Bagnaia dice que no correrá en Valencia aunque le cueste el Mundial: «No es ético»

Como cada año, el Mundial de MotoGP tiene prevista su última parada en Valencia. Sin embargo, la celebración de este gran premio parece una posibilidad cada vez más remota, al menos en su ubicación original. La catástrofe que ha sufrido la Comunidad Valenciana sería por sí sola una razón de peso para cancelar el evento, pero es que, además, el Circuit Ricardo Tormo de Cheste se sitúa en plena zona cero. A su vera, el tristemente famoso Barranco del Poyo que ha sembrado de destrucción toda la ribera sur del Turia. Y que ha destrozado también parte de los accesos al recinto.

«Aún a costa de perder el título, no estoy dispuesto a correr en Valencia», claro se mostró Pecco Bagnaia, bicampeón mundial, sobre la intención de mantener la disputa del GP de la Comunidad Valenciana. Bagnaia está en plena disputa del Mundial con Jorge Martín. El italiano se encuentra a 17 puntos del español, al que espera recortarle en las dos últimas citas, empezando por la del GP de Malasia, donde ya ha demostrado que está un puntito por delante de su adversario al liderar la primera jornada. «Espero que tengan en cuenta que a nivel ético, a nivel de lo que está pasando, no es la situación correcta», expresó el italiano.

Jorge Martín, por su parte, dijo que desearía conocer la resolución cuanto antes. «Es importante saberlo para todos. Yo, de momento, corro como si hubiese otra carrera, sea Valencia o sea otro sitio, porque seguramente es lo que pase. Yo voy a ir a ganar y si tengo la oportunidad, la cogeré; si no, pues intentaré hacer lo mejor que pueda, pero estaría bien saberlo para nosotros dos, que estamos jugándonos el Mundial, pero, igualmente, es obvio que vamos a hacer otra carrera. Si luego no se hace, pues eso que me llevo», indicó.

«Las imágenes son terroríficas. Estamos lejos, pero lo hemos sentido muy cerca y duele muchísimo. Para mí, sería un error hablar ahora de si tenemos que correr o no en Valencia, cuando hay gente que ha perdido la vida, la casa, todo. Hay que destinar todos los recursos a esa gente. El resto, los eventos, deportivos o extradeportivos, queda completamente en un segundo plano», dijo Marc Márquez.

La cancelación está sobre la mesa, pero también lo está que otro circuito (español o no) pueda acoger esa última cita del año, que en el plano deportivo, debería ser decisiva para el título e MotoGP.

