Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de la exhibición de Pedro Acosta en Sachsenring. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo la prueba de MotoGP y a estas horas no sabemos aún si Marc Márquez podrá competir. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Jake Dixon ha sido tercero, como comentábamos, y logra su tercer podio de la temporada, el segundo consecutivo. Eso sí, finalizando siempre en la tercera posición. Final El revés de la moneda se lo han llevado Alonso López, que no ha podido pasar de la 5ª posición, y especialmente un Arón Canet que se ha visto obligado a abandonar después de una caída. 25 Y lo cierto es que Tony Arbolino está manteniendo una regularidad impresionante. El italiano ha terminado en el podio en seis de las siete carreras disputadas hasta el momento y en la que no lo consiguió, en el Gran Premio de España, fue cuarto. 25 Acosta sigue recortando la diferencia con respecto a un Tony Arbolino que, no obstante, sigue manteniendo el liderato en la categoría intermedia. El italiano afrontará la carrera en Assen el próximo domingo con 15 puntos de ventaja sobre el piloto de Mazarrón. 25 DATO. Pedro Acosta ha logrado su cuarta victoria de la temporada en siete carreras, más que las conseguidas el año pasado al completo, en la que fue su primera campaña en Moto2 (tres triunfos en 18 carreras). 25 SEGUNDO TONY ARBOLINO !!! El líder de Moto2 aguanta la presión y logra mantener la segunda plaza frente a un Jake Dixon que se tiene que conformar finalmente con el tercer puesto. 25 VICTORIA DE PEDRO ACOSTA !!! Sensacional carrera del piloto murciano. Logra la cuarta victoria de la temporada, la segunda consecutiva. 25 Lo intenta Dixon, pero no puede con Arbolino. Le queda una curva... 25 Nada. Arbolino ha cogido algo de aire, aunque el británico podría tener una última oportunidad. Veremos... 25 ÚLTIMA VUELTA !!! Pedro Acosta domina con puño de hierro, ajeno a la pelea que se ha desencadenado por detrás entre Dixon y Arbolino. 24 Habrá que ver como aguanta ahora la presión Arbolino en un momento en el que empieza a sentir la amenaza por detrás de Jake Dixon. 23 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Jake Dixon vuelve a la carga y se vuelve a acercar a Tony Arbolino. Da la sensación de que va a tenrr al menos una oportunidad para superarle y aspirar a la que sería su mejor posición histórica en Moto2. 22 En cabeza, carrera perfecta de momento de un Pedro Acosta que sigue rodando con un ritmo muy estable y conserva tres segundos de diferencia sobre Tony Arbolino. 21 No ha terminado Jake Dixon de echarle el lazo a Tony Arbolino y el italiano mantiene la segunda posición, con siete, ocho décimas de ventaja con respecto a su perseguidor. 20 CAÍDA DE JOE ROBERTS !!! No se están viendo grandes incidentes, pero se han venido produciendo bastantes abandonos, la inmesa mayoría por errores de los pilotos. 19 Por detrás, buena carrera un día más de Sergio García. El piloto español es el mejor rookie de la categoría y hoy marcha de momento en la 11ª posición. 18 Por detrás, Alonso López ha perdido ya cualquier opción de recuperar la cuarta posición, con un Somkiat Chantra que se ha terminado por escapar y cuenta con más de dos segundos de ventaja con respecto al madrileño. 17 Se está viniendo un poco abajo Tony Arbolino en esta segunda mitad de la carrera. Se encuentra sin opción alguna de poder dar caza a Pedro Acosta y tiene que centrarse ya en tratar de defender la segunda posición y minimizar daños de cara a la lucha por el título. 16 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Se ha caído Lorenzo Dalla Porta !!! Sexto piloto que se obligado a abandonar de forma anticipada esta carrera. 15 Atención porque Jake Dixon sigue acercándose a Arbolino y la desventaja cae ya por debajo del segundo. Tiene terreno suficiente como para poder dar caza al italiano. 14 Superamos ya el ecuador de la carrera y Pedro Acosta mantiene dos segundos y medio de ventaja con respecto a Tony Arbolino. 13 Parece que Jake Dixon está consiguiendo acercarse poco a poco a Tony Arbolino, aunque el británico todavía se mantiene a algo más de un segundo con respecto al líder de Moto2. 12 DATO. De ganar, Pedro Acosta podría conseguir hoy su cuarta victoria de la temporada en siete carreras, más que las conseguidas el año pasado al completo, en la que fue su primera campaña en Moto2 (tres triunfos en 18 carreras). 11 Se ha estabilizado ya la ventaja entre Pedro Acosta y Tony Arbolino. Momento ahora de no cometer errores, administrar la renta y cuidar los neumáticos en la medida de lo posible de cara al tramo final de la carrera. 10 CAÍDA DE IZAN GUEVARA !!! Ha sido el quinto piloto que se ve obligado a abandonar en la carrera tras Arón Canet, Lukas Tulovic, Bo Bendsneyder y Darryn Binder 10 Problemas para Alonso López!! El piloto madrileño ha visto como Somkiat Chantra le superaba hace unos instantes y se ve relegado hasta la 5ª posición. 9 Más de dos segundos ya de Pedro Acosta con respecto a un Tony Arbolino que, a su vez, cuenta con algo más de un segundo con respecto a Jake Dixon. 8 Vuelta a vuelta, como un martillo, Pedro Acosta va consiguiendo aumentar progresivamente su ventaja sobre Tony Arbolino y, si no comete errores, lo tiene todo a favor para lograr su cuarta victoria de la temporada, la segunda consecutiva. 7 Después de la caída de Canet, Jake Dixon milita en la tercera posición y cuenta con casi un segundo de ventaja con respecto a un Alonso López que necesita reaccionar también para no seguir perdiendo terreno con respecto a Arbolino y Acosta. 7 AL SUELO ARÓN CANET !!! Marchaba en la tercera posición y registra un abandono que le va a hacer perder muchos enteros en la lucha por el título. 7 Pedro Acosta supera la barrera del segundo con respecto a un Tony Arbolino que no se rinde. Tremenda la regularidad del piloto italiano, muy consistente siempre y cometiendo poquísimos errores. 6 Lukas Tulovic se ha ido al suelo. Es el único alemán en la parrilla de Moto2 y no podrá completar la carrera en el Gran Premio de su país. 5 Por detrás, intensa la lucha por la tercera posición entre Arón Canet, Jake Dixon y Alonso López. Es ahora el valenciano el que completaría el podio, aunque ya se han escapado tanto Acosta como Arbolino. 4 A ritmo de vueltas rápidas Pedro Acosta. Segunda consecutiva para el español y cuenta ya con seis décimas de ventaja con respecto a un Tony Arbolino que es el único capaz de plantar cara tímidamente. 3 IMPRESIONANTE PEDRO ACOSTA !!! Marca la primera vuelta rápida en carrera y lo hace superando el récord del circuito. Tremendo el Tiburón, va a por todas en esta carrera buscando su cuarto triunfo de la temporada. 2 Fuerte tirón de Pedro Acosta una vez que se ha hecho con la cabeza de carrera. El murciano trata de abrir hueco, aunque no le va a ser fácil. 1 PRIMERO PEDRO ACOSTA !!! Tony Arbolino pasa a la segunda plaza, mientras que ya está remontando Alonso López y el piloto de Los Molinos se sitúa en la tercera posición. 1 TONY ARBOLINO SE HA HECHO CON LA PRIMERA POSICIÓN !!! Pero ya ataca Acosta... 1 CAÍDA EN LA PARTE TRASERA DE LA PARRILLA !!! Han sido Bo Bendsneyder y Darryn Binder. Alonso López, por su parte, arranca la carrera desde la 5ª posición y lo cierto es que el madrileño no tiene prácticamente margen de error si no quiere quedarse descolgado y seguir aspirando a la lucha por el título. Con cuatro podios y tres victorias, Acosta está realizando un inicio de año sensacional. No en vano, el ‘Tiburón’ de Mazarrón ya ha conseguido en seis carreras este año las mismas victorias (tres) que en la pasada al completo en 18 pruebas disputadas. Se trata de la primera pole del piloto murciano en la presente temporada, la segunda en su trayectoria en Moto2 después de haberlo conseguido en el Gran Premio de Francia de 2022. Y hoy los dos pilotos más fuertes de Moto2 ocupan precisamente las dos primeras posiciones en la parrilla de salida, con Pedro Acosta comenzando la carrera desde la pole y Tony Arbolino en la segunda posición. Así las cosas, Tony Arbolino afronta esta séptima prueba del curso con 119 puntos en su casillero, 20 más que Pedro Acosta y 48 con respecto a Alonso López. A pesar de que Pedro Acosta logró el pasado domingo en Mugello su tercer triunfo de la temporada, la regularidad que está mostrando Tony Arbolino le está permitiendo mantener el liderato en la categoría intermedia. El piloto italiano ha conseguido dos victorias y ha terminado en el podio en cinco de las seis carreras disputadas hasta el momento y en la que no lo consiguió, en el Gran Premio de España, fue 4º. Después de la victoria de Deniz Öncü en Moto3, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de Moto2. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Alemania de motociclismo, la séptima prueba de la temporada 2023. ¿Preparados? Comenzamos…