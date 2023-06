Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta retransmisión. Ha sido un placer. Les esperamos en próximas citas. Hasta entonces, sean felices y reciban un cordial saludo. Final Después de tres semanas con tres carreras consecutivas, la competición para ahora durante algo más de un mes y volveremos el fin de semana del 6 y 7 de agosto, cuando se dispute el Gran Premio de Gran Bretaña. Será momento de recargar pilas y analizar lo que ha sido esta primera parte de la temporada. Final Como decíamos, Francesco Bagnaia afronta el parón veraniego como sólido líder del ranking de pilotos de MotoGP con 194 puntos, 33 puntos sobre Jorge Martín y 36 con respecto a Marco Bezzecchi. Final Recordemos que Marc Márquez no ha podido competir en esta carrera tras ser declarado como 'no apto' por los servicios médicos. Final Lo cierto es que ha sido una carrera de supervivencia y solo 14 pilotos han conseguido finalizar la carrera después de que hasta ocho pilotos se hayan visto obligados a abandonar. 26 Brad Binder se ha llevado un palo tremendo tras ser sancionado una vez concluida la carrera y es que ayer le sucedió exactamente lo mismo y fue 5º finalmente en el Sprint. 26 Aleix Espargaró ha conseguido su 9º podio en MotoGP, el primero en la presente temporada. El piloto de Granollers no terminaba en el cajón desde el Gran Premio de Aragón de 2022, carrera en la que fue también tercero. 26 ALEIX ESPARGARÓ HA SIDO TERCERO !!!Terminó en realidad en la 4ª plaza, pero Brad Binder ha sido sancionado por exceder los límites de la pista en la última curva. 26 Marco Bezzecchi ha sido segundo y logra su cuarto podio de la temporada. El italiano sigue en la pelea por el título, aunque quizás este segundo puesto le sepa a poco después de haber dominado la mayoría de sesiones cronometradas, salir desde la pole e imponerse ayer en el Sprint. 26 VICTORIA DE PECCO BAGNAIA !!! El piloto del equipo Ducati Lenovo firma su cuarto triunfo de la temporada, el segundo consecutivo en Assen y se va de vacaciones con los deberes hechos porque esta victoria le permite afianzar su liderato en la clase reina. 26 Llega también Jorge Martín que podría arrebatar a Aleix Espargaró la cuarta plaza !!! 26 No puede Aleix Espargaró !!! Va a tener quizás una oportunidad, pero no es fácil porque en ningún momento le ha podido coger el rebufo a Brad Binder. 26 ÚLTIMA VUELTA !!! La victoria es para Francesco Bagnaia si no comete errores. Todo lo demás está en el aire, pero puede que al final no haya cambio de posiciones. Veremos... 25 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! No termina Aleix Espargaró de encontrar el punto exacto para intentar superar a un Brad Binder que, dicho sea de paso, es siempre un hueso duro de roer. 24 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Aleix Espargaró comienza a presionar a Brad Binder en la pelea por la tercera posición, pero ojo porque está llegando también un Jorge Martín que se podría unir a la fiesta. 23 El que no puede es Marco Bezzecchi. El piloto de Rímini se va ya casi un segundo y medio, por lo que la victoria es de Pecco Bagnaia si no comete errores. Será la cuarta de la temporada y reforzará su presencia al frente de la clasificación de pilotos de MotoGP. 22 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! Aleix Espargaró sigue estrechando el cerco y cada vez se encuentra más cerca de Brad Binder. 21 Si logra alzarse con la victoria, Francesco Bagnaia conseguirá su 15ª victoria en MotoGP y se situará como segundo piloto en solitario con más triunfos en el equipo oficial Ducati superando a Andrea Dovizioso (14). Solo Casey Stoner (23) ha conseguido más a lo largo de la historia. 20 Aleix Espargaró se echa ya encima de Brad Binder y el piloto de Aprilia aspira a conseguir hoy su primer podio de la temporada si es que logra superar al sudafricano. 19 CAÍDA DE FABIO DI GIANNANTONIO. Una más, carrera de supervivencia hoy en la clase reina, con solo 14 pilotos en pista en estos momentos. 19 Francesco Bagnaia está aguantando la presión e incluso logra estirar un poco más la ventaja con respecto a Marco Bezzecchi. Hay un segundo en estos momentos entre los dos pilotos italianos. 18 Hay que recordar que Marco Bezzecchi ha dominado casi todas las sesiones de entrenamiento en este Gran Premio de los Países Bajos y ayer se impuso en el Sprint. 17 SEGUNDO MARCO BEZZECCHI !!! Ha superado a Brad Binder y habrá que ver si el piloto de Ducati puede disputarle la victoria en esta carrera a Pecco Bagnaia. 17 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Se va imponiendo poco a poco la consistencia de Francesco Bagnaia y el piloto italiano cuenta ya con ocho décimas de ventaja con respecto a Brad Binder. 16 ABANDONA IKER LECUONA !!! Estaba en la zona de puntos el piloto que hoy sustituye a Joan Mir en el equipo Repsol Honda, pero ha sufrido algún tipo de problema mecánico y se convierte en el séptimo piloto que se ve obligado a abandonar. Solo permanecen 15 pilotos en carrera, por lo que puntuarán ya todos los que completen la carrera. 15 Atención porque Aleix Espargaró se está acercando a Marco Bezzecchi y, a su vez, Jorge Martín estrecha el cerco sobre Espargaró. De este modo, se está compactando todo y puede que asistamos a varias batallas en el tramo final de la carrera. 14 ECUADOR DE LA CARRERA !!! Faltan 13 vueltas por delante y las posiciones siguen muy estabilizadas. Sorprende el 7º puesto momentáneo de Takaaki Nakagami en un año nefasto para Honda en líneas generales. 13 Algo le ha debido de ocurrir a Miguel Oliveira, puesto que el piloto portugués abandona la carrera, pero no se ha caído, ha ido directamente al box de su equipo. 12 AUGUSTO FERNÁNDEZ DE NUEVO EN LA ZONA DE PUNTOS !!! Muy fiable este año el piloto de GasGas, en su primera temporada en MotoGP. Ha sumado puntos en sus siete primeras carreras de MotoGP y el último piloto debutante que terminó en la zona de puntos en sus ocho primeras carreras en la máxima categoría fue Maverick Viñales en 2015 (diez). 11 De ganar, Francesco Bagnaia podría ser el primer piloto que logre dos victorias consecutivas en Assen en MotoGP desde Valentino Rossi en 2004 y 2005. 10 Aleix Espargaró marcha en la cuarta posición, en tierra de nadie, con un segundo de desventaja con respecto a Marco Bezzecchi y algo más de dos sobre Jorge Martín. 10 Recupera Marco Bezzecchi y se vuelve a acercar a la posición de Brad Binder tras haber cedido algo de tiempo en los dos giros anteriores. 9 Alex Márquez está cada vez más cerca de Jorge Martín, por lo que podríamos asistir a un bonito duelo entre los dos pilotos de Ducati por la 5ª posición. 8 Ojo porque parece que Marco Bezzecchi no está pudiendo seguir el ritmo de Pecco Bagnaia y de Brad Binder y el piloto italiano, que partía desde la pole y se impuso ayer en el Sprint, no parece ser capaz hoy de seguir la estela de los dos primeros. 7 CAÍDA DE ENEA BASTIANINI !!! Muchas caídas en este primer tramo de la carrera y la Bestia, que comenzó tarde la temporada debido a una lesión, registra su primer abandono del año. 6 Replica ahora Marco Bezzecchi consiguiendo la vuelta rápida. Lo cierto es que los tres primeros clasificados marchan en un pañuelo, con Bagnaia primero y Brad Binder ocupando la segunda posición. 5 5º JORGE MARTÍN !!! Comienza ya a remontar muchas posiciones el piloto madrileño y habrá que ver si se puede acercar al podio, aunque se encuentra en estos momentos a algo más de dos segundos de Aleix Espargaró. 5 Pecco Bagnaia trata de escaparse en solitario. Acaba de marcar la vuelta rápida, aunque es verdad que Binder no se ha desenganchado y sigue muy de cerca la Ducati del actual líder de MotoGP. 4 CAÍDA DE MAVERICK VIÑALES !!! El piloto de Roses ha sufrido cinco abandonos en las últimas nueve carreras de MotoGP, más que en las 65 anteriores (cuatro). 3 CAÍDA DE FABIO QUARTARARO Y JOHANN ZARCO !!! Los dos franceses fuera de combate a la vez y es una pena porque parecía que Quartararo podría recuperar algo de nivel en un trazado en el que ha obtenido tradicionalmente muy buenos resultados. 3 PRIMERO BAGNAIA !!! Acaba de superar a Brad Binder y se hace ya con la primera posición. 2 Tira Brad Binder en cabeza de carrera, pero lo cierto es que Francesco Bagnaia se encuentra completamente pegado y es probable que trate de superarle en breves instantes. 2 CAÍDA DE JACK MILLER !!! Justo cuando completaba la primera vuelta. El australiano registra su tercer abandono en la presente temporada. 1 También se ha colado en los primeros puestos Aleix Espargaró y el piloto de Aprilia milita en estos momentos en la 4ª posición. 1 GRAN SALIDA DE BRAD DINDER !!! El piloto de KTM se hace con el primer puesto, seguido por Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi ha caído hasta el tercer puesto. Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Alex Márquez arranca en la 9ª posición, Raúl Fernández en la 16ª, Augusto Fernández en la 21ª e Iker Lecuona, que sustituye a Joan Mir, en la 22ª. VIÑALES, HABITUAL DEL PODIO EN ASSEN. El piloto de Roses ha terminado en el podio en sus cuatro últimas participaciones en el Gran Premio de los Países Bajos. Precisamente en Assen, el año pasado, logró el primero de sus cuatro podios con Aprilia. Brad Binder comienza la carrera en la 5ª posición y buenas sensaciones también para Aprilia, que ha conseguido colocar a sus dos pilotos del equipo oficial en la 6ª y 7ª plaza respectivamente. Aleix Espargaró lo hace en la 6ª y Maverick Viñales en la 7ª. LA CATEDRAL, TRAZADO PROPICIO PARA UNA YAMAHA EN HORAS BAJAS. Pilotos de Yamaha han ganado en 11 de las 18 últimas carreras disputadas en Assen en la máxima categoría. No obstante, la firma japonesa acumula 16 Grandes Premios consecutivos sin conseguir una victoria, su peor racha desde una de 25 entre 2017 y 2018. ASSEN, SOPLO DE AIRE FRESCO PARA FABIO QUARTARARO. El piloto de Yamaha comienza hoy la carrera desde la 4ª posición, su mejor plaza de salida en la presente temporada. El ‘Diablo’ ha terminado en el podio en dos de sus tres participaciones anteriores en el Gran Premio de los Países Bajos en MotoGP (3º en 2019 y 1º en 2021), aunque abandonó en la última (2022). Luca Marini completa la primera línea de la parrilla de salida. Lo hace por quinta vez en la presente temporada, aunque esas buenas actuaciones en la sesiones de calificación solo se han traducido en un podio este año, tras ser segundo en el Gran Premio de Las Américas. Marco Bezzecchi (Ducati) consiguió en el Gran Premio de los Países Bajos de 2022 el primer podio de su trayectoria en MotoGP. Ha terminado en el podio en tres de sus siete últimas carreras tras hacerlo solo una vez en sus 20 primeras en la clase reina. BEZZECCHI VUELVE A SUBIR EL NIVEL. El piloto italiano está marcando la pauta este fin de semana en la ‘Catedral’. El italiano comienza hoy desde la pole por primera vez en la presente temporada y la segunda en MotoGP después de la conseguida en el Gran Premio de los Países Bajos de 2022. Y ayer logró su primera victoria de la temporada en el Sprint. BUENOS RESULTADOS PARA ‘PECCO’ EN LA CATEDRAL. Francesco Bagnaia ha ganado en tres de sus seis últimas participaciones en el Gran Premio de los Países Bajos en todas las categorías (en 2016 en Moto3, en 2018 en Moto2 y en 2022 en MotoGP). BAGNAIA BUSCA EL ‘BACK-TO-BACK’ EN ASSEN. Francesco Bagnaia (Ducati), que hoy arranca la carrera desde la segunda posición de la parrilla de salida, logró la victoria el año pasado en el Gran Premio de los Países Bajos. Ningún piloto ha conseguido dos victorias consecutivas en Assen en MotoGP desde Valentino Rossi en 2004 y 2005. A pesar de la victoria de Jorge Martín el pasado domingo, ‘Pecco’ Bagnaia minimizó daños y fue segundo en las dos carreras, por lo que el italiano logró mantenerse al frente de la clasificación de pilotos de MotoGP, con 160 puntos, 16 más que Jorge Martín y 34 con respecto a Marzo Bezzecchi. MARTÍN BUSCA IGUALAR SU MEJOR CIFRA DE PODIOS. Jorge Martín ha conseguido cuatro podios en sus ocho últimas carreras de MotoGP, el doble que en las 16 anteriores en la máxima categoría (dos). El madrileño ya ha conseguido tres presencias en el podio en la actual temporada y, con uno más, igualará su mejor cifra en una misma campaña hasta ahora en la clase reina (cuatro en 2021 y 2022). JORGE MARTÍN PIERDE PEGADA CON RESPECTO A ALEMANIA. El piloto español completó el pasado en el pasado Gran Premio de Alemania su mejor fin de semana hasta el momento en la máxima categoría, con victorias tanto en el Sprint como en la carrera oficial del domingo. Sin embargo, parece que Jorge Martín lo va a tener más difícil este fin de semana y hoy arranca la carrera desde la 10ª posición. Con Enea Bastianini fuera de combate debido a su prolongada lesión en el tramo inicial de la temporada, Marzo Bezzecchi se erigía como la principal alternativa a Bagnaia, pero ha emergido con inusitada fuerza en las últimas carreras Jorge Martín y el madrileño ya se ha declarado ‘capaz de luchar por todo’. LA ALTERNATIVA A ‘PECCO’ BAGNAIA. En esta carrera se podría dirimir quién será el gran rival de Francesco Bagnaia en la lucha por el título en MotoGP. Toda vez que pilotos como Fabio Quartararo o Marc Márquez se han ido descartando en las primeras citas de la temporada por la falta de competitividad de la moto que manejan, parece claro que esto se resolverá entre los pilotos de Ducati. MENOS DEL 50% DE GRANDES PREMIOS DISPUTADOS DESDE 2020. Marc Márquez se ha perdido 32 de las 62 carreras disputadas desde el Gran Premio de Andalucía de 2020 en el que se truncó su racha ganadora en MotoGP. Como seguramente ya conozcan, Marc Márquez tampoco podrá competir en este Gran Premio de los Países Bajos tras no ser declarado apto por los servicios médicos debido a las lesiones derivadas de la caída sufrida el pasado fin de semana y que ya le impidieron participar en el pasado Gran Premio de Alemania. Después de las victorias de Jaume Masiá en Moto3 y de Jake Dixon en Moto2, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de la categoría reina. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de los Países Bajos de motociclismo, la octava prueba de la temporada 2023. ¿Preparados? Comenzamos…