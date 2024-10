Sainz se corona en un fin de semana perfecto en México

David Sánchez de Castro Domingo, 27 de octubre 2024, 19:46 | Actualizado 22:33h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Carlos Sainz llevaba varios días barruntando una misma idea: sabía que el Autódromo Hermanos Rodríguez le podía venir como anillo al dedo. Y vaya si lo hizo: pole y victoria, la cuarta en su cuenta particular y segunda de este año. Pese a ser la temporada en la que le van a apear de Ferrari ya es su mejor año en términos de victoria. Junto a él en el podio, Lando Norris y Charles Leclerc, que se jugaron el tipo en las últimas vueltas por el segundo puesto. Verstappen, que sigue líder del Mundial pero menos, no pasó del sexto puesto después de haber sido doblemente sancionado, con 20 segundos, por su enésima demostración de falta de deportividad adelantando.

Fernando Alonso no pudo celebrar su Gran Premio 400 de ninguna manera. Abandonó cuando ya estaba rondando los últimos puestos. Para él, lo mejor es que en cuanto acabe este año ya no tendrá que sufrir con el 'Tractor Martin' de este 2024. Oficialmente, su abandono ha sido porque un trozo de basura le entró en una toma de refrigeración de los frenos.

Sainz sobrevive a Verstappen en la salida

Se sabía desde antes de la salida que iba a ser complicado que Sainz aguantase la pole, pero no seria porque el madrileño no quisiera. El problema es que tenía a Verstappen al lado. El neerlandés, que ya demostró hace una semana como tantas otras que no hace prisioneros, echó de pista a Sainz sin muchos miramientos, pensando que quizá esa supuesta impunidad la iba a mantener. Por eso, también en su refriega con Lando Norris decidió echarle de pista no una sino dos veces. Pero los comisarios esta vez tomaron nota.

Y mientras decidían si había castigo o no, Tsunoda se llevaba puesto a Albon y provocaba una bandera roja y la salida del coche de seguridad. Eso dio tiempo a todos a tomar aire para una sucesión de luchas después que dejó sin aliento a nadie, y una gran sorpresa: a Verstappen le metieron 10 segundos por cada vez que había echado de pista a Norris, lo que hizo un total de 20 de castigo. La evidente agresividad que siempre ha mostrado Verstappen (es una de sus señas de identidad desde siempre) no ha hecho tanta gracia en esta carrera.

Las refriegas en la parte alta tuvieron como ganadores a los de Ferrari. No solo Sainz, que vio cómo le daban aire a su primera posición, sino también a un Charles Leclerc que, desde lejos, también pelea por el Mundial. De hecho, con este resultado, Ferrari se confirma como una firme alternativa para el título de constructores, algo que no hace tanto parecía imposible.

No fue el día de Red Bull, y eso es una gran noticia para el espectáculo. La doble sanción a Verstappen se vio completada por una pelea a cara de perro que tuvieron Sergio Pérez y Liam Lawson, el piloto probador al que han subido al Visa App RB y que está en la terna de sustituir al propio piloto mexicano a medio plazo. El joven tiene unas pocas carreras para demostrar que merece estar en la parrilla de 2025 (Colapinto también aspira a un asiento en RB), y quiere hacerlo sacando los codos. Así lo demostró en su lucha con Sergio Pérez, al que destrozó el lateral del coche y le obligó a entrar en boxes antes de tiempo.

La imagen de los dos Red Bull cerrando la parrilla (y con Verstappen, pese a los 20 segundos de sanción, delante de Pérez) mientras los Ferrari se encaminaban a otro doblete con Norris tercero era toda una pesadilla para los seguidores de un Verstappen que se vio obligado a remontar para minimizar daños en una carrera que aspiraba a ganar.

Y en esas estaban todos cuando, por detrás, muy por detrás, Fernando Alonso abandonaba. El español no pudo celebrar su Gran Premio número 400 ya no con un podio o una victoria, algo que no estaba en ningún universo conocido, sino al menos puntuando. Apenas duró un cuarto de la carrera en la que llegaba con la cifra redonda, en el que ha sido su primer abandono de la temporada.

Sainz pide calma y Leclerc pifia el doblete

La segunda parte de la carrera fue mucho más tranquila. Sainz y Leclerc se sujetaron mutuamente, con el español por delante. La situación era casi ideal para Ferrari, dado que Verstappen estaba muy lejos y Pérez en los abismos, lo que unido a Piastri luchando por las migas de los puntos al final del 'top 10', solo tuvieron que mirar de cerca lo que hacía Norris. El candidato al título, por su parte, se encontró con los Mercedes como unos aliados inesperados, con Russell y Hamilton luchando entre sí pero suponiendo un dique de contención de la remontada de Verstappen.

Pero Norris sabía que podía maximizar más el resultado, y ahí su víctima fue Leclerc. Poco a poco le fue rapiñando diferencia, hasta que se puso en su mismo alerón. Parecía que iba a ser una lucha titánica, pero una sonora pifia que casi le cuesta el accidente en la salida de la parabólica permitió pasar al de McLaren. Norris se vio entonces con ventaja como para sostener el segundo puesto e incluso intentar la vuelta rápida, pero en Ferrari hicieron entrar a Leclerc para montar blandos para el final. En Red Bull intentaron neutralizarlo usando a Pérez que, último de todas formas, no tenía más que perder. Pero con Checo no se puede contar y no fue capaz, ni siquiera con neumáticos blandos nuevos frente a los usados con los que Leclerc se llevó esa vuelta rápida y el punto que conlleva. Con este resultado, Ferrari aún así adelanta a Red Bull en la clasificación general de constructores y calienta, aún más, el Mundial.