Nuevo éxito de Abián Santana, que gana en la RR Dunlop Cup

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 14 de julio 2024, 18:37

No ha podido tener mejor reaparición en las carreras Abián Santana, que este fin de semana se impuso en la RR Dunlop Cup celebrada en el circuito de Jerez de La Frontera.

El triunfo del piloto de Ingenio cobra más mérito porque, además de la competencia en tierras andaluzas, las temperaturas complicaron muchísimo su quehacer, como así lo reconocía: «El viernes, en los entrenamientos libres, había mucho calor. Era insoportable. No pude coger sensaciones con la moto porque estábamos a 65 grados en el asfalto. Tuve que renunciar a hacer la última tanda porque el aire me quemaba, me abrasaba».

«El sábado -continúa- ya fue todo diferente, porque bajó la temperatura en torno a unos 5 grados y la moto fue mejor. En los entrenamientos me puse cuarto, en la salida segundo y ya en la primera vuelta pude ponerme a la par que el primero para tratar de adelantarlo, algo que pude conseguir. Estoy muy feliz por este resultado. Ahora, a por más».

La hoja de ruta de Abián contempla un regreso en septiembre a Jerez para, posteriormente, finalizar la campaña 2024 en Navarra.