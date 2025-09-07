Volver al inicio

4 VAYA TIEMPO DE DAÑI MUÑOZ !!! El sustiuto de Deniz Öncu está destapando el tarro de las esencias en este primer tramo de la carrera. Se hace con la tercera plaza y acaba de marcar la vuelta rápida.

3 Jake Dixon acaba de marcar la vuelta rápida en carrera y trata de poner coto al dominio de Dani Holgado de momento en esta carrera.

2 Gran actuación de Dani Muñoz !!! Debuta en esta carrera en sustitución de Deniz Öncu por lesión y marcha en la cuarta posición.

2 Manu González ha caído ahora hasta la 4ª plaza, aúin así mucho mejor que Arón Canet y Diogo Moreira, sus dos rivales más directos en la lucha por el título. Marchan ahora mismo en la 10ª y 11ª plaza respectivamente.

1 Caída de Ayumu Sasaki !!! El piloto nipón trata de volver a pista.

1 Gran salida de Manu González !!! El actual líder de Moto2 escala hasta la tercera posición y eso que salía desde la 10ª

1 MANTIENE DANI HOLGADO LA PRIMERA POSICIÓN !!!

Por su parte, Collin Veijer viene de conseguir en el pasado Gran Premio de Hungría su mejor posición histórica en Moto2 tras concluir la carrera en la 5ª posición.

Jake Dixon y Collin Veijer completan la primera línea de la parrilla de salida. El británico ganó en dos de las tres primeras carreras de la temporada, aunque posteriormente ha perdido muchos enteros de cara a la pelea por el título.

Dani Holgado comienza hoy desde la pole position por primera vez en Moto2, la cuarta teniendo en cuenta todas las categorías. El piloto de San Vicente del Raspeig podría, como comentábamos, lograr su primera victoria en esta disciplina después de rozar esta posibilidad en el pasado Gran Premio de Austria, cuando fue segundo.

Si en la última carrera el gran protagonista fue David Alonso tras conseguir su primera victoria en Moto2, hoy podría ser el día de Dani Holgado, otro de los rookies más destacados este año en la categoría intermedia.

No obstante, no parece que los grandes candidatos al título lo vayan a tener hoy demasiado fácil, saliendo los tres desde posiciones algo más retrasadas de lo que es habitual. Manu González comienza la carrera en la 10ª posición, Diogo Moreira en la 11ª, mientras que Arón Canet lo hace desde la 7ª.

La cosa está que arde en Moto2 con Manu González liderando el ranking de pilotos de Moto2 con 204 puntos, 25 sobre Arón Canet y 31 con respecto a Diogo Moreira, un piloto claramente al alza y que ha enlazado un segundo y un primer puesto en las dos últimas carreras.

Después de la victoria de Ángel Piqueras en Moto3 en la primera carrera del día, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la categoría intermedia.