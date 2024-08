Bagnaia empieza de récord y Márquez está en la pelea

Jesús Gutiérrez Viernes, 16 de agosto 2024, 18:12 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Como se preveía, el circuito de Red Bull Ring es territorio Ducati. La pista más corta del Mundial está llena de fuertes frenadas y grandes aceleraciones, justo los puntos más fuertes de una moto que de por sí es superior en casi todos los aspectos a su competencia. Así que era previsible esperar una primera jornada como la vivida este viernes en Austria, donde todas las Ducati se clasificaron en el top 10 a excepción de Fabio Di Giannantonio. El italiano sufrió una dura caída en la segunda sesión del día, donde se dislocó el hombro izquierdo y se perderá el resto del gran premio. Así que 'solo' habrá siete Ducatis a las que batir en el trazado austriaco.

En la competición monomarca que se presenta este fin de semana, el que mejor comenzó fue el jefe de filas de la compañía boloñesa. Pecco Bagnaia marcó el mejor tiempo del día, superando por milésimas el récord absoluto del circuito y aventajando en dos décimas a su compatriota Franco Morbidelli y en una más a su gran rival y líder del campeonato, Jorge Martín. Ambos afrontan la undécima cita del calendario en situación de empate técnico, con solo tres puntos de ventaja a favor del madrileño. Lo que hace presagiar que el que mejor desempeño tenga durante el fin de semana saldrá líder de suelo austriaco.

La cuarta Ducati en este inicio de gran premio fue la de un Marc Márquez que en la sesión vespertina se sobrepuso a un discreto comienzo, ya que había terminado decimoctavo en el primer entrenamiento libre. El objetivo del de Cervera era tener un viernes sin sobresaltos y lograr su plaza directa para la Q2 del sábado, y lo consiguió con holgura. «Hoy me he sentido cómodo y tenía una buena puesta a punto de base y por eso no necesitaba ninguna referencia para suplir los problemas que te puede crear la moto. De esta manera se rueda mucho más tranquilo y gastas menos vidas». Para la calificación del sábado, el español tenía claro cuál era su objetivo de cara a la parrilla del sprint y de la carrera del domingo: «Con una segunda fila estaría contento. Te lo firmaría ya», comentaba ante los medios de comunicación desplazados a Austria.

Duro aprendizaje de Acosta

Además de Bagnaia, Morbidelli, Martín y Márquez, las otras seis motos que se clasificaron directas para la Q2 del sábado fueron las Ducati de Álex Márquez, Marco Bezzecchi y Enea Bastianini, las Aprilia de Aleix Espargaró y Maverick Viñales y la KTM de Brad Binder, que echó del top 10 a Pedro Acosta en el último segundo.

El piloto murciano se tuvo que sobreponer a tres caídas este viernes en el gran premio de casa de su marca, una de ellas especialmente fea ya que su moto llegó a impactar con violencia contra las protecciones, pero él salió indemne. Sin embargo, se quedó fuera de los diez primeros por escasas 27 milésimas y tendrá un sábado intenso con la repesca de la Q1, donde buscará las dos plazas restantes para la Q2.

Se puede decir que KTM no aprovechó el factor cancha, ya que no solo Acosta tuvo dificultades. También sufrió Pol Espargaró, que compite este fin de semana como piloto invitado con el nuevo y revolucionario prototipo de 2025. Después de un prometedor arranque en el FP1, con el segundo mejor tiempo, el de Granollers vio cómo sus dos motos sufrían problemas mecánicos y le dejaban tirado y sin posibilidad de intentar una vuelta rápida. «Hemos tenido demasiada mala suerte, porque no habíamos tenido estos problemas en más de 300 vueltas de test y ha pasado aquí en las dos motos».

En las categorías pequeñas, el japonés Ai Ogura celebró el anuncio de su fichaje por Aprilia para subir a MotoGP en 2025 con el mejor tiempo del día en Moto2, por delante de los españoles Arón Canet, Manu González y Marcos Ramíres; mientras que en Moto3, el mejor tiempo del viernes correspondió al sevillano José Antonio Rueda, superando al líder del campeonato, David Alonso.