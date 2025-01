Santolino da una balsámica victoria a España en el Dakar

David Sánchez de Castro Madrid Martes, 7 de enero 2025, 16:47 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Después de dos días en los que las noticias no fueron ni mucho menos positivas para los intereses españoles en el rally Dakar, Lorenzo Santolino dio por fin una alegría a la afición nacional que sigue el raid más duro del mundo. El salmantino, que lleva varios años siendo uno de esos pilotos que se cuelan en la zona alta de la clasificación pero sin llegar a brillar más allá de su regularidad, cosa que no es baladí, se convirtió en el primer español que gana una etapa en este Dakar. Para él fue una jornada histórica, ya que además supuso su primera victoria parcial, lo que le confirma como uno de los nombres a tener en cuenta.

Su estreno dakariano en la que es su séptima participación llegó en una etapa más corta de lo que estaba previsto, después de que las tormentas obligasen a modificar ligeramente el recorrido planeado por la organización. Después de la pesadilla que supuso el inicio con las jornadas en Bisha, los pilotos pudieron, entre comillas, descansar un poco de tantas dunas y tantos terrenos llenos de trampas. En este sentido, Santolino fue no solo el más rápido sino también el primero que rompió con el dominio absoluto que mantienía el líder hasta este martes, un Daniel Sanders que, por fin, claudicó.

Santolino entró en meta el primero con 1'21 sobre Bradley Cox, al que luego sancionaron con seis minutos por exceso de velocidad, lo que cambió radicalmente la clasificación. Y es que Ricky Brabec, el teórico jefe de filas de Honda, heredó ese segundo puesto tras ganar por solo nueve segundos a su compañero en la escuadra nipona, Skyler Howes, que se ha convertido en el nuevo líder de la general. El ídolo de la pequeña localidad de St. George (donde incluso tiene un día en su honor, el Día de Skyler Howes, el 4 de noviembre, aunque es más conocida por ser el escenario de la trágica película 'El Conquistador' que causó tantas muertes) aprovechó que Sanders abría pista y perdió casi quince minutos al final de la jornada, aunque sigue líder por poco menos de dos minutos.

Para Santolino fue, según sus propias palabras, una «etapa casi perfecta». Sobre todo porque supo atacar cuando debía. «En las piedras he atacado mucho al principio para alcanzar a Pablo (Quintanilla) y hemos rodado juntos en unos platós rápidos y luego en una zona más técnica con navegación. He estado concentrado durante toda la carrera, atacando por delante de él en los últimos cien kilómetros. Me he sentido bien sobre la moto. Ha sido una buena etapa», resumía. Santolino llegará al maratón de este jueves en décima posición, mientras que el mejor español de la general, Tosha Schareina, pagó caro salir con los de arriba y cedió una posición hasta caer al quinto puesto de la clasificación.

Así se las ponían a Al-Attiyah

El joven Saood Variawa se convirtió en el más joven en ganar una etapa del Dakar en coches, arrebatando unos días después su récord a Seth Quintero, tras ganar esta tercera etapa. El sudafricano del numeroso ejército de Toyota venció por delante de Guerlain Chicherit y se reivindicó después del desastroso incidente que tuvo al final de la crono 48 horas del día anterior, cuando se chocó con su compañero Giniel de Villiers y destrozó su coche.

Pero la noticia no fue solo su victoria o que Henk Lategan sostuviese por poco el liderato, sino cómo Nasser Al-Attiyah está haciendo de las suyas y, un año más, sin mostrar una actitud atacante sino tirando de su ya clásico 'catenaccio' automovilístico, se encuentra a las puertas del liderato. El catarí finalizó en una discreta sexta plaza en esta jornada, perdiendo tres minutos y medio con el vencedor del día, pero recortando casi cuatro a Lategan. Sobre el papel, el sudafricano no debería ser rival para él, pero sí podría haberlo sido su compañero en Dacia, Sebastien Loeb, a quien la suerte no le acompañó.

El histórico piloto de rallies volcó al comienzo de la etapa y destrozó su Sandrider, que quedó totalmente destrozado hasta que pudieron ayudarle los camiones de asistencia y Cristina Gutiérrez, convertida en una ayuda de lujo para el francés. Pese a la violencia del choque, Loeb llegó a meta a trancas y barrancas, aunque con más de una hora perdida frente a Variawa. En la general, el galo ya tiene casi 50 minutos con la cabeza de carrera, frente a los escasos siete que debe remontar Al-Attiyah en los próximos días.

Y no podrá dormirse ni confiarse. La temida maratón con llegada a Alula, donde no contarán con ayuda externa y tendrán que reparar los eventuales desperfectos ellos mismos, pondrá a prueba la resistencia de los competidores, ya muy tocados tras la durísima crono 48h. Quien quiera ganar el Dakar 2025 debe salir indemne de los próximos dos días.

Temas

Sebastien Loeb