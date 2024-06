Vuelve la leyenda de Rafael del Toro: «Competir me hizo sentirme vivo»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de junio 2024, 13:22 | Actualizado 13:34h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Rafa del Toro se hizo leyenda en el kickboxing reinando en España (hasta doce entorchados nacionales en su haber) y coronándose como campeón de Europa en el año 2014 y en un Centro Insular de Deportes que reventó de felicidad con la gesta de su ídolo. Toda una vida consagrada al deporte en el que se inició bajo la doctrina de su maestro, César Suárez, y que le ha involucrado de lleno, además de su faceta de estrella consagrada, en la docencia, con la escuela que dirige en la calle Galileo de la capital grancanaria y en la que adiestra a más de 200 aprendices de todas las edades.

En septiembre de 2019 decidió dejar la competición («ya con 43 años el cuerpo me pedía parar») pero, recientemente, e impulsado por la ilusión que jamás perdió por pelear, volvió a aparecer en el mapa. Acudió, como integrante de la selección de Canarias, en la categoría máster, al Nacional celebrado en Guadalajara y los resultados recordaron su versión relicente de siempre: dos oros. El tiempo no pasa por él a juzgar por las «magníficas sensaciones» que tuvo, además del corolario de las medallas distintivas que añade a su extensa colección.

«Sinceramente, ni pensaba en el podio o en ganar. Solo quería pasarlo bien, disfrutar. Ya que tenía ese gusanillo de volver, pensé en vivir el momento... Pero todo fue genial. Me sentí vivo al volver a tener la adrenalina propia de estar ahí, de experimentar todo lo que implica ser protagonista de un combate. Me tomo las medallas con mucha ilusión y orgullo, pero también el hecho de regresar después de tanto tiempo y hacerlo de esta manera es algo que me llena«, reconoce.

Admite que «sorprendió a muchos» de los presentes que se equipara para pelear («varios luchadores de mi quinta creían que iba como técnico y quisieron verme de nuevo en acción») y avanza que, para lo que viene, no descarta seguir tomando parte en distintos eventos.

«La gran ventaja que tengo es que nunca he parado de entrenar y eso me hace estar en unas condiciones físicas muy buenas, aunque sin perder la perspectiva que tengo 48 años y hay cosas que no puedo hacer como antes. Pero estoy en algo que siempre me han motivado y, al igual que antes nunca me puse límites, ahora tampoco quiero hacerlo», subraya.

El grancanario formó parte de una delegación isleña que cosechó un total de 27 medallas en esta certamen en la capital manchega, lo que certifica la excelente salud de esta modalidad en Canarias: «Máximo Suárez, Alcorac Caballero, Juanma Suárez, tengo a un alumno que se llama Said Ennyabed que puede llegar muy lejos.... No podemos quejarnos de la salud del kickboxing canario y es de justifica un reconocimiento a la excelente labor que está haciendo Néstor Navarro como presidente de la federación, potenciando veladas y con un trabajo magnífico en todos los ámbitos, incluyendo un saneamiento económico que va a permitir mantener el calendario actual y el cuidado a los clubes«.