Norris deja a Verstappen sin fiesta en casa

El cambio de ciclo que se vio antes del parón veraniego se ha confirmado en casa de Max Verstappen. Lando Norris hizo suya la marea naranja que vitoreaba al ídolo local, pese a una mala salida y a un arranque difícil. El británico, pese a recortarle puntos al líder del campeonato, sabe que no lo tiene nada sencillo en lo que queda de Mundial. «Sigamos empujando», decía exhausto al llegar a meta, porque solo puede hacer eso. Por eso no solo ganó, sino que lo hizo marcando la vuelta rápida en el último giro.

El podio lo completó Charles Leclerc, con Ferrari mejorando notablemente lo visto el sábado. Al tercero del monegasco hay que unir el 5º de Carlos Sainz, con una nueva gran remontada. Peor le fue a Fernando Alonso: 10º y gracias.

Por lo que se vio en la salida, parecía que Verstappen iba a ser el gran dominador de la carrera. En su Gran Premio número 200 en Fórmula 1, Max Verstappen tardó muy poco en demostrar que quería seguir siendo el rey en la colina de Zandvoort. El neerlandés, para alegría de sus cientos de compatriotas, se deshizo en los primeros metros de un Lando Norris que, otra vez, dio gasolina a quienes le llaman 'Blando' Norris. En McLaren tienen que trabajar en los primeros compases de las carreras, ya que tampoco Oscar Piastri salió bien y cedió con Russell el tercer puesto.

Pero ahora mismo la Fórmula 1 no es un reinado de Red Bull. Todo lo contrario: ahora es McLaren el equipo que, sobre el papel, debería estar dominando día a día. Así lo dejó patente un Norris que, antes de llegar al primer corte de la carrera, dejó a Verstappen por detrás. No hubo esta vez contacto, ni pique, ni siquiera un amago de toque entre ambos porque el vigente campeón del mundo tiró de cabeza. Algo que, por otro lado, no es muy habitual en él. En cuanto Norris se vio por delante, tardó apenas un par de vueltas en tomar ventaja sobre su gran rival, que decidió hacer lo que ya lleva unas cuantas carreras haciendo: minimizar daños.

No hubo color en la batalla por la victoria, como demuestra la ventaja final con la que llegó Norris sobre Verstappen. Ni la estrategia, ni el eventual desgaste de neumáticos (aquí también llevó ventaja McLaren), ni una mayor carga aerodinámica ayudaron a un Red Bull que, como se sospecha, parece haber perdido esa 'pieza mágica' que nadie se atreve a decir en voz alta en el paddock pero que pinta a una trampa que la FIA les ha cazado desde hace unas cuantas carreras. Los 'pasos prohibidos' que antes hacían bailar a la Fórmula 1 ahora desentonan en el box del equipo campeón.

La batalla por el tercer puesto fue más intensa. La persecución de Piastri y Sainz a un Leclerc que llegó al final con la lengua fuera dejó con la boca abierta a los aficionados más duros, aunque los demás también la abrieron pero para bostezar. Fue una carrera tensa, pero no emocionante ni mucho menos. La dificultad para adelantar obligó a poner el foco en las paradas en boxes, que solo fue una para casi todos, donde apenas hubo movimiento.

Solo al final, cuando los dos Mercedes decidieron sacar a rodar los neumáticos blandos para hacer vuelta rápida y pelear entre ellos por el séptimo puesto hizo que hubiera algo de emoción para los últimos giros.

Sainz, para arriba

Por detrás, pese a la gran posición de salida, Fernando Alonso cedió pronto varias posiciones. Con la mirada puesta en puntuar y poco más, el asturiano cedió en los primeros compases con Gasly, primero, y con Carlos Sainz, después. El madrileño dejó claro que quería remontar, y aunque se tuvo que conformar con una 5ª plaza que sabe a poco, no se le puede restar ni un ápice de mérito. Fue, posiblemente, el más agresivo de la carrera y obtuvo mucho más rédito.

Ferrari obtuvo un resultado más que decente en esta carrera. Tanto Leclerc, que firmó un buen podio, y Sainz, con su remontada, demostraron que en la Scuderia tienen aún capacidad de salvar un fin de semana que se les puso muy cuesta arriba en la clasificación. A su buen ritmo hay que unir el evidente fallo de estrategia y gestión en Mercedes, tanto con Russell como con Hamilton, que no tuvieron un buen domingo pese a que parecían más fuertes.

Para Alonso fue una carrera mucho más difícil. El español de Aston Martin, que salía 7º, tuvo que sudar para acabar 10º y dando casi gracias a Haas, que impuso a Nico Hulkenberg una estrategia muy arriesgada de estirar su primer stint hasta prácticamente dejar sus neumáticos en las lonas. Viendo que Stroll, que salía también en el 'top 10', no pasó del 12º, Alonso puede dar por bueno el punto final.

