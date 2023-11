Volver al inicio 10 A pesar de perder ese segundo puesto, Sasaki continúa teniendo prácticamente asegurado el subcampeonato de Moto2, con 20 puntos de ventaja en estos momentos sobre un David Alonso que marcha en la cuarta posición. 9 SEGUNDO DENIZ ÖNCU !!! Se ha abierto mucho en una curva Ayumu Sasaki y ha terminado por ceder la segunda posición. 9 Joel Kelso y José Antonio Rueda consigue enlazar finalmente con el grupo de cabeza y ahí ya si se rompe definitivamente la carrera. Los siete primeros cuentan con más de tres segundos de ventaja con respecto a un Jaume Masia que milita en la 8ª plaza. 8 Sigue en cabeza Collin Veijer !!! De momento nadie puede apartar al neerlandés de la primera posición, aunque sigue teniendo prácticamente pegado a Ayumu Sasaki. 7 Se está rompiendo la carrera y se está formando un grupo de cinco pilotos. Habrá que ver si Joel Kelso, que marcha en la 6ª posición, logra cerrar el pequeño hueco que se ha formado. 6 Buena carrera hasta el momento de Deniz Öncü. El piloto turco marcha en la tercera posición y se está acercando cada vez más a Collin Veijer y Ayumu Sasaki. 5 Marca ahora la vuelta rápida Ayumu Sasaki. El japonés persigue a Collin Veijer y los dos pilotos del equipo Liqui Molly Huqsvarna están tratando de romper la carrera. 4 Jaume Masia, por su parte, el flamante campeón de Moto3 se lo está tomando con bastante calma en esta carrera y no pasa de momento de la 9ª posición. 4 Collin Veijer retoma el liderato de la carrera y marcha ahora justo por delante de Ayumu Sasaki !!! Dominio incontestable de momento de los dos pilotos del equipo Liqui Molly Husqvarna. 3 Caída ahora de Lorenzo Fellon !!! Tercer piloto que se ve obligado a abandonar de forma anticipada en esta carrera. 2 Recordemos que son Ayumu Sasaki y David Alonso los pilotos que pueden optar al subcampeonato esta temporada en Moto3, aunque el piloto japonés lo tiene prácticamente asegurado con 18 puntos de diferencia con respecto al colombiano. 1 PRIMERO AYUMU SASAKI !!! No puede ser ya campeón, pero el japonés intentará asegurar hoy el subcampeonato. 1 Caída de dos pilotos en la primera vuelta !!! Se han visto implicados Vicente Pérez y Diogo Moreira. 1 COMIENZA LA CARRERA DE MOTO3 !!! Collin Veijer logró en el pasado Gran Premio de Malasia la primera victoria de su trayectoria y ha firmado dos podios en las tres últimas carreras, por lo que está firmando un sensacional tramo final de temporada. Hoy arranca desde la pole position el neerlandés Collin Veijer por segunda vez en el presente curso. Le acompañan en la primera línea Ayumu Sasaki y Deniz Öncu. Por su parte, Jaume Masia comienza la carrera en la 8ª posición. Ángel Nieto logró el primer título del motociclismo español en la categoría de 155cc/Moto3 en 1971. El genial piloto de Zamora logró posteriormente seis títulos más en esta categoría. Después reinaron pilotos como Jorge Martínez Aspar, Alex Crivillé, Emilio Alzamora, Dani Pedrosa, Álvaro Bautista, Julián Simón, Marc Márquez y Nico Terol antes de que llegará la era Moto3 en 2012, un periodo en el que se ha intensificado el dominio español en la menor de las tres categorías. El piloto de Algemesí le dio a España el cuarto título consecutivo en Moto3 y es que desde 2017, solo Lorenzo Dalla Porta en 2019, ha impedido esta sucesión de victorias españolas en la menor de las tres categorías. Jaume Masia se ha convertido en el octavo piloto español capaz de ganar en esta categoría tras Maverick Viñales en 2013, Álex Márquez en 2014, Joan Mir en 2017, Jorge Martín en 2018, Albert Arenas en 2020, Pedro Acosta en 2021 e Izan Guevara en 2022. Como decíamos, tras seis temporadas completas en Moto3, Jaume Masia se proclamó campeón el pasado domingo en el circuito de Losail, en el Gran Premio de Catar. El piloto de Algemesí consiguió su cuarta victoria del año y sumó los 25 puntos que necesitaba para afrontar ya sin presión esta última carrera de la temporada, una prueba con la que se despide de su andadura en la menor de las tres categorías antes de saltar la próxima campaña a Moto2. Ponemos ya el foco en todo lo que pueda ocurrir dentro de unos instantes en la carrera de Moto3, la primera en ponerse en marcha. Hoy arranca desde la pole position el neerlandés Collin Veijer por segunda vez en el presente curso. Le acompañan en la primera línea Ayumu Sasaki y Deniz Öncu. Por su parte, Jaume Masia arranca la carrera en la 8ª posición. Hoy arranca desde la pole Arón Canet por tercera vez en la presente campaña. El piloto valenciano busca su primera victoria en Moto2 y lo intentará hacer en casa. Fermín Aldeguer comienza en la segunda plaza, mientras que Pedro Acosta arranca en la 6ª posición de la parrilla de salida. No obstante, no lo tendrá nada fácil Pedro Acosta ante un Fermín Aldeguer que ha sido el protagonista de este tramo final de la temporada, consiguiendo tres victorias en las tres últimas en las tres últimas carreras y subiendo al podio en las cinco últimas. Esto en lo que respecta a MotoGP. En Moto2, como ya conocen, Pedro Acosta se alzó con el título hace dos semanas en el Gran Premio de Malasia. El piloto de Mazarrón se despide hoy de la categoría antes de dar el salto la próxima campaña a MotoGP e intentará despedirse con una victoria en este Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Y hoy será, sin duda, una carrera muy especial para Marc Márquez. El piloto de Cervera disputará su última carrera con Honda tras 11 temporadas y 169 Grandes Premios disputados (incluyendo este) en MotoGP. Ha conquistado seis títulos, 59 victorias, 101 podios y 64 poles con la marca asiática. Hoy sale desde la pole Maverick Viñales, la primera en la presente temporada, la primera con Aprilia y la primera que logra desde el Gran Premio de los Países Bajos de 2021. Francesco Bagnaia comienza en la segunda posición, mientras que Jorge Martín arranca la carrera desde la sexta plaza. Por su parte, Jorge Martín podría hacerse con su primer entorchado en MotoGP, el segundo en su trayectoria en todas las categorías tras conseguir el de Moto3 en 2018. Asimismo, Pecco Bagnaia podría ser el primer piloto que conquista dos títulos consecutivos en MotoGP desde Marc Márquez (4 entre 2016 y 2019). Francesco Bagnaia (Ducati) podría conquistar su segundo título en el Campeonato de MotoGP en el próximo Gran Premio de Valencia. Sería el cuarto piloto italiano que conquista al menos dos títulos en la máxima categoría tras Giacomo Agostini (8), Valentino Rossi (7) y Umberto Masetti (2). Lo cierto es que después de la carrera del pasado domingo en el que Jorge Martín se vino abajo por problemas en los neumáticos, sus opciones de cara a la pelea por el campeonato se vieron muy mermadas. Aun así, el piloto del equipo Prima Pramac Racing ha llegado a Valencia dispuesto a pelear hasta el final, tal y como quedó demostrado en su victoria en la carrera corta de ayer. Y lo cierto es que, aunque se le han resistido las victorias en los últimos Grandes Premios, el italiano viene demostrando una regularidad extraordinaria prueba tras prueba. Así, Bagnaia ha conseguido terminar en el podio en 12 de sus 13 últimas carreras y ya acumula 14 en la presente temporada, su mejor cifra en una misma campaña en la clase reina. El último piloto italiano que alcanzó al menos esta cifra en un mismo año fue Valentino Rossi en 2015 (15). Ayer Jorge Martín se volvió a imponer en el Sprint, y ya acumula nueve a lo largo de la presente temporada, de forma que volvió a ajustar la diferencia. No obstante, Bagnaia comienza esta última carrera con 14 puntos de ventaja con respecto al piloto madrileño y le valdría con terminar la carrera en la 5ª posición para poder alzarse con el título por segunda temporada consecutiva. A pesar de los 19 Grandes Premios disputados y la introducción de las pruebas al Sprint de los sábados, con muchos más puntos en juego a lo largo de la temporada, el Mundial de MotoGP se decide hoy, en la última carrera y minutos antes de las 16:00 horas (horario peninsular) conoceremos si Pecco Bagnaia revalida el título que ya consiguiera el año pasado o, por el contrario, será Jorge Martín el piloto que se alza con la victoria. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, cita con la que se cierra el telón a esta espectacular temporada del Campeonato del Mundo de motociclismo. ¿Preparados? Comenzamos…