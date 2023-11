Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta carrera. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. Final Solo falta ya por disputar la carrera de MotoGP con el gran duelo que mantienen por el título Pecco Bagnaia y Jorge Martín. Les esperamos dentro de unos minutos para vivirlo en nuestra compañía. Final Pedro Acosta ha sido hoy 8º. El piloto de Mazarrón no se jugaba hoy nada después de haberse proclamado campeón de Moto2 hace una semana en Malasia y hoy, además, corría algo mermado físicamente al sufrir una gripe. 18 Arón Canet, por su parte, se ha tenido que conformar con la tercera posición, aunque logra su sexto podio en la presente campaña. 18 Manu González le ha ganado la partida finalmente a Arón Canet y ha terminado en el segundo puesto. El piloto madrileño ha conseguido hoy su primer podio tras dos temporadas en esta categoría intermedia. 18 VICTORIA DE FERMÍN ALDEGUER !!! Cuarto triunfo de la temporada para el piloto murciano y tercero consecutivo. Este es ya su 5º podio seguido y los números que está protagonizando en esta recta final de la temporada son espectaculares. 18 CANET SUPERA A MANU GONZÁLEZ !!! Pero se vuelve a defender bien el madrileño. 18 Lo ha intentado Canet, pero Manu González le ha cerrado las puertas. también intensa la batalla entre Dixon y Ogura por la cuarta posición. 18 ÚLTIMA VUELTA !!! Fermín Aldeguer puede disfrutar de un final de carrera relajado y la pelea se traslada a la lucha por la segunda posición entre Manu González y Arón Canet. 17 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Ai Ogura termina por superar a Jake Dixon y le arrebata la cuarta posición. 16 Las posiciones de podio parecen totalmente consolidadas y Arón Canet, que marcha en la tercera posición, marcha con algo más de un segundo de ventaja sobre Jake Dixon. 16 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Ai Ogura está intentando superar a Jake Dixon en la pelea por la cuarta posición. 15 Parecía que Alonso López podría acercarse a la cabeza de carrera y luchar por el podio, pero no ha podido finalmente con Ai Ogura y Somkiat Chantra, los dos pilotos del Honda Team Asia y se tiene que conformar de momento con la 7ª posición. 14 SEGUNDO MANU GONZÁLEZ !!! Ha conseguido superar a Arón Canet y el piloto madrileño tiene cada vez más cerca la opción de poder terminar en el podio por primera vez en su trayectoria. 13 Brutal el ritmo que está poniendo encima de la mesa Fermín Aldeguer !!! Tercera vuelta consecutiva para él y tiene la victoria prácticamente asegurada salvo alguna incidencia. 12 Segunda vuelta rápida para Fermín Aldeguer !!! El piloto español sigue ensanchando la diferencia con respecto a sus perseguidores y cuenta ya con más de un segundo sobre Arón Canet. 10 Manu González da también un pasito adicional y supera a Jake Dixon, por lo que se encontraría en disposición de conseguir el que sería su primer podio en Moto2. 10 VUELTA RÁPIDA PARA FERMÍN ALDEGUER !!! Está rompiendo la carrera el piloto de Boscoscuro y cuenta ya con siete décimas de ventaja con respecto a Arón Canet. 9 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! PRIMERO FERMÍN ALDEGUER !!! Tiene más ritmo que nadie en este tramo final de la temporada. Lo cierto es que se enredó en la primera vuelta, pero su dominio hoy por hoy es incontestable y marcha ya con opciones de romper la carrera desde la primera posición. 8 Se ha ido largo Tony Arbolino y ha perdido varios puestos !!! El italiano, que lucha por el subcampeonato de Moto2, regresa de nuevo a pista justo por delante de Pedro Acosta. 8 TERCERO FERMÍN ALDEGUER !!! Continúan cayendo las piezas y el piloto murciano se sigue acercando a la cabeza de carrera. 7 Sigue la remontada de Fermín Aldeguer y ya es 4º tras superar a Manu González. Tremendo el final de temporada que está protagonizando el piloto del equipo Beta Tools SpeedUP con cuatro podios consecutivos y dos victorias en las dos últimas carreras. 7 Joe Roberts, por su parte, ha recuperado la segunda posición y relega a Jake Dixon de nuevo a la tercera plaza. 7 Parece que Fermín Aldeguer está cogiendo ritmo a medida que avanza la carrera y el piloto murciano, ganador de las dos últimas carreras, ya es 5º tras superar a Tony Arbolino. 6 Vaya susto de Roberts !!! A punto de irse al suelo. Ha perdido la segunda posición tras ser rebasado por Jake Dixon. 5 Caída de Sean Kelly !!! Primera en una carrera que está transcurriendo sin ningún tipo de incidente hasta el momento. 5 Sigue liderando Arón Canet, asentado ya en la primera posición, pero lo cierto es que no ha conseguido apenas ampliar la ventaja y mantiene dos décimas con respecto a Joe Roberts. 4 Se está rompiendo la carrera y los cuatro primeros tienen casi un segundo de ventaja con respecto a un Tony Arbolino que lidera el grupo de los perseguidores. 3 Pedro Acosta marcha en la 12ª plaza y no parece que, una vez conseguido el título, no va a desgastarse demasiado en esta carrera. También es cierto que corre algo tocado debido a una gripe. 3 Está perdiendo algo de fuelle Celestino Vietti y el italiano, que salía desde la primea línea, es ahora 5º tras haber sido superado hace unos instantes por Manu González. 3 Arón Canet ha logrado la vuelta rápida y lo cierto es que está poniendo encima de la mesa un ritmo tremendamente exigente. 2 PRIMERO ARÓN CANET !!! Lidera la carrera tras superar a Joe Roberts y el piloto valenciano aspira a conseguir la que sería su primera victoria en Moto2. 2 Se ha colado Fermín Aldeguer y el murciano ha perdido varios puestos hasta caer a la 9ª posición. Esto favorece a un Arón Canet que pasa al segundo puesto en plena persecución de Joe Roberts. 1 Mala salida para Pedro Acosta. El piloto murciano ha perdido varios puestos y rueda en estos momentos en la 13ª plaza. 1 Mantiene Joe Roberts la primera posición. Fermín Aldeguer ha ganado un puesto y pasa a ocupar la tercera posición. Acompañan a Joe Roberts en la primera línea de la parrilla de salida Celestino Vietti y Arón Canet. Por su parte, Fermín Aldeguer, ganador de las dos últimas carreras, comienza hoy desde la 4ª posición. Hoy Pedro Acosta comienza la carrera en la séptima posición, mientras que comienza desde la pole position Joe Roberts, la cuarta de su trayectoria en Moto2, aunque la primera esta temporada y la primera desde el Gran Premio de Francia de 2020. El piloto estadounidense aspira a conseguir hoy la segunda victoria de su trayectoria tras imponerse en el Gran Premio de Portugal de 2022. El ‘Tiburón’ de Mazarrón intentará despedirse a lo grande de esta categoría intermedia antes de dar el salto la próxima temporada a MotoGP. De momento, ha conseguido siete victorias a lo largo de la temporada y ha terminado en el podio en 14 de las 18 carreras disputadas hasta el momento, lo que da buena cuenta de la excepcional campaña que está protagonizando. Acosta se ha convertido en el sexto piloto español capaz de proclamarse campeón de Moto2 (desde 2010) tras Toni Elías, Marc Márquez, Pol Espargaró, Esteve «Tito» Rabat, Álex Márquez y Augusto Fernández, que lo logró el año pasado. Pedro Acosta se proclamó Campeón del Mundo de Moto2 con 19 años, 5 meses y 15 días, logrando ser el piloto más joven de la historia en hacerse con el Campeonato del Mundo de Moto2 tras batir a Marc Márquez. Pedro Acosta sigue pulverizando récords y logró su segundo título en solo tres años tras conquistar el de Moto3 en 2021, algo que no ha conseguido ningún piloto hasta el momento a lo largo de la historia. Después de la victoria de Jaume Masia en Moto3, diseccionamos ahora todo lo que puede suceder dentro de unos instantes en la carrera de Moto2, en la única categoría que se ha resuelto hasta el momento después de que Pedro Acosta conquistara el título después de terminar 2º el pasado domingo en el Gran Premio de Malasia. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Catar de motociclismo, la 19ª carrera de la temporada 2023. ¿Preparados? Comenzamos…