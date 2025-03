Volver al inicio PECCO INTENTARÁ MANTENER SU IMPONENTE RACHA DE PODIOS CONSECUTIVOS. El piloto de Turín ha conseguido terminar en el podio en sus siete últimas carreras de MotoGP y si lo consigue en el próximo Gran Premio de Argentina igualará su mejor racha hasta el momento en la clase reina (ocho en dos ocasiones diferentes). BAGNAIA NO GUARDA UN BUEN RECUERDO DE LAS TERMAS. El piloto transalpino fue 16º en su última participación en el Gran Premio de Argentina en 2023. Excluyendo abandonos, es su segunda peor clasificación final en su trayectoria en MotoGP (solo superada por el 17º puesto en el Gran Premio de Alemania de 2019). MÁXIMA PRESIÓN PARA ‘PECCO’ BAGNAIA. Tras ser tercero en la primera carrera de la temporada, Francesco Bagnaia siente ya la presión de no dejar que Márquez aumente demasiado la renta al frente de la clasificación de pilotos, por lo que está obligado a firmar un buen resultado en un trazado que no se le ha dado del todo bien tradicionalmente. Marc Márquez ha conseguido la victoria en cuatro de sus diez últimas carreras en MotoGP, las mismas que en las 55 anteriores. AMÉRICA ES TERRITORIO MARC MÁRQUEZ. El historial del piloto de Cervera en carreras disputadas en América es tremendo, ganando en 14 de los 20 Grandes Premios en MotoGP que ha disputado en el continente americano (siete en el GP de Las Américas, tres en el GP de Argentina, tres en el GP de Indianápolis y una en el GP de Estados Unidos). MÁRQUEZ, A POR EL PÓKER DE VICTORIAS EN ARGENTINA. Marc Márquez ya es el piloto más laureado en el Gran Premio de Argentina en 500cc/MotoGP (tres, igual que Mick Doohan) y tiene la oportunidad de convertirse en el primer piloto que logre cuatro victorias. Del mismo modo, sería el primer piloto que logra dos victorias en sus dos primeras carreras con el Ducati Lenovo Team, en la máxima categoría. MARQUEZ ASPIRA A SU PRIMER DOBLETE EN UN ESTRENO DE AÑO DESDE 2014. Después de su exitoso estreno en el Gran Premio de Tailandia, Marc Márquez aspira hoy a conseguir dos victorias en las dos primeras carreras de la temporada por primera vez desde 2014. Después de las victorias de Ángel Piqueras en Moto3 y de Jake Dixon en Moto2, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder en la carrera de MotoGP, en el plato fuerte de esta espectacular jornada de motociclismo en el Gran Premio de Argentina. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Argentina. ¿Preparados? Comenzamos…