Sainz: «Necesitaba esta victoria»

Un Carlos Sainz exultante celebró, bandera española en mano, una victoria casi perfecta en México. El madrileño tenía muchas ganas de llevarse la que puede ser la última en Ferrari antes de irse a Williams, y no por intención propia, y lo logró de una manera casi perfecta.

«Es increíble ver a estos aficionados, he sentido su apoyo todo el fin de semana, siento que siempre tengo muchísimo apoyo aquí y me han dado muchísima fuerza durante todo el fin de semana», le dedicaba al enfervorecido público del Foro Sol, donde cientos de mexicanos le vitoreaban.

Sobre la carrera, Sainz fue claro: «La necesitaba. Necesitaba esta victoria, rematar la faena. Llevaba mucho tiempo diciendo que quería una victoria antes de irme de Ferrari y hacerlo aquí en México, con estos pedazos de estos aficionados, es increíble», insistió, con cierto tribunerismo y exaltación de la amistad.

Que esta victoria haya sido tan dominante no significa que vaya a ser la última, aunque este era el circuito que más beneficiaba a las características del Ferrari. Sainz quiere más, pero sabe que no será fácil. «Quedan cuatro carreras, quiero disfrutar y si viene otra, iré a por ella. He notado todo el fin de semana que podía ser mi fin de semana, también tenía aquí a toda mi familia y quería hacerlo delante de ellos, he ido sintiendo todo el apoyo de esta afición increíble, si tuviese que elegir un sitio donde volver a ganar con Ferrari ese hubiera sido México, siempre me he sentido muy en casa aquí y conseguir aquí una victoria es increíble», remató el español.

Alonso: «Fue un buen fin de semana»

Como ocurriera en el que cumplió 300 Grandes Premios, Fernando Alonso ha abandonado en el 400. Esta vez el motivo ha sido un trozo de otro coche que se le metió en el conducto de refrigeración y, ante una eventual avería seria en el motor, le pidieron meter el coche en boxes.

Aún así, y pese a la obvia decepción, la celebración de los 400 le ha permitido sentir el calor y cariño de todo el paddock. Con eso se queda. «Fue un buen fin de semana. Mucho amor por todos en el paddock. Mucho respeto. Fue bueno sentir eso y tengo un sentimiento positivo de este fin de semana, a pesar del resultado», se resignó.

Alonso explicaba de manera muy clara el abandono en su análisis de la carrera. «La salida fue un poco caótica, pero creo que tomé ventaja para ganar posiciones. Estuvimos bajo control en las vueltas 11 y 12, buscando oportunidades de sumar puntos, pero mi vuelta 13 las temperaturas de los frenos empezaron a no ser seguras», explicó. Luego supo qué estaba provocando ese aumento de la temperatura. Solo queda esperar a la siguiente carrera, en Brasil, para quitarse este mal sabor de boca. «Fue un fin de semanas útil por todas las pruebas que hicimos que nos dejaron conclusiones que debemos tomar en cuenta. Esperemos regresar fuertes y tener mejores actuaciones», zanjó.