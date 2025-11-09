Volver al inicio

Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de este Gran Premio de Portugal. Ha sido un placer. Les esperamos la próxima semana para contarles todo lo que acontezca en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Hasta entonces, reciban un cordial saludo.

Final Finaliza esta apasionante jornada de motociclismo en el Gran Premio de Portugal y todo queda ya pendiente para la carrera final de temporada en Valencia la próxima semana.

19 Taiyo Furusato finaliza la carrera en la tercera posición y consigue su tercer podio consecutivo, el quinto de la temporada, desmostrando encontrarse en un momento de forma ciertamente dulce.

19 Ángel Piqueras ha sido segundo y logra certificar su séptimo podio de la temporada, el segundo de forma consecutiva. El piloto valenciano salva los muebles y se presentará en la última carrera de la temporada con nueve puntos de ventaja con respecto a Máximo Quiles en la lucha por el subcampeonato.

19 VICTORIA DE MÁXIMO QUILES !!! Logra su tercera victoria de la temporada y recorta cinco puntos la desventaja que mantiene con respecto a Ángel Piqueras en la pugna por el subcampeonato.

19 Parece que las posiciones de podio se encuentran ya muy estabilizadas y, salvo alguna caída o incidencia, no parece que varía demasiado la cosa en este último giro al trazado de Portimao.

19 ÚLTIMA VUELTA !!! Máximo Quiles tiene la victoria prácticamente asegurada con algo más de un segundo de ventaja conr especto a Ángel Piqueras.

18 REACCIONA ÁNGEL PIQUERAS !!! No quiere que Máximo Quiles le arrebate el subcampeonato de Moto3 y ahora pasa a ocupar la segunda posición, además de marcar la vuelta rápida en carrera.

18 Máximo Quiles podría conseguir su tercera victoria de la temporada y recordemos que este es el año de su debut en Moto3, llegando a perderse incluso las primeras carreras porque no tenía la edad mínima para poder competir.

17 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Máximo Quiles está ampliando la renta con respecto a Taiyo Furusato y cuenta en estos momentos con cinco décimas que pueden ser más que suficientes como para asegurar la victoria en esta penúltima carrera del curso.

16 Ángel Piqueras está intentando reaccionar en estos momentos, pero lo cierto es que está teniendo muchos problemas para superar a Álvaro Carpe y también a un Joel Esteban que no se descuelga de las primeras posiciones.

15 Máximo Quiles se afianza en el primer puesto !!! Cuenta con unas décimas de ventaja con respecto a un Taiyo Furusato que ha ido claramentre de menos a más en esta carrera.

14 Caída de Matteo Bertelle !!!

13 Máximo Quiles escala hasta el segundo puesto y ojo ahora porque ángel Piqueras se ha encontrado mucho tráfico y cae hasta la 6ª posición. El murciano está metiendo mucha presión en la lucha por el subcampeonato.

12 PRIMERO ADRIÁN FERNÁNDEZ !!! De locos esta carrera de Moto3 con intercambio de golpes entre los pilotos que copan los puestos cabeceros.

11 Máximo Quiles y Ángel Piqueras están consiguiendo rimper la carrera y Adrián Fernández está ahora tratando de cerrar el pequeño gap que se ha abierto.

10 También Ángel Piqueras ha superado a un Joel kelso que está perdiendo prestaciones a marchas agigantadas después de haber dominado la carrera en las primeras vueltas.

9 PRIMERO MÁXIMO QUILES !!! Se ha echado encima de Joel Kelso y le ha superado prácticamente sin oposición.

8 La cosa está que arde en la lucha por el subcampeonato en esta categoría de Moto3. Marcaje extremo entre Máximo Quiles y Ángel Piqueras, con 14 puntos de diferencias entre ambos.

7 La pelea que se está desencadenando por detrás está favoreciendo a un Joel Kelso que se destaca con seis décimas de ventaja en cabeza de carrera.

7 SEGUNDO AHORA ÁNGEL PIQUERAS !!! Aunque no termina consolidar el adelantamiento y le vuelve a superar Máximo Quiles.

6 Adrián Fernández se está echando encima de Joel Kelso y es que el australiano está perdiendo gran parte de la ventaja que logró amasar en las últimas vueltas.

5 CAÍDA DE VALENTÍN PERRONE !!! Una de las pocas incidencias que hemos visto en esta carrera y ahora justo se va al suelo también David Almansa.

5 Joel Kelso mantiene tres décimas de ventaja con respecto a un Adrián Fernández que se ha situado en la segunda posición tras superar a Ángel Piqueras. Quiles ha caído ahora a la 5ª plaza.

4 Ángel Piqueras recupera la tercera posición tras superar a Joel Esteban.

3 Gran inicio de carrera también para Joel Esteban !!! El piloto, que participa en esta carrera como sustituto, marcha en estos momentos en la tercera posición tra superar a Ángel Piqueras.

2 Parece que Máximo Quiles ha conseguido detener el golpe y ahora se acerca a la posición de Joel Kelso.

2 Joel Kelso ha logrado cuatro podios en el presente curso y hoy aspira a conseguir su primera victoria en Moto3.

2 Cinco décimas de diferencia ya entre Joel Kelso y Máximo Quiles.

1 Buena salida también un Máximo Quiles que ya es segundo !!! Ángel Piqueras ha caído hasta la cuarta posición.

1 Gran salida de Joel Kelso !!! El piloto de la pole mantiene la primera posición y trata de destacarse desde el comienzo.

Hoy comienza desde la pole Joel Kelso, la segunda de la temporada y la tercera en su trayectoria en Moto3. Scott Orgen y Máximo Quiles completan la primera línea, mientras que Máximo Quiles arranca en la cuarta posición.

De cara a la lucha por el subcampeonato, Ángel Piqueras es el que mejor lo tiene, con 13 puntos de ventaja en estos momentos con respecto a Máximo Quiles.

En lo deportivo, todo está ya decidido después de que José Antonio Rueda certificara el título de forma matemática en el pasado Gran Premio de Japón.

La menor de las tres categorías continúa impactada por el gravísimo accidente de hace dos semanas entre José Antonio Rueda, campeón este año de su categoría, y Noah Dettwiler. El suizo sufrió las consecuencias más severas y llegó a sufrir tres paradas cardiacas, aunque por suerte se le consiguió reanimar.