir un hito más a esa propaganda.

Yazeed Al-Rajhi está a solo los 61 kilómetros que restan del raid de este año de proclamarse campeón. El piloto de Overdrive salió con el cuchillo entre los dientes desde la misma arrancada, consciente de que era su última bala y que a Henk Lategan le podía batir en las dunas. Conocedor perfectamente de este escenario, Al-Rajhi se asoció con Nasser Al-Attiyah, ya sin opciones, para intentar atacar a Lategan desde el primer momento. Enganchado al infernal ritmo que impuso el catarí sobre las arenas saudíes, el ídolo local le metió algo más de ocho minutos al sudafricano, lo que le permitió darle la vuelta a la clasificación general. Ahora es él quien afronta el último día de competición con un colchón de seis minutos y once segundos. «Sabía que podía hacerlo, así que me armé de confianza en mí mismo y ataqué», resumía un Al-Rajhi exultante aún en el habitáculo de su Hilux semioficial, mientras Lategan, desde el oficial del Toyota Gazoo Racing, se resignaba. Este era el peor escenario posible para defenderse de un ataque.

«Lo he intentado todo. No soy un experto en dunas, pero estoy contento de llegar a la meta con el coche de una pieza. Es increíble, hemos hecho un Dakar muy bueno con altibajos, pero en general estoy contento y todavía queda un día de carrera», se esperanzaba un Lategan que aún se agarra al clavo ardiendo.

El ganador del día fue Matthias Ekstrom, que le da a Ford su segunda victoria en este Dakar después de la lograda por Nani Roma el miércoles. El catalán no tuvo una buena etapa, con problemas mecánicos, pero aún con el buen sabor de boca que le dejó la reivindicación del día anterior. No será el mejor Dakar de su vida, pero posiblemente sí uno de los que más celebre.