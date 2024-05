Volver al inicio 53 ¡VERSTAPPEN A BOXES! ¡Se defiende del under cut de Hamilton! 52 ¡HAMILTON A BOXES! ¡Tiene parada gratis el Mercedes y lo aprovecha! 50 ¡Stroll vuelve a entrar! Tiene un pinchazo el Aston Martin en la trasera izquierda... 49 30 vueltas para el final en Mónaco. Quien tiene más que perder de los de arriba es Sainz, que solo tiene unos blandos usados para cambiar... 47 Todos los pilotos de arriba, preocupados más por la gestión de los demás rivales en busca de evitar que tengan parada gratis. 45 Stroll ahora tiene el problema de, estando doblado, tener que alcanzar a Gasly con los cuatro primeros por delante... 44 ¡Stroll aprovechó que Alonso le dejó espacio para poder disfrutar de su parada gratis! 43 ¡STROLL A BOXES! 42 ¡Nadie quiere parar! Todos están esperando un virtual o un safety car... Pero no llega esta variable. 40 Los cuatro primeros ya tienen parada gratis respecto a Russell. Veremos cómo afrontan la estrategia de paradas... 39 Sainz es el que peor lo tiene para los neumáticos. Solo dispone de unos blandos usados... Por lo que Carlos tiene que aguantar lo más cerca del final de lo posible. 37 El control de la carrera de Charles Leclerc es total. No quiere que se le escape la victoria... Y Piastri está muy cerca sin despegarse del Ferrari. 36 Las estrategias se llevan a rajatabla y los que llevan medios deberían empezar a pensar en cambiar los neumáticos... 35 Lewis Hamilton tiene la oportunidad de acercarse a Verstappen y poder lanzarle un under cut al neerlandés. 34 Lewis Hamilton está a 22 segundos por delante de Tsunoda... Podría parar el Mercedes sin perder posición. 33 ¡Lando Norris besó el muro! La realización de la Fórmula 1 situó al monoplaza a un centímetro de las barreras en la curva 18... 32 Parece imposible que ningún piloto pueda llegar al final con este juego de neumáticos. Veremos cómo afrontan el último tercio de la carrera. 30 Vuelta 30 del Gran Premio de Mónaco. La gestión de neumáticos sigue siendo la tónica dominante... Mucha cautela y poca acción. 29 ¡Sorprende la pasividad de Verstappen! El neerlandés no parece querer buscar a Russell. Un hipotético Safety Car perjudicaría enormemente al Red Bull, que dejaría que los de delante se queden en zona de podio. 27 Los tiempos siguen mejorando. Alonso abre hueco entre él y su compañero, provocando un trenecito justo detrás de él. 26 Situación de calma tensa total en el circuito. Están esperando a que ocurra una mínima cosa... En ese caso, el movimiento será brutal en todos los equipos. 24 ¡Russell se sigue quedando atrás! ¡La diferencia aumenta y puede que los de arriba tengan parada gratis! 23 Los cronos comienzan a teñirse de verde. Todos mejoran en pista y veremos si lo hacen en previsión de una apertura de ventana de entrada a boxes. 22 Los cuatro de arriba aprietan el acelerador y bajan el crono a 1:18... Veremos si lo mantienen o ha sido un espejismo. 21 Los que llevan neumático medio pueden acabar pasándolo muy mal. Dependiendo, casi, de que haya un safety car u otra bandera roja, si paran en carrera con ritmo normal, lo más seguro es que te vayas a atrás del todo. 20 ¡Piastri le ha metido el morro a Leclerc en la salida de la 8! El monegasco se mostró inamovible y mantiene la posición. 19 El tiempo de Bottas habla de la gestión de los de arriba.. Con casi 4 segundos de diferencia. 18 La gestión de neumáticos es una tónica fundamental en este gran premio... Los cuatro primeros lo están llevando a la perfección con Russell aún a mucha distancia. 17 Leclerc, Piastri, Sainz y Norris están todos en zona de DRS. Lando está a verlas venir esperando su oportunidad. 16 Es muy complicado adelantar en Mónaco. Queda reducida la emoción a que haya algún Safety Car o la degradación afecte más a los neumáticos. 14 Sigue abriéndose el hueco respecto a Russell... Puede que acaben los cuatro primeros con parada gratis. Los demás, siguen en tren sin que haya ataques. 12 Russell sigue dejando mucho margen... Veremos si Verstappen se anima a adelantar a George. Los de arriba siguen escapándose. 11 La sanción de Esteban Ocon va a ser aplicada, finalmente, al Gran Premio de Canadá. Se verá penalizado en la parrilla de salida. 10 Los cuatro de arriba siguen abriendo hueco con Russell ya a 8 segundos de Leclerc. Verstappen no se acerca al Mercedes... 9 Han metido una sanción de 10 segundos a Esteban Ocon. El castigo es merecido, pero el monoplaza no está en carrera... No se puede aplicar. 8 Tras el ligero toque entre Piastri y Sainz, que además ha sido anotado para ver si se investiga, hay ligeros daños en el McLaren, aunque no lo suficiente para abandonar la pelea por el podio. 7 Los cuatro primeros comienzan a alejarse, con Russell y Verstappen quedándose a una distancia prudencial. Hamilton, cabeza de la segunda caravana de monoplazas. 6 Por ahora veremos poco baile de posiciones... Alonso le ganó la posición a Ricciardo. Veremos cómo acaban funcionando las estrategias... Otro Safety Car cambiaría multitud de cosas. 5 A Charles Leclerc le interesa mantener un tren de monoplazas sin marcharse. Ante la dificultad de adelantar, lo importante es tratar de quitarse a los rivales que tienen medios... 4 ¡Se activa el DRS! ¡Los cuatro primeros intentarán no parar! 3 ¡Re-salida limpia! ¡Se mantienen los puestos mientras se estiran los monoplazas! 3 ¡SE RELANZA LA CARRERA! 2 ¡TODOS EN SUS PUESTOS! ¡Se va a reanudar la carrera! 2 ¡SALEN LOS MONOPLAZAS! ¡Todos detrás del Safety Car! ¡Todos salen con duros y otros cambian a medios! 1 ¡OCON NO SALE! ¡Se viste de calle y abandona la carrera! El coche tiene daños irreparables a tiempo. 1 Será salida en parado. Se re-arrancará la carrera. Saldrán del pit lane detrás del safety car y se volverán a colocar en la parrilla de salida. 1 ¡Ya hay hora de arranque! ¡Volverá a correrse en Mónaco a las 15:44, hora local! 1 ¡Ya hay orden de salida! ¡Sainz va a recuperar la tercera posición! 1 ¡Hubo un toque entre Ocon y Gasly! Esteban metió el monoplaza más de la cuenta y golpeó a su compañero. Han metido al coche al box... Veremos si eso no tiene consecuencias para Alpine. 1 ¡Queda esperar a que limpien todo, retiren los monoplazas y medio-arreglen las protecciones para reanudar la carrera! 1 Sainz tuvo un leve toque en la salida de Santa Devota con Piastri y eso provocó un pinchazo en el Ferrari. 1 ¡Se confirma! Un Haas golpea a Checo por detrás y provoca todo el accidente. 1 En la subida hacia el casino, parece que Checo se fue contra un muro y, al golpear al muro contrario, se llevó por delante a Hulkenberg. Puede que Magnussen golpeara por detrás al mexicano y eso provocara la salida del Red Bull. 1 ¡Magnussen también está involucrado! Los dos Haas y el Red Bull de Checo Pérez se quedan fuera ya de la carrera. 1 ¡HA HABIDO ACCIDENTE FUERTE ENTRE CHECO Y HULKENBERG! ¡El mexicano está bien, pero su coche está totalmente destrozado! 1 ¡BANDERA ROJA EN PISTA! ¡Se suspende la carrera! ¡Todos a boxes! ¡Sainz sigue circulando, parece que tiene un pinchazo! ¡Zhou va lento! 1 ¡TENEMOS ACCIDENTE! ¡Pérez y Hulkenberg están parados junto a Zhou! ¡Sainz va lentísimo! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA! ¡ARRANCAN MOTORES! ¡Comienza la vuelta de formación! ¡Todos con medios y duros, como era de esperar! Los cuatro primeros, con el compuesto más blando, pararán antes! ¡Cinco minutos para que arranque el procedimiento de inicio de carrera! ¡Todo listo en Mónaco! ¡No se quieran perder la carrera! ¡Vamos con ello! El Gran Premio de Mónaco posee varios de los récords más llamativos en la historia de la Fórmula 1, incluyendo ser el tercer gran premio que menos kilómetros se han recorrido en una edición (102.672 metros en 1984, marcado por una lluvia torrencial) y en el que menos pilotos han pasado por la línea de meta: solo 3 en 1996, con Olivier Panis, David Coulthard y Johnny Herbert siendo los tres supervivientes de una carrera marcada por los accidentes debido, de nuevo, a la lluvia. Kevin Magnussen (130) va a igualar, con Haas, a Mika Hakkinen como el 10º piloto con más grandes premios disputados con una misma escudería (131 del finlandés con McLaren). Tal día como hoy, en 2013, se celebraba este mismo gran premio. En Mónaco, en aquel año, Nico Rosberg consiguió la 2ª de sus victorias en la Fórmula 1, siendo la primera que lograba ese año y la primera de sus tres triunfos en el trazado de Montecarlo. Convirtió a Mónaco como el gran premio donde más victorias cosechó en su carrera en la competición (3). Fernando Alonso (Aston Martin) viene de finalizar en 19ª posición en Imola. Se trata de su peor puesto en toda su carrera en la Fórmula 1 sin contar los grandes premios en los que ha abandonado. Nunca ha finalizado dos carreras en 15ª posición o peor de manera consecutiva sin contar abandonos. Lando Norris ha finalizado en las dos primeras posiciones (1 victoria y 2 segundos puestos) en cada una de sus últimas tres carreras en Fórmula 1. De repetir en Mónaco, será el primer piloto de McLaren que encadene cuatro podios en los dos primeros puestos desde Lewis Hamilton en 2010 entre Turquía y Gran Bretaña. En caso de victoria, Charles Leclerc (Ferrari) será el 35º piloto que consiga ganar en el gran premio de su país natal. Sin embargo, a pesar de obtener dos poles position en Mónaco antes (2021 y 2022), nunca ha terminado subiendo al podio en sus 5 carreras en la Fórmula 1. Veremos si, con la pole de esta edición, consigue el hito. Con los 29 puntos cosechados en Emilia-Romagna, Red Bull encadena 50 grandes premios seguidos puntuando. Es la 4ª escudería diferente que alcanza esta racha en la historia de la Fórmula 1 (Mercedes en tres ocasiones, Ferrari dos veces y McLaren una). Max Verstappen (Red Bull) puede liderar un gran premio por 15ª vez consecutiva, algo que solo había pasado en tres ocasiones antes en la historia de la Fórmula 1: 18 de Lewis Hamilton (Hungría 2014 a Gran Bretaña 2015), 17 de Jackie Stewart (Estados Unidos 1968 a Bélgica 1970) y 15 de Michael Schumacher (Australia 2004 a Italia 2004). Max Verstappen (Red Bull) está a una victoria de las 60 en su carrera en la Fórmula 1. Entre los pilotos que han conseguido al menos 25 triunfos en la competición, solo Jim Clark (25 – 34.7%) tiene un porcentaje mayor de victorias respecto a los grandes premios disputados que el neerlandés (30.7%). Si Max Verstappen (Red Bull), Sergio Pérez (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari) suben al podio en Mónaco, habrán subido al cajón juntos en ocho ocasiones. Sería el octavo trío que sube al podio en al menos ocho ocasiones diferentes en la historia de la Fórmula 1. Aunque parece complicado que Red Bull pueda tener a sus dos pilotos arriba en el día de hoy... Max Verstappen (Red Bull) tiene la oportunidad, tras ser el vencedor de la edición de 2023, de ser el primer piloto que encadene dos victorias en el Gran Premio de Mónaco desde Nico Rosberg entre 2013 y 2015 (3 seguidas). El poleman del Gran Premio de Mónaco ha ganado la carrera en tres de las últimas ocho ediciones (37.5%), tras ganar en 10 de las 11 anteriores (90.9%), siendo la excepción de Lewis Hamilton en 2008 (3º en salida). ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos a uno de los días más icónicos del calendario de Fórmula 1! ¡Turno para la carrera del Gran Premio de Mónaco!

Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la qualy y de su narración! ¡Que pasen buena tarde de sábado y les esperamos mañana! ¡Adiós! Final ¡Tremenda sesión de clasificación hemos vivido en Mónaco! ¡Alonso y Pérez se quedaron fuera en Q1 y tendrán que remontar! ¡El top 10, plagado de sorpresas, con Verstappen teniendo que partir sexto! ¡Piastri, Sainz y Norris se pelearán por alcanzar a Leclerc! ¡Qué carrera nos espera mañana! Final Pole número 250 para Ferrari en la Fórmula 1. Primera escudería que alcanza esta cifra en la historia de la competición. Charles Leclerc es, ahora, el segundo piloto en solitario con más poles para la Scuderia (24) superando a Niki Lauda (23). Por delante, solo Michael Schumacher (58). Final Solo en 3 de las 23 poles anteriores, Charles Leclerc consiguió ganar la carrera. Con 20 poles sin victoria, es el 5º piloto que más veces ha dejado escapar el triunfo partiendo desde la primera posición. Final Ya son tres las poles position de Charles Leclerc en Mónaco. Solo en Azerbaiyán ha conseguido al menos tres en su carrera en la Fórmula 1 (3 también). Final Ya son 24 las poles position de Charles Leclerc, siendo el 12º piloto con más en la historia de la Fórmula 1 igualando a Niki Lauda y Nelson Piquet. Final Charles Leclerc vuelve a sumar una pole position en Fórmula 1. Es la primera que consigue desde Las Vegas 2023. Final El récord de poles consecutivas en general y consecutivas a principio de temporada de Max Verstappen queda compartido con Ayrton Senna en el primer caso (8 entre 1988 y 1989) y con Alain Prost en el segundo (7 en 1993). Q3 ¡Piastri completa la primera línea de salida! ¡Sainz y Norris saldrán desde la tercera y cuarta posición! ¡Russell, Verstappen, Hamilton, Tsunoda, Albon y Gasly completan el top 10! Q3 ¡POLE POSITION PARA CHARLES LECLERC! ¡FIN A LA RACHA DE POLES SEGUIDAS DE MAX VERSTAPPEN! Q3 ¡ABANDONA VUELTA MAX! ¡SE QUEDA SIN POLE! Q3 ¡MENOS DE 2 MINUTOS! ¡Comienzan las vueltas lanzadas! Q3 ¡Sainz sale primero con Verstappen por detrás! ¡Les siguen los dos Mercedes! Q3 ¡COMIENZAN A SALIR LOS MONOPLAZAS! ¡Llega el momento de arriesgar! Q3 ¡NO SUPERA VERSTAPPEN! ¡Leclerc, Piastri, Verstappen y Sainz conforman las dos primeras líneas de salida! ¡Queda uno o, si acaso, dos intentos más! Q3 ¡LECLERC PONE EL 1:10.4! Q3 ¡Hamilton deja la primera referencia a batir en 1:10.9! Q3 ¡COMIENZAN LAS VUELTAS LANZADAS! ¡Toca arriesgar y pegarse al muro! Q3 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡ARRANCA LA PELEA POR LA POLE! Q2 ¡FINAL DE LA Q2! ¡Gasly expulsa a su compañero de la Q3! ¡Norris fue el más rápido con Verstappen a 13 centésimas por detrás! ¡Piastri, Leclerc, Gasly, Russell, Hamilton, Sainz, Tsunoda y Albon completan el top 10 que peleará por la pole position! Primera vez que Albon entra en Q3 en la temporada. Q2 ¡2 MINUTOS PARA EL FINAL DE LA Q2! Q2 ¡NORRIS SUPERA A SU COMPAÑERO! Q2 ¡Tres pilotos en 1:10! Piastri, Leclerc y Russell. El corte está en 1:11.3... Q2 ¡1.10.7 PARA PIASTRI! ¡Tremendo tiempo de McLaren! Q2 Cinco minutos para el final. El corte puede que se quede en 1:11.4... Veremos cómo se desarrollan estos últimos intentos. Q2 Nos vamos acercando al final de la Q2. Max y Sainz están prácticamente dentro de Q3. Los Mercedes están en riesgo y tienen que mejorar. Q2 ¡Cómo cambia la pista! ¡Todos mejoran con unos tiempos impresionantes! ¡Verstappen recupera la primera posición con 1:11.0! ¡Sainz se queda segundo! Les siguen Tsunoda, Ocon, Leclerc, Norris, Piastri, Hamilton, Russell y Stroll. Q2 ¡SAINZ MÁS RÁPIDO QUE MAX! ¡Le supera por 19 centésimas! Q2 ¡VUELA MAX VERSTAPPEN! ¡1:11.1! Q2 ¡COMIENZAN LAS PRIMERAS VUELTAS LANZADAS! Q2 ¡COMIENZA LA Q2! ¡Semáforo en verde! Q1 ¡Russell fue el más rápido de esta Q1! ¡Piastri, Hamilotn, Sainz, Leclerc, Albon, Verstappen, Gasly, Stroll y Norris completan el top 10! ¡Mala suerte para Alonso y Pérez, que saldrán 16º y 18º, por culpa del tráfico! No hay lugar al error y, tampoco, a la mala suerte. Q1 ¡ELIMINADO TAMBIÉN PÉREZ! ¡Qué de sorpresas en esta Q1! Q1 ¡ELIMINADO FERNANDO! ¡Se queda con el 16º puesto! ¡Se queda fuera por poco! Q1 ¡Alonso se va a quedar fuera! ¡Gasly, Ricciardo, Norris y Pérez mejoran por detrás! Q1 ¡NO MEJORA FERNANDO! ¡Se encontró tráfico y tuvo que levantar el acelerador! Q1 ¡2 MINUTOS! ¡Momento clave! Q1 ¡Ya hay nueve pilotos por debajo de 1:12! ¡Mucha igualdad ahora! ¡Está muy cara la clasificación a Q2! Q1 ¡LECLERC PRIMERO! ¡Tuvo muchas dificultades para completar vuelta, y cuando hace una, pulveriza el crono! Q1 Ahora mismo, Piastri domina esta Q1 seguido por los dos Mercedes. Sainz está cuarto, con Verstappen, Gasly, Alonso, Ocon, Stroll y Hulkenberg completando el top 10. Norris, 11º, Leclerc 13º y Pérez 15º. Q1 Empieza el carrusel de entrada a boxes... Veremos cómo se afrontan los últimos intentos. Pinta que aún pueden bajar más los tiempos. Q1 Se va a investigar después de la sesión una posible infracción por "impeding" de Albon hacia Sainz. Iba muy lento el tailandés... Q1 ¡Demasiado tráfico en pista! ¡Piastri se pone primero con 1:11.8! Los tiempos siguen mejorando conforme avanza la sesión... Q1 El corte debería estar cerca del 1:12.1... Por ahora, Hulkenberg, que es el más rápido, está en 1:12.4. Q1 Por ahora, Haas lidera la clasificación por delante de McLaren y Red Bull. Son tiempos muy lentos todos. Q1 ¡Alonso anuló vuelta! Mucho tráfico. Arriesgarse puede suponer decir adiós. Q1 ¡COMIENZAN LAS PRIMERAS VUELTAS LANZADAS! Q1 ¡Caravana de salida! ¡Muchos monoplazas salen de primeras! ¡Importantísimo tener tiempos rápido! Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡ARRANCA LA QUALY! ¡Poco más de 10 minutos para que comience la pelea por la pole position en Mónaco! ¡Muchas probabilidades de bandera roja! ¡El más mínimo error te deja fuera de la sesión! ¡No quieran perdérsela! ¡Les esperamos! Charles Leclerc (Ferrari) ha sido el más rápido durante los Libres 2 y Libres 3, aunque acabó 5º en la primera sesión de entrenamientos. Fernando Alonso tuvo mejor ritmo que en los últimos grandes premios. Red Bull ha sufrido por momentos. Pérez no mejoró la 5ª posición en ninguna sesión. Verstappen, por su parte, estuvo a punto de ser el más rápido en los Libres 3. George Russell y Lewis Hamilton han disputado 51 grandes premios como compañeros en Mercedes, con Russell ganándole en 27 ocasiones a Hamilton en las sesiones de clasificación, pero es el ex campeón del mundo el que más veces ha ganado a su compañero en carrera (27 a 24 también). Ferrari está a solo una pole position de las 250 en la historia de la Fórmula 1. Si es Charles Leclerc quien la consigue, será el 2º piloto de la escudería italiana con más poles en toda la historia de la competición (serían 24, superando las 23 de Niki Lauda). Max Verstappen (Red Bul) puede superar el récord de poles consecutivas a principios de temporada, con el neerlandés habiendo conseguido las siete disputadas hasta ahora. Solo en una ocasión un piloto de Fórmula 1 consiguió las primeras siete poles del año: Alain Prost en 1993. Max Verstappen (Red Bull) ha conseguido cada una de las últimas ocho poles position, y ningún piloto en la historia de la Fórmula 1 ha conseguido nueve de forma consecutiva, pudiendo superar el récord de Ayrton Senna (8 entre España 1988 y Estados Unidos 1989). El poleman del Gran Premio de Mónaco ha ganado la carrera en tres de las últimas ocho ediciones (37.5%), tras ganar en 10 de las 11 anteriores (90.9%), siendo la excepción de Lewis Hamilton en 2008 (3º en salida). Conseguirla hoy no parece garantía de éxito... ¿Quién se la ganará? Este va a ser el 70º Gran Premio de Mónaco en la Fórmula 1, siendo el tercero que alcanza esta cifra en toda la historia de la competición tras el de Italia (74) y el de Gran Bretaña (74). ¡Muy buenas tardes y sean bienvenidos un fin de semana más a otro gran premio de Fórmula 1! ¡Llega el turno a un circuito y a una ciudad históricos en este deporte! ¡Bienvenidos a Mónaco!

