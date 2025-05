Volver al inicio 1 CAÍDA DE ALEX MÁRQUEZ Y MARC MÁRQUEZ PRIMERO !!! Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Alex Rins arranca en la 11ª posición, Joan Mir en la 12ª, Raúl Fernández en la 16ª y Aleix Espargaró en la 21ª. A pesar de lograr su mejor resultado de la temporada en el pasado Gran Premio de Francia (4º), Pedro Acosta (KTM) no ha terminado en el podio en ninguna de sus ocho últimas carreras de MotoGP y si no lo consigue en el próximo Gran Premio de Gran Bretaña será su peor racha hasta el momento en la máxima categoría. Y es que todos los pilotos de KTM comienzan muy retrasados. Además del mencionado caso de Maverick Viñales, Pedro Acosta arranca en la 14ª plaza, Enea Bastianini en la 17ª y Brad Binder en la 19ª. VIÑALES LLEGA A UNO DE SUS CIRCUITOS FETICHE. El piloto de Roses ha terminado en el podio en cuatro de sus seis últimas participaciones en el Gran Premio de Gran Bretaña en MotoGP, logrando precisamente en Silverstone la primera de sus diez victorias hasta ahora en la clase reina. No obstante, el año pasado fue 13º, su peor resultado en este trazado en MotoGP y hoy comienza en la 18ª plaza en un muy mal fin de semana para KTM. ALDEGUER, BUENAS SENSACIONES EN SILVERSTONE. Fermín Aldeguer, que sale hoy desde la 4ª posición, logró en el pasado Gran Premio de Francia su primer podio en MotoGP (3º). En Silverstone consiguió, en 2022, su primera victoria en el Campeonato del Mundo de motociclismo teniendo en cuenta todas las categorías (cuando militaba en Moto2). Valentino Rossi es el piloto más exitoso en el Gran Premio de Gran Bretaña en la máxima categoría (seis) y ninguno de los pilotos actuales ha conseguido más de una victoria en Silverstone: Marc Márquez, Maverick Viñales, Andrea Dovizioso, Alex Rins, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia y Enea Bastianini (una victoria cada uno). VACÍO BRITÁNICO EN MOTOGP. Esta será la 47ª edición del Gran Premio de Gran Bretaña y nunca un piloto británico ha ganado a lo largo de la historia en 500cc/MotoGP. Los últimos pilotos locales que compitieron en esta carrera fueron Cal Crutchlow y Jake Dixon en 2021. Alex Márquez y Francesco Bagnaia completan la primera línea, mientras que Marc Márquez comienza hoy desde la cuarta plaza, su peor posición de salida en la presente temporada. FABIO QUARTARARO, NO HAY DOS SIN TRES. Hoy vuelve a salir desde la pole Fabio Quartararo y ya van tres consecutivas. El piloto francés no conseguía tres poles consecutivas desde 2021 (cuando disfrutó de una racha de cinco) y habrá que ver si hoy consigue trasladar ese dominio en las sesiones de calificación a la carrera. Alex Márquez necesita conseguir hoy un buen resultado tras sufrir en el pasado Gran Premio de Francia su primer abandono de la temporada. El piloto de Cervera no sufre dos abandonos consecutivos desde 2024 (Grandes Premios de Indonesia y Japón). ALEX MÁRQUEZ SE ESTRENA EN EL SPRINT. Alex Márquez logró ayer su primera victoria al sprint en la presente temporada y la tercera en su trayectoria. El de Silverstone es un trazado que se le da tradicionalmente bien al piloto español, no en vano firmó en este mismo escenario su primera victoria en un sprint en 2023. MALAS SENSACIONES PARA PECCO EN EL SPRINT. Francesco Bagnaia se encuentra cada vez más lejos de Marc Márquez y de Alex Márquez en la clasificación general, por lo que no se puede permitir más errores si no quiere ver cómo queda descartado de la lucha por el título en esta primera mitad de la temporada. Y lo cierto es que su actuación de ayer no invita precisamente al optimismo, puesto que se desmoronó en el sprint y no pudo pasar de la sexta posición. BAGNAIA VIVE SU MOMENTO MÁS BAJO. El Marc Márquez dominante y arrollador en todos los circuitos contrasta con un Pecco Bagnaia al que no le están saliendo bien las cosas en este inicio de temporada. El piloto turinés, desplazado este año como buque insignia de Ducati, no pudo sumar ningún punto en el pasado Gran Premio de Francia, ni en la carrera (16º) ni en el sprint (abandonó), algo que nunca le había sucedido desde la introducción de los sprint en 2023. El piloto del equipo Ducati Lenovo Team intentará recuperar hoy la senda de la victoria tras dos carreras en las que no ha podido subir a lo más alto del podio, con un 12º puesto tras sufrir una caída en el Gran premio de España y ser 2º hace dos semanas en Le Mans en una carrera loca marcada por la lluvia. MÁRQUEZ, CONSISTENTE EN EL PODIO. El piloto de Ducati ha conseguido terminar en el podio en 14 de sus 23 últimas carreras de MotoGP, las mismas que en las 53 anteriores en la máxima categoría. … Y MUCHOS ABANDONOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. Y es que, desde que consiguiera ese triunfo en 2014, Marc Márquez ha abandonado en cuatro de sus últimas siete carreras en este trazado en la clase reina. De hecho, el de Silverstone (cuatro) es, junto a Mugello, el circuito en el que más veces ha abandonado en MotoGP. MARC MÁRQUEZ, SOLO UNA VICTORIA EN SILVERSTONE… El piloto español se ha puesto en modo caníbal y trata de extender su dominio incluso en circuitos en los que tradicionalmente le ha costado más, caso de Lusail en el Gran Premio de Catar, o este mismo de Silverstone, en el que solo ha conseguido una victoria en 2014. Después de la victoria de Senna Agius en Moto2, diseccionamos ya todo lo que pueda ocurrir dentro de unos minutos en la prueba de MotoGP, el plato fuerte de la jornada. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Gran Bretaña desde el Circuito de Silverstone, la 7ª carrera de la temporada 2025. ¿Preparados? Comenzamos…