Volver al inicio 9 Jorge Martín ya se encuentra en la zona de puntos también. 11º en estos momentos el madrileño, justo por delante de Marc Márquez después de caer a la última posición tras salir de pista en la salida. 9 Comentar que Augusto Fernández marcha en la 15ª posición, en zona de puntos de momento y podría continuar con la racha de carreras consecutivas en los puntos. El último debutante que terminó en la zona de puntos en sus nueve primeras carreras en la máxima categoría fue Maverick Viñales en 2015 (diez). 8 Por su parte, Maverick Viñales podría tratar de arrebatarle en breve la tercera posición a Brad Binder, por lo que de momento la carrera está siendo redonda para las dos máquinas oficiales de Aprilia. 7 Ojo porque Aleix Espargaró va como un tiro, con un ritmo impresionante y, de seguir así, no es descartable que pueda dar caza a un Pecco Bagnaia que se las prometía muy felices después de la caída de Marco Bezzecchi. 6 CAÍDA DE MARCO BEZZECCHI !!! Estaba tratando de seguir el ritmo de Pecco Bagnaia, pero se ha terminado por ir al suelo y registra hoy su segundo abandono en la presente temporada. 6 Por detrás, Marc Márquez se erige como la primera Honda en carrera. El piloto de Cervera marcha en la 10ª plaza y teniendo en cuenta los problemas que tuvo ayer, no es mal resultado ni mucho menos. 6 ABANDONA ALEX MÁRQUEZ !!! El ganador de la sprint race de ayer ha tenido problemas mecánicos y parece que ha roto la caja de cambios. Desolado el piloto de Cervera, que se veía hoy con opciones de victoria después de su gran actuación de ayer. 5 No obstante, la victoria parece cosa de dos en esta carrera. Pecco Bagnaia y Marco Bezzecchi han abierto hueco en cabeza de carrera y cuentan ya con algo más de un segundo con respecto a Aleix Espargaró. 5 Maverick Viñales ha caído ahora hasta la 7ª posición, mientras que Aleix Espargaró da un golpe de efecto tremendo al superar a Alex Márquez y situarse en la tercera plaza de forma provisional. 4 DATO. Joan Mir (Honda) ha abandonado en diez de las 17 últimas carreras de MotoGP, incluyendo las cuatro últimas de forma consecutiva, siendo esta su peor racha no solo en MotoGP si no en todas las categorías. 4 AL SUELO JOAN MIR !!! Otra vez más... Regresaba a la competición después de superar una lesión, pero lo cierto es que no logra tener regularidad alguna con la Honda. 3 SALE DE PISTA JACK MILLER !!! Ha perdido muchas posiciones después de un pequeño incidente con Maverick Viñales. 3 Jack Miller va perdiendo ritmo poco a poco y al final la KTM será presa fácil al menos de las Ducati. Marco Bezzecchi ya ha superado al australiano y se lanza ahora a por Bagnaia. 2 PRIMERO PECCO BAGNAIA !!! No estuvo ayer a buen nivel en el sprint, pero hoy sabe que tiene una gran oportunidad de comenzar a poner tierra de por media al frente de la clasificación de MotoGP. 2 Bonito pelea ahora entre Marco Bezzecchi y Francesco Bagnaia por la segunda posición, Con Jorge Martín de momento fuera de combate, los dos italianos son los claros candidatos para pelear por el título este año en MotoGP. 1 Y se confirma que las Aprilia van muy bien en este trazado, con Maverick Viñales en la 5ª plaza y Aleix Espargaró ocupando la sexta. 1 Gran salida de Jack Miller !!! El australiano marcha en estos momentos en la primera plaza, seguido de tres Ducati, las de Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia y Alex Márquez. 1 JORGE MARTÍN ÚLTIMO !!! Se ha salido de pista y ha perdido bastantes posiciones en madrileño. Estamos muy pendientes de las condiciones meteorológicas. De momento aguanta sin llover y la carrera ha sido declarada en seco, pero la situación es muy cambiante y la lluvia puede aparecer en cualquier momento. Repasamos el resto de posiciones de salida de los pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Aleix Espargaró arranca en la 12ª posición, su hermano Pol Espargaró lo hace en la 15ª, Iker Lecuona en la 17ª, Joan Mir en la 19ª y Raúl Fernández en la 20ª. Peor lo tiene en esta carrera Fabio Quartararo. El piloto francés comienza hoy la carrera desde la última plaza de la parrilla de salida. El ‘Diablo’ registró en el pasado Gran Premio de los Países Bajos su primer abandono de la temporada y nunca ha abandonado en dos carreras consecutivas en sus cinco temporadas en MotoGP. SILVERSTONE, TERRITORIO VIÑALES. El piloto de Roses, que hoy comienza la carrera en la octava posición, ha terminado en el podio en sus últimas cuatro participaciones en el Gran Premio de Gran Bretaña en MotoGP, logrando precisamente en Silverstone la primera de sus nueve victorias hasta ahora en MotoGP. JORGE MARTÍN, A NO PERDER TERRENO. Tras estar alejado del podio en el pasado Gran Premio de los Países Bajos, el madrileño está obligado a firmar un buen resultado hoy para no perder fuelle en la lucha por el campeonato. El madrileño, que arranca hoy en la 8ª posición, ha terminado tres veces en el podio en este 2023 y con una más igualará su mejor cifra de podios en una misma temporada en MotoGP (cuatro en 2021 y 2022). AUGUSTO FERNÁNDEZ, LA REGULARIDAD POR BANDERA. Muy sorprendente la 5ª posición en parrilla de salida de Augusto Fernández. El piloto madrileño ha sumado puntos en sus ocho primeras carreras de MotoGP y el último piloto debutante que terminó en la zona de puntos en sus nueve primeras carreras en la máxima categoría fue Maverick Viñales en 2015 (diez). JACK MILLER, A SEGUIR PROGRESANDO EN SILVERSTONE. Tras no puntuar en sus tres primeras participaciones en MotoGP en Silverstone, Jack Miller (KTM) ha ido mejorando progresivamente su posición en las tres siguientes hasta conseguir el año pasado su primer podio en este circuito (8º en 2019, 4º en 2021 y 3º en 2022). La primera línea la completan Jack Miller y Alex Márquez, uno de los grandes candidatos a la victoria hoy después de imponerse ayer en la Sprint race tal y como comentábamos anteriormente. BEZZECCHI, COMPETITIVO EN MOTOGP A MARCHAS FORZADAS. El piloto italiano ha terminado en el podio en cuatro de sus ocho últimas carreras de MotoGP. Esto tras haber conseguido solo un podio en sus 20 primeras carreras en la máxima categoría. Hoy comienza desde la pole Marco Bezzecchi. Se trata de la tercera que consigue en la máxima categoría, la segunda consecutiva después de haberlo logrado en el pasado Gran Premio de los Países Bajos. Ayer se impuso en el Sprint Alex Márquez. El piloto de Cervera logró, de este modo, su primera victoria en MotoGP y habrá que ver su desempeño hoy en la carrera larga, saliendo desde la tercera posición de la parrilla de salida. Así las cosas, Francesco Bagnaia, que hoy arranca la carrera desde la 4ª posición de la parrilla de salida, afronta esta carrera como líder de la clasificación de MotoGP con 194 puntos, 27 sobre Marco Bezzecchi y 31 sobre Jorge Martín. También regresan otros pilotos que han tenido un largo periodo de inactividad por lesión, caso de Joan Mir, el compañero de Marc Márquez en el equipo Repsol Honda, o Pol Espargaró, que debuta este año tras sufrir una caída durísima en los entrenamientos previos del primer Gran Premio de la temporada. No obstante, por lo visto a lo largo del fin de semana, no parece que esta vaya a ser una carrera demasiado confortable para Marc Márquez. Hoy comienza desde la 14ª posición y ayer solo pudo ser 18º en el Sprint. Y no es este trazado de Silverstone precisamente uno de sus favoritos del calendario, no en vano desde que lograra su única victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña en MotoGP en 2014, Marc Márquez ha abandonado en tres de sus últimas cinco carreras aquí en la clase reina. EL CALVARIO DE MARC MÁRQUEZ. El piloto del equipo Repsol Honda se ha perdido más de la mitad de los Grandes Premios disputados en MotoGP desde su lesión en el Gran Premio de España de 2020 (30 de 59). Hoy regresa a la competición Marc Márquez después de no haber podido competir en los pasados Grandes Premios de Alemania y Países Bajos. Los problemas físicos, las continuas caídas y la falta de confianza con la Honda están pasando una costosa factura sobre el seis veces campeón de MotoGP y esperemos que este largo parón le haya venido bien para recargar pilas y poder afrontar esta segunda mitad de temporada con más garantías y mejores resultados. UN DOBLETE QUE SE RESISTE. Francesco Bagnaia tratará de conseguir el ‘doblete’ consecutivo después de que ningún piloto ha conseguido dos victorias seguidos en los últimos 14 Grandes Premios de MotoGP. El último fue el propio ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) la temporada pasada (cuatro triunfos seguidos). PODERÍO ITALIANO EN SILVERSTONE. Y es que, pilotos italianos (Valentino Rossi, 2015; Andrea Dovizioso, 2017 y ‘Pecco’ Bagnaia, 2022) han ganado en tres de las seis últimas ediciones del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP. Esto tras haber conseguido solo una victoria en las nueve anteriores (Andrea Dovizioso, 2009). Francesco Bagnaia intentará conseguir hoy su segunda victoria consecutiva después de imponerse en el último Gran Premio de los Países Bajos y poner aún más tierra de por medio con respecto a sus perseguidores en la clasificación de pilotos de MotoGP. Esta será la 45ª edición del Gran Premio de Gran Bretaña y nunca un piloto británico ha ganado a lo largo de la historia en 500cc/MotoGP. Esta será una racha que seguirá aumentando porque no hay representación de ningún piloto británico este año en la parrilla de MotoGP. Después de la victoria de David Alonso en Moto3, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de MotoGP, el plato fuerte del día. Buenos tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo, la 9ª prueba de la temporada 2023. ¿Preparados? Comenzamos…