Marc Márquez: «No va a ser un Mundial entre Bagnaia y yo»

Último evento del año para Marc Márquez con uno de sus patrocinadores de toda la vida, Estrella Galicia, y con el que espera continuar en su nueva andadura con el equipo oficial Ducati. Una rueda de prensa en la que el piloto de Cervera estuvo relajado, pasada ya la vorágine del campeonato, y en la que se atrevió incluso a contestar preguntas anónimas sacadas de una urna. De hecho, tampoco esquivó uno de los temas del momento, la polémica surgida en torno a la entrevista fallida de Jorge Martín con David Broncano y todo el ruido generado alrededor.

A la pregunta directa de si Marc Márquez es más de La Revuelta o de El Hormiguero, el piloto catalán respondió con diplomacia y muchas tablas: «Cuando te llaman programas de ese calibre es buena señal. Es lógico que se rifen al campeón y que todos lo quieran tener en sus programas. Yo he ido muchas veces al Hormiguero y tengo buenos amigos allí, pero también me gusta mucho la Revuelta. ¿A cuál iría esta noche? En el sofá de mi casa se está bien. No es el momento de ir a un programa. Es el momento de dar protagonismo al campeón. Hay muchas veces que el piloto no puede esas cosas, debe tener un equipo que le gestione estos temas. Cuando pasan estas cosas, no es responsabilidad de él».

Más allá de estas cuestiones, la rueda de prensa giró en torno a lo deportivo. Márquez hizo balance de la temporada del renacimiento como piloto. Un año que, en importancia, puso a la altura de algunas temporadas donde salió campeón: «Este año no se ha ganado este año el título, pero he ganado mucho más a nivel personal, como el alargar mi carrera deportiva y no dudar en si continuar o no con con ella, algo que me pasaba por la cabeza antes. He encontrado respuestas positivas y buenas».

Haciendo repaso a lo vivido en este salvador 2024, se le preguntaba al piloto ilerdense que se quedase con algún momento concreto y, al mismo tiempo, si le había quedado algo pendiente por hacer: «A nivel sensaciones me quedo con el primer test de Valencia hace un año, porque pude probar un MotoGP diferente diez años después y supuso el chute más grande que he tenido este año. Luego me quedo con otros dos momentos importantes: el podio de Jerez y la victoria de Aragón. No era una obsesión ganar, pero la fui persiguiendo todo el año. Por otra parte, puedo decir tranquilamente que todo lo que tenía apuntado en la libreta lo he realizado. Hay quien puede decir: '¿Y no tenías apuntado ser campeón?'. No, era realista después de cuatro años sin ganar el título».

Otra de las grandes cuestiones que surgieron cuando se vio la mejor versión de Marc Márquez es si habría podido disputar el título a Martín y a Bagnaia si hubiera llevado su misma moto. Hay que recordar que el español compitió todo el curso con una versión de la Ducati de 2023, menos competitiva que la Ducati 2024 de sus rivales. «Creo que no hubiera ganado tampoco, porque no llegaba en el mejor momento para luchar por un título y Jorge y Pecco han hecho un gran año. Quizás hubiera estado más cerca a nivel de puntos, pero no lo hubiera ganado».

El mejor equipo y la mejor moto

Tras cerrar la temporada en Barcelona, Márquez completó su primer test con el equipo oficial Ducati el pasado martes, donde el de Cervera probó el primer prototipo de la moto 2025 y también comprobó por qué la marca italiana es ahora la referencia de MotoGP: «La competición y la vida es acción-reacción y en Ducati lo tienen claro. El miércoles ya tenía llamadas en el teléfono diciéndome 'vamos a tomar este camino'. Eso es algo que no había experimentado hasta ahora».

De cara a la próxima temporada, el piloto catalán es consciente de que el objetivo tiene que ser recuperar la corona del motociclismo seis años después, pero lo que no contempla es un escenario donde arrase: «Estoy en el mejor equipo y con la mejor moto. Tengo las mejores herramientas posibles y está en mis manos lucharlo. Leo que voy a arrasar con la Ducati oficial, pero estamos en MotoGP y mi compañero de equipo ha ganado 11 carreras de 20, y ha quedado segundo. Además, en el deporte no se vive del pasado, se vive del presente y salen jóvenes. No va a ser un Mundial entre Bagnaia y yo. Está Acosta, hay que ver a Martín con la Aprilia, a Viñales con la KTM… Es difícil ganar un Mundial».

Y aunque el propio Marc Márquez se ve entre los candidatos, prefiere ser cauto a la hora de hacer una apuesta entre los favoritos al título en 2025: «Eso te lo diré antes de empezar el campeonato en Tailandia, porque en la pretemporada ya se ve quiénes serán los favoritos. Puedo decirte nombres que estarán delante, pero quién lo va a ganar… Espero y deseo que mi nombre esté ahí».