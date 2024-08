Alonso pide a Aston Martin que se mire en el espejo de McLaren

David Sánchez de Castro Lunes, 26 de agosto 2024, 18:16 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Uno de los pilotos que más veces hace bueno eso de que una imagen vale más que mil palabras suele ser Fernando Alonso. El asturiano tiene por costumbre dejar tanto en pista como fuera de ella escenas que son muy comentadas, bien porque dejan entrever su carácter, bien porque le sirven para enviar mensajes explícitos a quienes están al otro lado de la pantalla, aunque sean sus propios jefes.

La escena que viene a colación de este comentario se produjo después de la carrera del GP de Países Bajos de este domingo, en la que Alonso firmó un décimo puesto que le sirve para seguir sumando, pero que deja claro que Aston Martin no está en ascenso como él querría. El asturiano, nada más bajarse de su monoplaza en el parque cerrado, echaba el cuerpo a tierra y con el casco aún puesto se asomaba a la parte trasera del McLaren de Oscar Piastri, que había entrado cuarto instantes antes en meta. No es casual que eligiera el coche naranja del joven australiano, ya que McLaren es, ahora mismo, el equipo que lidera la Fórmula 1.

Lo visto en Zandvoort deja una lectura bien clara: incluso con una salida más que mejorable, ahora mismo Lando Norris tiene más opciones que Max Verstappen de ganar una carrera. El neerlandés y Red Bull han perdido esa ventaja que les hizo cosechar el dominio absoluto a principio de temporada por el cual ahora siguen líderes destacados y que, salvo sorpresa en los nueve grandes premios que restan de 2024, les llevará a repetir título de pilotos. Quizá no de constructores, mientras Sergio Pérez se empeñe en abochornar fin de semana tras fin de semana.

Prueba de que es Pérez el que desentona en Red Bull es el dato que arrojan los últimos cuatro grandes premios: McLaren ha sumado 136 puntos (69 Norris y 67 Piastri) por 79 de Red Bull (58 Verstappen y 11 Pérez). El bajón de rendimiento con respecto a sus rivales es evidente en el equipo campeón, pero sobre todo en el mexicano, incapaz de sostener con argumentos serios la más que cuestionable renovación que firmó antes del verano.

En este sentido, Alonso tiene claro que ahora mismo es McLaren el espejo en el que mirarse. Con Aston Martin enfrascado en el intento de contratación de Adrian Newey, el Da Vinci de la ingeniería moderna en la Fórmula 1, necesitan cambiar las cosas ya no para este 2024 porque no le va a dar tiempo, pero sí para 2025 y 2026 cuando se va a producir el gran cambio normativo. Quizá sea más útil una inspección visual simple como la de agacharse a mirarle la trasera al McLaren que decenas de horas delante de los ordenadores de los ingenieros en la flamante sede de Silverstone.

Lejos de los mejores

La ventaja técnica con la que cuenta McLaren va por el lado aerodinámico y no por el de motor, ya que comparten unidad de potencia con Aston Martin. La labor de los diseñadores del coche verde es ardua y difícilmente replicable si no lo hacen rápido. Y Alonso no oculta su admiración, dejando claro lo que los resultados demuestran. El relato, esta vez, va de la mano de los datos.

«(El McLaren) es el coche que domina el campeonato y siempre intentas inspirarte en quien va ganando, tenemos que aprender de ellos. McLaren ha dado grandes pasos adelante, introducen mejoras que funcionan y han mejorado mucho, mientras que Red Bull ha metido cosas nuevas y lo han empeorado. Si lo juntas todo, hay 22 segundos de diferencia en la meta», se lamenta el español. Es por ello que tomar como favoritos a los McLaren es una cuestión de pura lógica.

Sin embargo, no solo McLaren está muy por delante. Alonso considera que hay cuatro equipos bien asentados, uniendo a los coches naranjas y al Red Bull los Mercedes y los Ferrari. Son estos últimos los que vivirán en la siguiente cita del campeonato, Monza, una nueva oportunidad. El piloto español es bien conocedor de lo que supone el GP de Italia en la Scuderia, por lo que no duda en apuntalarles como los grandes candidatos allí. «Ferrari será el coche a batir en Monza y Bakú», admitió sin tapujos y con ciertos celos. Me gustaría estar en su lugar. Creo que en las próximas carreras, Mercedes tendrá muchos altibajos, pero McLaren, Red Bull y Ferrari estarán siempre en la lucha por el podio», afirmó. Y lejos estará Aston Martin. Alonso fue claro: «nosotros lucharemos por el noveno o el décimo». No es, ni mucho menos, su aspiración.