Sprint por el futuro de Sainz

David Sánchez de Castro Jueves, 27 de junio 2024, 18:02

Aunque aún colea lo sucedido en Barcelona, la Fórmula 1 actual no deja tiempo a la reflexión. Inmediatamente llega el GP de Austria, segundo del triplete que acabará en Gran Bretaña en una semana y que tiene mucho que decir. Y es que, tanto en la pista como fuera, el Red Bull Ring (antiguo Osterreichring y A1 Ring) tiene muchos focos de interés.

El primero y más evidente es su formato. Vuelve el sistema sprint, con clasificación y carrera sprint el viernes y el sábado, y clasificación y carrera normal el sábado y el domingo. Ni un día sin su punto de interés, que además también servirá si la implementación de unas nuevas escapatorias cortas de grava puede acabar con el gran mal de los límites de pista que tanto costaron en las últimas ediciones. El circuito con la vuelta más corta del Mundial estrenará este nuevo sistema que, de momento y a falta de probarlo 'in situ', ha agradado a la mayoría de los pilotos.

En paralelo, habrá que ver si se mantiene el arreón de las últimas carreras en McLaren que ha hecho que Max Verstappen sude bastante para ganar. Lando Norris tiene que demostrar que, a diferencia de lo que pasó en Barcelona, puede ser un líder con el empuje y mordiente necesarios para que no le dé miedo atacar al neerlandés, por muy tricampeón del mundo que sea. Correr en casa de Red Bull puede ser una motivación extra para 'Mad Max' y también para Sergio Pérez, cuyos resultados desde que renovó han empeorado de manera notable. Por medir, un dato: en las últimas cuatro carreras ha sumado 8 puntos; Verstappen, 83.

Pero si hay algo que puede cambiar de manera radical la perspectiva de los pilotos es garantizar su futuro. Este jueves amanecía con la confirmación de dos renovaciones más o menos cantadas: la de Pierre Gasly por Alpine y la de Lance Stroll por Aston Martin. Esta segunda, siendo el hijo del dueño, se daba por hecha pese a que el rendimiento del piloto canadiense dista mucho de ser aceptable, pero más relevante es la de Gasly. Y es que la llegada de Flavio Briatore al equipo de Enstone en un cargo difuso bajo el nombre de consejero ejecutivo ha traído nuevos aires. Después de despedir a Esteban Ocon a final de temporada, retener al talentoso Gasly era una prioridad para la jefatura de Alpine, que quería mantener al galo costase lo que costase. El canterano de Red Bull no sabe quién será su compañero aún, y ahí es donde entra en juego un viejo compañero en la escuela de la escudería de las bebidas energéticas: Carlos Sainz.

El madrileño sigue sin tener equipo para 2025, y empieza a suponer una losa bastante pesada de sobrellevar. Incluso puede acabar indigestándole cada sesión al volante del Ferrari, equipo en el que ya no se siente tan querido y que optó por Charles Leclerc como su líder hace ya mucho. El trago de vestir la camiseta del Cavallino Rampante (con motivo de la Eurocopa llevan una edición 'futbolizada' este fin de semana) se ha vuelto más amargo de lo esperado, mientras acaban por cuadrar las piezas para que se decida su destino.

Tres opciones

Sainz tiene tres opciones: Audi (Sauber), Williams y Alpine. La primera está en barbecho, la segunda es la menos atractiva aunque está trabajando en una reforma desde dentro, con el anuncio de la incorporación de cinco altos técnicos y otros 26 de menor rango en una de las mayores reestructuraciones de la historia reciente, y la tercera tiene como gran atractivo el acuerdo que quieren cerrar con Mercedes para darles motores. Aunque suene contraintuitivo: Alpine, que es fabricante, puede llevar motores que no son Renault, pese a que es su casa madre.

Sainz es consciente de que esta situación no le ayuda a estar concentrado en lo que debe, que es pilotar. «Hay buenas opciones para mí y quiero tomar la decisión correcta sin prisas o sin tener esa sensación de que una vez que tome la decisión tal vez debí esperar y ver más opciones con un poco más de calma. No quiero tener prisa y quiero darme el tiempo necesario, sabiendo que cuanto antes mejor», reflexionaba este jueves. El triplete de carreras no le da mucho margen para reflexionar.

Tampoco viene demasiado bien a Fernando Alonso, en su caso por el evidente bajón de prestaciones que está sufriendo Aston Martin. El asturiano, acostumbrado ya al barro de este tipo de escenarios, se resigna y llama al optimismo… para dentro de unas carreras. «No va a cambiar nada aquí. Si tenemos suerte, lucharemos por los puntos. No podemos estar decepcionados porque este es el lugar donde estamos, pero sí queremos cambiar esto y mejorar lo antes posible», pidió. No depende de él.